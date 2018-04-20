Дайджест российских СМИ — 20 апреля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Нестраховой случай — ФСБ начала громкое расследование, связанное с рынком страхования. В сферу интересов спецслужбы попали «Росгосстрах» и его экс-руководители. Одного из них, бывшего вице-президента этой структуры Сергея Хачатурова, арестовали по подозрению в хищении более 1 млрд руб. средств компании через ООО «РГС Активы». Вызывали на допрос и его брата — бывшего владельца группы «Росгосстрах» Данила Хачатурова, который пока проходит свидетелем по делу своего родственника. По данным источников «Ъ», в рамках расследования могут быть выявлены и другие эпизоды на десятки миллиардов рублей.

— Российские политтехнологи изведают Африку — Как стало известно «Ъ», на Мадагаскаре, в ЮАР, Кении и нескольких других странах Африки, где в ближайшие год или два должны состояться выборы, российские политтехнологи проводят мониторинг социально-политической ситуации и социологические исследования. По данным источников «Ъ», организует их работу предприниматель Евгений Пригожин. Опрошенные «Ъ» эксперты полагают, что политтехнологи могут заработать на экспорте российских политтехнологий, но вряд ли ставят целью оказать влияние на исход африканских выборов в пользу РФ.

— «Тракторные заводы» разберут на компоненты — Как стало известно «Ъ», госкорпорация «Ростех» нашла для проблемного концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) нового частного инвестора. Им станет машиностроительный холдинг «Транспортные компоненты» в партнерстве с дочерней структурой самого «Ростеха». Будущим владельцам предстоит сложная задача: попытки улучшить финансовую ситуацию в КТЗ до сих пор провалились, а его долги достигают 100 млрд руб.

— «Домашние деньги» подошли к концу — Старейшая и одна из крупнейших микрофинансовых компаний (МФК) «Домашние деньги» испытывает сложности при расчетах с частными инвесторами. На следующей неделе компания должна исполнить оферту по выпуску облигаций на сумму 1,25 млрд руб., для чего в настоящее время аккумулируются все средства. Облигации данного выпуска торгуются существенно ниже номинала, что свидетельствует о низком доверии к эмитенту, указывают эксперты. Тем не менее они уверены, что «Домашние деньги» в случае необходимости поддержат другие крупные МФО, поскольку дефолт компании больно ударит по всему рынку.

— Спирту перекрыли доступ — По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), россияне стали реже употреблять алкоголь — как промышленный, так и произведенный на дому. Главным фактором снижения, по мнению экспертов, является грамотная политика российского Минздрава — ограничение времени и мест продажи спиртных напитков, их рекламы в СМИ. Практика РФ, по мнению ВОЗ, может в перспективе стать примером для многих других стран со схожими проблемами.

— Поправка на реальность — Страховое сообщество решило, что действующая стратегия развития отрасли в РФ, утвержденная правительством, разошлась с актуальными задачами рынка. Поэтому Всероссийский союз страховщиков (ВСС) намерен найти подрядчика для написания «рыночной» версии стратегии, в которой найдется место новым реалиям — санкциям, электронному страхованию, либерализации ОСАГО и принятию закона о страховании жилья граждан в «эффективной» для рынка версии.

— Страна восходящих рисков — Девальвация рубля из-за апрельских санкций США, по мнению Банка России, будет почти незаметна для инфляции, добавляя к ней по 0,05–0,1 процентного пункта в течение полугода. На ключевой ставке и стоимости денег, впрочем, санкции отразятся сильнее: ЦБ констатирует рост странового риска для РФ на 0,5 пункта. В целом же расширение санкций для макроэкономической стабильности может быть небезобидным — ЦБ ожидает во втором полугодии неприятного сочетания внешних и внутренних факторов, способных сделать нынешнюю ситуацию еще более хрупкой.

— Сергею Собянину готовят конкурентов — Партии готовятся к выдвижению своих кандидатов в мэры Москвы, выборы которого пройдут 9 сентября. «Единая Россия» решила не объявлять своего кандидата до официального назначения даты выборов. На прошлых выборах мэр Сергей Собянин баллотировался как самовыдвиженец. В демократической оппозиции на старте кампании ожидается три кандидата.

