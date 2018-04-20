Глава компании-производителя куклы Барби покинула свой пост 

Глава американской компании игрушек Mattel Марго Георгиадис покидает свой пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление корпорации.
"Марго Георгиадис, которая стала руководителем Mattel в феврале 2017 года, проинформировала совет директоров о решении уйти с должности главы компании и члена совета, чтобы реализовывать новые возможности в технологическом секторе", — приводит агентство заявление фирмы.
Новым главой Mattel станет Инон Крейц, являющийся одним из руководителей компании с июня прошлого года. Ожидается, что он вступит в должность на следующей неделе.
Mattel была основана в 1945 году. Штаб-квартира компании расположена в Эль Сегундо (штат Калифорния). Фирма известна своими куклами Барби и игрушечными машинами Hot Wheels. Она работает более чем в 40 странах, штат сотрудников составляет около 32 тысяч человек.