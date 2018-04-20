Танцы, музыка и спорт: как можно будет отдохнуть в столичных парках 1 мая

1 мая в столичных парках открывается летний сезон. По традиции он стартует вместе с Днем труда. Готовиться к праздничному мероприятию начали заранее. Причем москвичи сами выбирали для себя программу развлечений через приложение «Активный гражданин». Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.

Результаты голосования показали, что самыми популярными парками у горожан в этот день станут Парк Горького, «Сокольники», парк Победы на Поклонной горе и сад «Эрмитаж»

— пресс-служба мэра столицы.

Предпочтения москвичей разделились в равных пропорциях среди трех видов отдыха. Одинаковое число респондентов пожелало в первый майский день послушать концерт современной музыки, посмотреть кино под открытым небом и включить в программу игры и конкурсы для детей. Немного меньшее количество людей выразили желание поучаствовать в спортивных мероприятиях и послушать классическую музыку. Департамент культуры учел пожелания москвичей.

Основные мероприятия запланированы в большинстве парков с 13:00 до 19:00, а в Парке Горького — с 10:00 до 01:00 — пресс-служба мэра столицы.

ЦАО. Парк Горького

В ажурной беседке Парка Горького все желающие смогут послушать музыку в исполнении пианиста Вадима Холоденко , его выступление начнется в 11:00.

На Фонтанной площади с 14:00 стартует концерт Soul Train. Удержаться от того, чтобы не потанцевать под аккомпанемент в стилях американского соула, хип-хопа и задорного фанка по заверению организаторов будет невозможно.

На Пушкинской набережной начиная с 17:00 перед горожанами выступит молодой питерский коллектив Magicool с композициями в жанре неосоул.

В первой половине дня в Парке Горького пройдут различные спортивные состязания. Так, в 10:00 на полянке москвичей приглашают заняться йогой и медитацией, на смотровой площадке у главного входа — балетом, а у Пионерского пруда все желающие смогут принять участие в массовом забеге.

Особенно зрелищным и захватывающим обещает быть соревнование по петанку для джедаев. Оно состоится на площадке у кафе La Boule в 15:00. Петанк — это прованский национальный вид спорта по бросанию шаров. Но участникам предстоит облачиться в костюмы рыцарей «Звездных войн» и сыграть в петанк по новым правилам.

Желающих оценить свои художественные навыки ждут в 12:00 у Круга Партер. Уроки будут вести профессиональные художники.

ЦАО. Сад Эрмитаж

В саду «Эрмитаж» будут весь день продаваться цветы в горшках и букеты, а также кашпо, горшки, садовый инвентарь и дизайнерские вещи для дома. Кроме того, здесь запланированы лекция по ландшафтному дизайну и занятия по созданию необычных букетов из живых растений.

Гостей также будет ждать концерт классической и джазовой музыки, а также диджей-сет.

ЦАО. Парк «Зарядье»

В парке «Зарядье» 1 Мая посетителей приглашают поучаствовать в мастер-классах. Здесь можно будет заняться мыловарением или квиллингом (создание объемных композиций из скрученных в спиральки узких полосок бумаги). Свалять картину из шерсти или научиться создавать анимированные фотографии с эффектом Bullet Time (эффект облета замедленной камерой неподвижного объекта, такую технологию использовали при съемках фильма «Матрица»). Для этого построят специальную фотозону с установленными по кругу фотоаппаратами.

ЦАО. Парк Красная Пресня

Посетители парка «Красная Пресня» узнают о жизни и творчестве русских футуристов-авангардистов начала XX века. Здесь пройдут поэтические чтения, концерт и несколько театральных постановок. Можно будет провести день и активно, например, заняться йогой с тренером.

ЗАО. Парк Победы

Здесь праздник весны и труда посвятят экстремальным видам спорта. Посетители смогут поупражняться на площадке для выполнения трюков на скейтбордах и велосипедах. А с утра до вечера профессиональные спортсмены будут давать мастер-классы всем желающим усовершенствовать свои навыки.

ВАО. Сокольники

Взрослым вернуться в детство или малышам почувствовать дух советской эпохи можно будет в парке «Сокольники». В 15:00 здесь сформируют пионерский отряд, который пойдет в поход с посещением достопримечательностей парка в сопровождении настоящей пионервожатой. Участникам экспедиции предстоит пройти своеобразный квест: разгадывать шифры, найти футбольное поле, по которому гоняли мяч красноармейцы, и узнать историю празднования Первомая.