— Сергей Цивилев подобрал себе партию — Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил «Ъ», что все кандидаты в губернаторы, кроме врио глав Орловской и Омской областей, пойдут на выборы от партии власти. Соответствующее решение вчера уже принял политсовет кемеровского отделения партии в отношении врио губернатора Сергея Цивилева. Эксперт считает, что выдвижение от «Единой России» в электоральном плане господину Цивилеву ничего не даст, а делается «ради поддержания авторитета партии».

— Муниципалам требуется новый закон — Накануне Дня местного самоуправления (21 апреля) на разных площадках развернулась дискуссия о необходимости подготовки нового закона о МСУ. Закон «Об общих принципах организации МСУ в РФ», которому в этом году исполняется 15 лет, эксперты признали «не соответствующим сегодняшним реалиям» и даже «вредным», поскольку он «полностью поменял изначально заложенную в нем идеологию». Действующий закон предлагается отменить, но пока не решено, следует заменить его новым законом или концепцией развития местного самоуправления.

— Малайзия решила сэкономить на новых самолетах — Как стало известно «Ъ», малайзийские военные отложили объявление тендера на закупку новых истребителей, в числе которых был и российский Су-30МКМ, на неопределенное время из-за финансовых трудностей. Еще в 2016 году за контракт на сумму около $1 млрд были готовы бороться пять стран, но в Куала-Лумпуре предпочли выжать максимум возможностей из существующего парка ВВС, отказавшись от закупок новой техники в пользу модернизации уже приобретенной.

— «КомсоМОЛЛ» довел до банкротства — Как стало известно «Ъ», объявлен в международный розыск и заочно арестован основатель холдинга DVI Group Вячеслав Каминский. Первоначально столичные полицейские искали в группе мошенническое хищение $260 млн инвестиционных займов, выданных Альфа-банком, но в итоге господину Каминскому вменили преднамеренное банкротство входившего в холдинг ООО «Логистикинвест», достраивавшего ТРЦ «КомсоМОЛЛ» в Красноярске. По подсчетам следствия, ущерб, нанесенный Альфа-банку, составил 2,6 млрд руб. Представители бизнесмена полагают, что заочный арест нужен следствию для того, чтобы он не смог вернуться в Россию и решить свои финансовые проблемы.

— Мигранты обнаруживают ВИЧ в России — Обеспечить для ВИЧ-инфицированных трудовых мигрантов возможность лечиться в РФ с помощью межправительственных соглашений предложили участники панельной дискуссии в рамках проходящей в Москве Международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА). В настоящее время в России действуют ограничения на въезд трудовых мигрантов с ВИЧ, кроме тех, кто имеет в стране близких родственников. При этом в России у приезжих из ряда стран бывшего СССР больше возможностей пройти тестирование на ВИЧ, чем в стране исхода. Среди трудовых мигрантов в РФ выявляется 3 тыс. новых случаев в год.

— Водители все реже доезжают до суда — Суды довольно редко лишают водителей прав за выезд на встречную полосу. Как следует из данных Верховного суда, около 88% нарушителей отделываются штрафом (2,5 тыс. руб. с учетом скидки). В целом число судебных решений по правонарушениям, предусмотренным гл. 12 КоАП (нарушения ПДД), неуклонно снижается. Так, вдвое за минувший год сократилось количество наказаний за значительное превышение скорости (более 60 км/ч), а также, например, за непредоставление преимущества транспорту с включенным спецсигналом.

— Куба меняет фамилию — Госсовет Кубы в четверг утвердил в должности нового главу государства. Рауль Кастро, управлявший страной десять лет, передал полномочия своему заместителю Мигелю Диас-Канелю. Впервые за полвека во главе Кубы встал политик, не носящий фамилию Кастро и родившийся уже после революции 1959 года. Опрошенные «Ъ» эксперты называют господина Диас-Канеля технократом, от которого ждут экономических реформ. В либерализации политической системы эксперты при этом сомневаются. Они считают, что новый кубинский лидер близок к Раулю Кастро «до мозга костей».

