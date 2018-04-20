Новая угроза для США: ось авторитаризма

Когда новый министр обороны Китая Вэй Фэнхэ (Wei Fenghe), выступая на конференции в Москве в этом месяце, заявил, что «китайская сторона приехала, чтобы дать знать американцам о тесных связях вооруженных сил Китая и России , особенно в этой обстановке. Мы приехали, чтобы поддержать вас», это прозвучало как отголосок прошлого и напомнило китайско-советский альянс 1950-х и 1960-х годов.

До полноценного, полностью сложившегося военного альянса, здесь, конечно, еще далеко, и можно запросто отмахнуться от заявлений Вэя как от высокопарной риторики. Но это было бы ошибкой, поскольку Вэй все же уловил и отразил в своих словах зловещую особенность современной мировой политики — усиливающееся сближение между различными геополитическими противниками Америки.

Сирия и Это сближение, конечно же, началось не сейчас. Государства-изгои и противники США , такие как Северная Корея Иран , на протяжении многих лет сотрудничают в различных областях — от торговли оружием до распространения ядерного оружия. Новизна заключается в том, что сегодня сотрудничество между великими державами-противниками США укрепляется — равно как растут и угрозы для мирового порядка, возглавляемого США.

Начнем с России и Китая. Поскольку эти страны активизировали свои действия, пытаясь восстановить свое геополитическое влияние, они объединяются и действуют сообща по ряду направлений. После аннексии Москвой Крыма в 2014 году Китай предоставил России дипломатическое «прикрытие» в Совете Безопасности ООН , несмотря на то, что Пекин традиционно отказывается поддерживать «сепаратистские» движения, опасаясь подстегнуть сепаратистские силы на Тайване.

Москва и Пекин также взаимодействуют с целью блокировать поддержку ООН вмешательства, направленного против режима Асада в Сирии, и воспрепятствовать размещению дополнительных военных контингентов и баз США на Корейском полуострове. При этом они налаживают более тесные двусторонние связи в таких сферах, как продажа оружия, энергетические соглашения и развитие военных технологий.

Наиболее наглядным примером являются то, что две страны провели совместные военно-морские учения в Южно-Китайском и Балтийском морях, а также в Японском море, где напряженность в отношениях между Китаем и Россией, с одной стороны, и Вашингтоном, с другой, ощущается особенно остро. В целом, сотрудничество между Москвой и Пекином более основательно, чем за весь период после раскола в отношениях между Мао и Хрущевым, произошедшего более полувека назад.

И это не единственная пара противников США, которые в настоящее время сотрудничают друг с другом. Часто случалось, что Россия и Иран становились геополитическими противниками, но сегодня они действуют в тандеме с тем, стремясь ослабить влияние США на Ближнем Востоке.

Чтобы удержать у власти сирийского президента Башара Асада и тем самым сохранить или усилить свое влияние в регионе, Тегеран и Москва фактически создали военный альянс. Русские предоставляют авиацию, а иранцы (или их ставленники — вооруженные формирования ополченцев, которых Иран контролирует), предоставляют ударные подразделения. Взаимодействие между российскими и иранскими официальными лицами усилилась не только на поле боя, но и на высшем правительственном уровне. По имеющимся сведениям, в конце 2017 года Верховный лидер Али Хаменеи сказал президент России Владимиру Путину : «Наше сотрудничество может привести к изоляции Америки». А в прошлом месяце Bloomberg сообщил, что иранский ЗРК SA-20C (C-300ПМУ-1), который Тегеран получил от России, теперь на принят на вооружение и находится на «боевом дежурстве», благодаря чему Тегеран обеспечил себе то, что американская разведка называет «укреплением потенциала техникой нового поколения».

Эти союзы еще более примечательны тем, что противники США отнюдь не являются естественными партнерами. Россия и Китай по-прежнему конкурируют за влияние в Центральной Азии и в других регионах; со временем рост могущества и влияния Китая может оказаться такой же угрозой и для России — страны, с которой у него общая протяженная сухопутная граница — какой он является для всех остальных стран. Кроме того, можно было бы ожидать определенной неизбежной напряженности в отношениях между Ираном, стремящимся стать доминирующей державой на Ближнем Востоке, и Россией, которая все активнее демонстрирует свою силу в этом регионе.

