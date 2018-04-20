«Незнайка» уже не тот: рэп‐читку произведения устроят в Красноярске

Красноярск решил необычным образом отличиться в ходе всероссийской акции «Библионочь‐2018». В городе состоится рэп‐читка произведения Николая Носова «Незнайка на луне», сообщило ИА KrasnoyarskMedia. Уточняется, что слушателей ознакомят с новым вариантом чтения «Незнайки» в библиотеке имени Романа Солнцева вечером, 20 апреля. Кроме того, всех посетителей события будет ждать огромная раскраска, составленная из произведений художников-авангардистов. Также слушатели рэп-читки «Незнайки» смогут пройти познавательный квест. В рамках «Библионочи-2018» по всей России состоятся поэтические чтения, а также мастер-классы и книжные ярмарки. Все желающие смогут встретиться с писателями. 21 апреля состоится всероссийская акция «Библионочь». Библиотеки Подмосковья примут участие в социально‐культурном мероприятии, посвященному популяризации чтения, уже в седьмой раз. В пресс‐службе Министерства культуры Московской области рассказали, что в этом году организаторы запланировали более тысячи мероприятий по всему подмосковному региону.