— Китайские чиновники могут попасть под «акт Магнитского» — США рассматривают возможность введения против китайских чиновников санкций в соответствии с принятым Конгрессом в 2012 году «актом Магнитского» — за ущемление прав коренного населения Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая. Последние два года Пекин резко ужесточил режим безопасности в регионе, объявив «народную войну с террором». По мнению Вашингтона, в СУАР под видом борьбы с экстремизмом происходит ограничение религиозных свобод и прав человека, а десятки тысяч человек, включая корреспондентов американского Radio Free Asia (RFA), удерживаются в «центрах трудового перевоспитания». Конфликт может углубить противоречия Китая и США, и без того ведущих торговую войну.

— Пути выживания в окопной войне — Гендиректор РСМД Андрей Кортунов — о российской внешней политике в условиях противостояния с Западом.

— Грузовики не пустят к Крымскому мосту — Как выяснил «Ъ», проблемы с оборудованием для транспортной безопасности Крымского (Керченского) моста расширились. Теперь они касаются не только автоподходов, но и автомобильной части самого моста. Госзаказчик, ФКУ «Упрдор „Тамань“» требует 22,5 млн руб. с Управления ведомственной охраны (УВО) Минтранса за неисполнение контракта на 4,5 млрд руб. Завершение работ намечено на конец апреля, но проект еще даже не одобрен Главгосэкспертизой. В результате сроки запуска движения грузовиков по мосту, уже отложенные на осень, могут дополнительно затянуться.

— Садовое кольцо сжимает цены — Стоимость жилья в центре Москвы снижается: в первом квартале цены на квартиры на вторичном рынке Садового кольца упали почти на 3% на фоне роста в других округах. Аренда за тот же период стала на 7% дешевле. Спрос смещается в соседние районы, которые административно относятся к другим округам, где цены заметно ниже.

— ЦНИИС потерял контакт с руководством — Как стало известно «Ъ», Россвязь решила уволить гендиректора Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС) Андрея Грязева. ЦНИИС работает с силовыми ведомствами по направлению систем оперативно-разыскных мероприятий и кибербезопасности, а также управляет базой данных абонентских номеров. Основанием для отставки, по данным ведомства, стало «неэффективное и не всегда правомерное» использование имущества ЦНИИС. Сам господин Грязев планирует оспаривать увольнение в суде.

— Металл требует консультаций — Россия вслед за Китаем, Индией и ЕС потребовала от США проведения консультаций в рамках ВТО по вопросу пошлин на алюминий и сталь, введенных в марте. Но, по мнению юристов, США откажет России в консультациях так же, как и Индии, утверждая, что пошлины введены по соображениям национальной безопасности и поэтому не являются заградительными мерами в понимании ВТО. В последние годы позиция ВТО в подобных торговых спорах была очень пассивной, констатируют эксперты.

— Алюминий взлетел на «Русале» — Введение санкций в отношении российского алюминиевого гиганта «Русала» привело к стремительному росту цен на алюминий. За последние две недели стоимость металла на LME подскочила почти на треть до семилетнего максимума — $2,6 тыс. за тонну. Инвесторы скупают металл, поскольку из-за отказа потребителей сотрудничать с российской компанией мировой рынок может столкнуться с дефицитом алюминия. В случае если компания не сможет оперативно перенаправить экспортные потоки, цены на металл могут вырасти еще на 10–15%.

— Telegram с уведомлением — Блокировка push-уведомлений мобильной версии Telegram, возможность которой Роскомнадзор начал обсуждать с участниками рынка, технически возможна, но ее «осколочный эффект» окажется более мощным, чем потеря доступа к добросовестным интернет-ресурсам, уверены эксперты. Заблокировать push можно, если Apple и Google пойдут на сотрудничество с Роскомнадзором или ведомство решит полностью заблокировать их магазины приложений в России. Такие сценарии пока маловероятны, считают аналитики.

