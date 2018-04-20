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«Незнайка» уже не тот: рэп‐читку произведения устроят в Красноярске
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«Незнайка» уже не тот: рэп‐читку произведения устроят в Красноярске 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Красноярск решил необычным образом отличиться в ходе всероссийской акции «Библионочь‐2018». В городе состоится рэп‐читка произведения Николая Носова «Незнайка на луне», сообщило ИА KrasnoyarskMedia.
Уточняется, что слушателей ознакомят с новым вариантом чтения «Незнайки» в библиотеке имени Романа Солнцева вечером, 20 апреля.
Кроме того, всех посетителей события будет ждать огромная раскраска, составленная из произведений художников-авангардистов. Также слушатели рэп-читки «Незнайки» смогут пройти познавательный квест.
В рамках «Библионочи-2018» по всей России состоятся поэтические чтения, а также мастер-классы и книжные ярмарки. Все желающие смогут встретиться с писателями.
21 апреля состоится всероссийская акция «Библионочь». Библиотеки Подмосковья примут участие в социально‐культурном мероприятии, посвященному популяризации чтения, уже в седьмой раз. В пресс‐службе Министерства культуры Московской области рассказали, что в этом году организаторы запланировали более тысячи мероприятий по всему подмосковному региону.
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