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Глава компании-производителя куклы Барби покинула свой пост
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Глава компании-производителя куклы Барби покинула свой пост 

Российская Газета 1 час назад
Фото: News.ru
Глава американской компании игрушек Mattel Марго Георгиадис покидает свой пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление корпорации.
"Марго Георгиадис, которая стала руководителем Mattel в феврале 2017 года, проинформировала совет директоров о решении уйти с должности главы компании и члена совета, чтобы реализовывать новые возможности в технологическом секторе", — приводит агентство заявление фирмы.
Новым главой Mattel станет Инон Крейц, являющийся одним из руководителей компании с июня прошлого года. Ожидается, что он вступит в должность на следующей неделе.
Mattel была основана в 1945 году. Штаб-квартира компании расположена в Эль Сегундо (штат Калифорния). Фирма известна своими куклами Барби и игрушечными машинами Hot Wheels. Она работает более чем в 40 странах, штат сотрудников составляет около 32 тысяч человек.
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