— В тени курят все больше — Продажи нелегальных сигарет в России продолжают расти — за год их доля выросла в 1,7 раза до 7,7%, подсчитали в Kantar TNS. Отдельные производители и эксперты считают, что эта доля может быть вдвое или даже втрое больше. Решить проблему серого рынка, по мнению участников отрасли, могло бы введение обязательной цифровой маркировки сигарет.

— Пираты повышают грамотность — Почти 70% россиян не платят за контент в интернете, большинство из них находят бесплатный контент в социальных сетях и на торрент-трекерах. Наибольшая доля тех, кто смотрит контент бесплатно, среди пользователей до 34 лет. Более взрослая аудитория до сих пор была менее подкована технически, но в ходе блокировки Telegram и она узнала о средствах доступа к запрещенным сайтам, отмечают эксперты.

— НПФ переходят на госслужбу — Пенсионные фонды, принадлежащие государственным банкам, занимают все больше места на рынке обязательного пенсионного обеспечения. В конце 2017 года их доля приблизилась к 50%, а в 2018-м с легкостью перешагнет эту психологически важную отметку. Крупнейшие розничные сети, находящиеся в распоряжении госбанков, позволяют привлекать клиентов значительно дешевле, чем это обходится частным НПФ. И политика ЦБ по зачистке финансового рынка лишь усугубляет ситуацию.

— ""Госфонды" скорее догоняющие" — Продолжится ли переход НПФ в руки государства в результате санаций, как частные фонды конкурируют с «госфондами» и при каких условиях инвестирование в проекты акционеров идет на пользу клиентам, «Ъ» рассказал гендиректор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев.

— «Других средств, кроме государственных, на рынке нет» — О перспективах огосударствления пенсионной индустрии, в чем его причины и стоит ли препятствовать процессу, «Ъ» рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — Дело против бывшего совладельца «Росгосстраха» возбудили по заявлению руководства «ФК Открытие» — «ФК Открытие» начал преследование бывших владельцев «Росгосстраха»: по заявлению руководства банка возбуждено дело о растрате. Сергей Хачатуров арестован.

— Конституционный суд жалуется на Госдуму — 28 постановлений Конституционного суда, требующих внесения изменений в действующее законодательство, остаются неисполненными, следует из опубликованного на сайте суда информационно-аналитического отчета его секретариата. 14 из таких постановлений приняты в 2017–2018 гг., еще пять ждут своей очереди с 2015 г., самое старое датировано 2008 г. Ситуация с каждым годом улучшается: в апреле прошлого года число неисполненных постановлений Конституционного суда достигало 35, а в 2016 г. их было 45. Но по-прежнему две трети таких постановлений остаются за Госдумой.

— Индия готовится подписать отложенные оружейные контракты с Россией — Гендиректор по закупкам минобороны Индии Апурва Чандра посетил в четверг калининградский судостроительный завод «Янтарь» в сопровождении делегации «Рособоронэкспорта» и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), где ознакомился с возможностями предприятия по строительству фрегатов проекта 11356, шесть из которых уже находятся на вооружении ВМС Индии (три из них построены на «Янтаре»). «Безусловно, ключевым индийско-российским проектом, который мы обсудили здесь, в Калининграде, стало продолжение строительства для Военно-морских сил Индии фрегатов проекта 11356. Мы с удовольствием осмотрели производственные цеха и готовые корпуса будущих боевых кораблей», — цитирует Чандру пресс-служба «Рособоронэкспорта».

— Рейтинг доверия к Путину снижается в течение месяца после победы на выборах — За месяц после выборов президента рейтинг доверия к Владимиру Путину снизился на 7 процентных пунктов — с рекордных в этом году 55,3% до 48,4%, свидетельствуют данные ВЦИОМа. Снижение началось на первой же послевыборной неделе и фиксировалось на протяжении четырех замеров.

— Санкции могут остановить снижение ключевой ставки ЦБ — Если риск-премия на Россию, за месяц уже выросшая почти на 50 б. п., закрепится на этом уровне, ЦБ может повысить уровень ключевой ставки, соответствующий нейтральной денежно-кредитной политике, предупредили аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» (может не отражать официальную позицию ЦБ). Из-за геополитической напряженности и новых санкций российские рынки оказались под давлением, отмечают они: курс рубля стал аутсайдером среди всех валют развивающихся стран, доходности облигаций выросли, котировки акций снизились.

