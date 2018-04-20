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17 иностранных государств уже подтвердили свое участие в ВЭФ-2018
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17 иностранных государств уже подтвердили свое участие в ВЭФ-2018 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Участие в четвертом Восточном экономическом форуме уже подтвердили представители 17 иностранных государств — Великобритании, Германии, Индии, Канады, Кипра, Китая, Нидерланд, Норвегии, ОАЭ, Острова Джерси, Республики Корея, Сингапура, США, Украины, Франции, Швейцарии и Японии.
В рамках пригласительной компании приглашения направлены 3974 участникам, среди которых 1353 представителя российского бизнеса, 2346 представителей иностранного бизнеса.
«Восточный экономический форум стал значимой площадкой мирового уровня. В нем принимают участие лидеры государств, главы мировых компаний, известные российские и международные эксперты. На ВЭФ мы можем наблюдать постоянно возрастающий интерес к Дальнему Востоку. На третьем Форуме об эффективности механизмов новой экономической политики — ТОРах, Свободном порте Владивосток, целевой государственной поддержке инвестпроектов — говорил сам бизнес, как отечественный, так и зарубежный, это обсуждали лидеры иностранных государств. Все, что сегодня делается на Дальнем Востоке, кардинально расширяет возможности экономического сотрудничества между Россией и странами АТР. Мы открыты для любых инвесторов и приветствуем инвестиции из любых стран», — отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Четвертый Восточный экономический форум состоится 11-13 сентября 2018 года во Владивостоке. Деловую программу форума, в которой большое внимание будет уделено вопросам развития человеческого капитала, дополнят культурная и спортивная программы. В частности, впервые будет проведен международный турнир по логической настольной игре го и Международная регата больших парусников.
Напомним, в ВЭФ в 2017 году приняли участие представители более 60 стран мира. На его полях было подписано более 200 соглашений с объёмом инвестиций более 2,5 триллионов рублей.
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