Тем не менее, если сотрудничество между противниками США справедливо называют скорее конъюнктурным, нежели последовательным и последовательным, поразительно, что эти страны находят все больше подходящих случаев, когда взаимодействие, как оказывается, отвечает их интересам.

Это происходит по двум причинам — геополитической и идеологической. Геополитическая причина заключается в том, что Иран, Россия и Китай объединяет то, что все они пытаются ослабить (каждый по-своему и по своим мотивам) международный порядок, который построен на доминировании США, их союзников и партнеров. Учитывая, что противостояние с ведущей державой и ее огромной стратегической коалицией сопряжено с закономерными опасностями и трудностями, они, естественно, стремятся к сотрудничеству с государствами, которые разделяют их враждебность к возглавляемой США системе и могут помочь им постепенно и понемногу эту систему разрушать.

Вполне возможно, что в долгосрочной перспективе у России будет больше поводов бояться растущего, агрессивного Китая, а не демократической, слабеющей Европы. Однако в обозримом будущем у ревизионистских держав будет один общий стратегический противник.

Идеологическая причина заключается в том, что эти страны также имеют общее стремление к нелиберальному правлению в относительно либеральную эпоху. Надо признать, что когда идеологический конфликт между Вашингтоном и Москвой приобрел глобальные масштабы, мы не вернулись к 1950-м годам. Марксизм-ленинизм больше не является основой отношений между Москвой и Пекином, как это было во времена Сталина и Мао. Но Россия, Китай и Иран являются авторитарными режимами, которые считают, что они борются за влияние и даже выживание в мире, в котором ведущая держава — демократическая страна, и демократические ценности по-прежнему являются главными. Таким образом, стратегическое и идеологическое сопротивление неразрывно связаны между собой.

Для США последствия всего этого не особенно благоприятны. Взаимодействие России и Ирана в Сирии оказало мощное воздействие на обстановку на поле боя и во всем регионе, изменив ход войны, которая, казалось, «складывалась» не в пользу Асада, и тем самым сорвав планы США. Наблюдатели в регионе — от Ливии до стран Персидского залива — конечно же, отмечают, что Иран и Россия, видимо, одержали верх над Вашингтоном в этом конфликте, имеющем в регионе решающее значение.

Точно так же, если в ближайшие годы российско-китайское сотрудничество будет развиваться и дальше, то «держать оборону» против каждой из этих двух стран будет гораздо сложнее. Если отношения с двумя другими ведущими в мире военными державами хуже, чем отношения между ними самими, это никогда не приносит особой геополитической выгоды. И, к сожалению, разрешить эту дилемму очень непросто.

Может показаться очевидным, что Вашингтону следует просто попытаться разделить своих противников — это проверенный временем дипломатический маневр, благодаря которому Ричард Никсон Генри Киссинджер по праву заслужили признание в начале 1970-х годов. По имеющимся сведениям, в 2017 году администрация Трампа думала над тем, как разделить Иран и Россию на Ближнем Востоке. Специалисты по международным отношениям, такие как Джон Миршаймер (John Mearsheimer), предлагали Вашингтону пойти на примирение с Москвой, чтобы объединиться против Пекина. Но поскольку эти страны относятся к Америке гораздо враждебнее, чем друг к другу, сейчас шансов на это очень мало.

Теоретически возможно, что США могут попытаться заключить «большую сделку» с Россией — согласятся на господствующее влияние России на Украине , на лишение стран Балтии защиты НАТО , на расширение сферы влияния России на постсоветское пространство и Восточную Европу, а также признают Москву в качестве равного геополитического игрока на Ближнем Востоке. И все это — в надежде, что для российских властей это послужит стимулом, и те откажутся от враждебности по отношению к Западу и сосредоточатся на угрозе со стороны Китая в долгосрочной перспективе. Правда, цена такой сделки была бы настолько высока, а выгоды настолько сомнительны, что в практическом плане, она, вероятно, обречена на неудачу.

Вполне возможно, что со временем появится больше возможностей столкнуть друг с другом противников США. Но на данный момент перед Америкой стоит незавидная задача — сохранять и отстаивать международную систему, которой бросают вызов сразу на нескольких фронтах — в том числе и противники, которые все активнее действуют вместе.