— Инвесторы резко увеличили ставки на более быстрое ужесточение политики ФРС — На этой неделе уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) в 2018 г. будет повышать процентную ставку 3–4 раза, резко возросла, несмотря на их обеспокоенность по поводу замедления экономики.

— ПИК может войти в проект жилого квартала «Тушино-2018» — Группа компаний ПИК может стать соинвестором жилого квартала «Город на реке „Тушино-2018“. Основным инвестором проекта считается структура вице-президента „Лукойла“ Леонида Федуна, сам он в интервью „Ведомостям“ говорил, что у него есть партнеры в этом проекте, но не называл их. Переговоры находятся на ранней стадии, рассказали два человека, близких к разным их сторонам.

— Санкции против России взорвали мировой рынок металлов — Санкции США против России взорвали мировой рынок металлов. Цены на алюминий, никель и палладий стремительно растут, глинозем подорожал почти вдвое из-за паники.

— Что и как придется хранить операторам по закону Яровой — Правительство разъяснило операторам, как хранить переговоры абонентов и интернет-трафик по закону Яровой. Документ появился слишком поздно, связисты могут не успеть подготовиться в срок, считают эксперты.

— Недостача в „Пятерочке“ — Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group (»Пятерочка", «Перекресток» и «Карусель») обнародовал результаты I квартала 2018 г. : выручка по сравнению с I кварталом 2017 г. увеличилась на 20,2% и достигла 350,3 млрд руб. Оборот X5 стал расти медленнее: в IV квартале 2017 г. по сравнению с IV кварталом 2016 г. он увеличился на 23,4%.

— В правительстве обсуждают национализацию UC Rusal — Возможность временной национализации пострадавших от американских санкций компаний предложена как один из вариантов их поддержки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 апреля. Это лишь одна из возможных мер, подчеркнул Песков. «Конечно, здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании, собственников компании, возможности правительства», — добавил он. В правительстве вариант национализации активов Дерипаски, в том числе UC Rusal, уже обсуждается, подтвердили «Ведомостям» два федеральных чиновника. Представители Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, Росрезерва и UC Rusal на вопросы «Ведомостей» не ответили.

— Как не лишиться накоплений, когда рынки лихорадит из-за санкций — Апрель преподнес неприятный сюрприз инвесторам, привыкшим за последний год к относительной стабильности российского рынка. После объявления минфином США новых санкций в отношении 24 российских граждан и 15 компаний, в том числе En+, UC Rusal, «Базового элемента», контролируемых Олегом Дерипаской, фондовый рынок обвалился за день, 9 апреля, на 8%. Рубль подешевел к доллару на 3%, а к евро на 4%. Рынок лихорадило больше недели: котировки Сбербанка теряли до 25% (от цен на 6 апреля), «Газпрома» — 8%, а UC Rusal — 32%, евро и доллар дорожали на 15%. В панике инвесторы распродавали и российский госдолг.

— Московским экспортерам пообещали выход на Alibaba — Мэрия закупит для них аккаунты «золотого поставщика» — Осенью прошлого года Анна Одринская вместе с бизнес-партнером Ильей Дмитровым открыли в Москве производство женских комбинезонов под брендом Way2Walk. Ежемесячно компания продает 100–200 комбинезонов в столице и регионах. Средняя выручка — 1,3 млн руб. в месяц. К апрелю предприятие впервые вышло на самоокупаемость и стало получать прибыль, рассказывает Одринская.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Открыть ячейку — Приставы смогут запрашивать в банках информацию о сейфах, арендованных должниками. Такой законопроект разрабатывают в Минюсте. Документ также разрешает приставам арестовывать деньги в электронных кошельках.

— «Вы будто сидите в седле…» — Итальянская фирма разработала дизайн стоячих мест для самолетов. Расстояние между рядами таких кресел составляет всего лишь 23 сантиметра вместо обычных 28 в экономклассе. Инновация увеличат пассажировместимость самолета на 20 процентов.

— Срезали процент — За рефинансированием кредитов и микрозаймов чаще всего обращаются офисные работники и врачи. При этом адвокаты и юристы этой услугой вообще не пользуются. Об этом говорится в новом исследовании, которое есть в распоряжении «РГ».

— Тариф «Поехали!» — «РГ» публикует поправки в закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования. Документ вступает в силу с 1 января 2019 года. Однако даты открытия продажи билетов по невозвратным тарифам пока не называется.

— Не сидеть, не гулять — Согласно новым поправкам в УПК на время следствия человека окружат всевозможными запретами, но не будут помещать под арест. Также вводится новая мера пресечения — запрет совершения определенных действий.

— Судите шире — Укороченные судебные разбирательства могут быть небезопасны для процесса судопроизводства, считают эксперты. Достоинства и недостатки резонансных предложений Верховного суда обсудили на конференции в Общественной палате.

— Поддержат рублем — С 21 апреля будет расширен перечень направлений для льготного кредитования сельхозпроизводителей, сообщили в Минсельхозе. В первую очередь господдержку получат зернопроизводители из восточных регионов.

— Долги копить не надо — Размер пени за неуплату налогов и сборов, поправки в закон о рекламе и проблемы «дальневосточного гектара» были рассмотрены на заседании правительства. В частности, в перечень услуг, реклама которых не допускается, войдет подготовка научных работ.

— Работать надо — Российским компаниям потребуется максимум полтора года на восстановление после введения США апрельских санкций против России. За это время бизнес сможет переориентироваться на другие рынки, открытые для сотрудничества. При этом финансовая система России остается устойчивой, и вкладчики банков могут не бояться за свои счета и вклады. Об этом «РГ» рассказали участники IV Ялтинского международного экономического форума.

— Ревизор придет инкогнито — Роспотребнадзор получил право проводить контрольные закупки. Под видом тайных покупателей сотрудники ведомства будут проверять не только продуктовые магазины, но также аптеки и банки.

— Ценник округлили — Средняя стоимость литра автобензина по России в рознице за последние две недели набрала 19 копеек и перевалила за 40 рублей, сообщил Росстат. Литр Аи-92 к 16 апреля стоил в среднем 38,3 рубля, Аи-95 — 41,31 рубля, Аи-98 — 46,62 рубля. Дизельное топливо за две недели подорожало быстрее — на 26 копеек, до отметки 41,25 рубля.

— Ствол выстрелил — «РГ» публикует закон о свободном сборе валежника в лесу. Количество жалоб от людей, которых за сбор сухих веток и стволов деревьев штрафуют, ежегодно растет. Теперь валежник перестанет трактоваться как платные лесные ресурсы.

— В лето без опаски — В России появились новые требования к организации детского отдыха. Соответствующий закон публикует «РГ». В частности, согласно документу, детские лагеря теперь обязаны заключать типовой договор с семьей.

— Декларация: секретов нет — Президент, сотрудники его администрации, депутаты Госдумы, сенаторы и правительственные чиновники отчитались о своих доходах. Как явствует из опубликованных деклараций, Владимир Путин заработал в минувшем году свыше 18 миллионов рублей. Почти на 10 миллионов больше, чем в 2016 году. Это связано с продажей земельного участка. Остальная недвижимость прежняя — квартира в 77 квадратных метров и гараж в 18 квадратных метров. В пользовании главы государства еще одна квартира и гаражное место. Президент владеет двумя раритетными машинами «Волга М21», внедорожником «Нива» и прицепом «Скиф».

— Дом в подарок — Депутаты предложили разрешить россиянам покупать дачи за счет средств маткапитала. Законопроект с такой инициативой внесен в нижнюю палату парламента.

— «Томагавки» упали целыми — Сирийские военные нашли две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты. Предположительно — «Томагавки», которые США использовали в ночь на 14 апреля для удара в районе Дамаска.

— Доктор в трех шагах от дома — В столице начали открываться дневные стационары для людей с психиатрическими заболеваниями. Именно здесь пациенты, прошедшие курс лечения в стационаре, могут получить амбулаторную помощь рядом с домом. На открытии одного из дневных стационаров в Хорошево-Мневниках побывал корреспондент «Российской газеты».

— ЦБ возобновил покупку валюты для минфина — Банк России после перерыва в неделю снова начал покупать валюту для минфина в резервы по бюджетному правилу. Возврат к плановым закупкам валюты может быть признаком того, что финансовые власти считают российский валютный рынок стабилизировавшимся после обвала рубля на прошлой неделе.

— Нефть подорожала до 74 долларов — Цена Brent преодолела рубеж 74 доллара (июньский фьючерс) — максимум 24 ноября 2014 года. Вслед за Brent поднялась в цене бочка Urals — ближе к 72 долларам. Рост цен на нефть — позитивный сигнал федеральному бюджету РФ, который по итогам года может быть закрыт с профицитом. Высокая цена нефти оказывает положительное влияние и на курс рубля. Пока что он больше зависит от новостей на внешнеполитической арене, но как только этот фактор прекратит править бал, нефть сдержит ослабление рубля.

— Россия оспорила в ВТО пошлины США на сталь — Россия через Всемирную торговую организацию (ВТО) запросила консультации с США в связи с введенными ими в марте пошлинами на сталь и алюминий (25 и 10 процентов соответственно).

— Маршал Сергеев: Побеждать силой интеллекта — 20 апреля бывшему министру обороны России, маршалу Игорю Дмитриевичу Сергееву исполнилось бы 80 лет. В 1990-е годы при нем происходили первые после хрущевских времен споры вокруг военной реформы и реформы ОПК, делались первые шаги по их воплощению в жизнь.

— Ядовитое облако — Обсуждение якобы химической атаки на сирийский город Дума перешло на площадку ООН. Одними из самых яростных обвинителей официального Дамаска в применении химоружия стали Великобритания и Германия — страны, которые положили начало мировой гонке химических вооружений.

— Бил по машинам — Редчайший случай в отечественном правосудии: дело о стрельбе из рогатки взрослого человека дошло до суда. Зеленоградский районный суд Москвы вчера приговорил Сергея Токарева к двум с половиной годам лишения свободы условно за несколько дней длившуюся стрельбу из спортивной рогатки по проезжающим мимо автомобилям.

— Капитал-лист — Журнал Forbes опубликовал список двухсот богатейших российских бизнесменов. Их совокупный доход составил 485 миллиардов долларов.

— Песни Цоя — в широком доступе — Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск Роберта Цоя к компании «Музыкальное право». Отцу создателя группы «Кино» Виктора Цоя вернули права на наследие легендарного рок-певца.

— Улетела чистой — Следственный комитет России обнародовал необычное видео, на котором видны первые результаты нашего, российского расследования по делу о покушении на бывшего офицера ГРУ, экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери.

— Фатальна ли враждебность — Необычное по нынешним — не принимающим чужую точку зрения временам событие произошло в РАН. Здесь презентовали учебное пособие для учителей «Россия и Польша: преодоление стереотипов» — совместный проект Института всеобщей истории РАН и Института Центрально-Восточной Европы (Люблин). Это российское издание будущего цикла из трех книг, посвященное XIV-XVII векам. Польский вариант представили в Варшаве месяц назад. Том, посвященный XIX веку, уже вышел, пособие по самому сложному для совместного написания двадцатому будет готов к началу будущего года.

— Погорели на крематории — 19 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. По версии СК РФ, они получили 17 миллионов рублей за выделение участка под строительство городского крематория.

— Отдал чужое имущество — Домодедовский городской суд Подмосковья рассмотрел уголовное дело бывшего судебного пристава-исполнителя территориального отдела судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области Гамзали Газалиева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ — в превышении должностных полномочий, с причинением тяжких последствий. И грозило ему до семи лет.

— На границе тоже крадут — Мосгорсуд оставил 19 апреля без изменения приговор бывшему директору Росграницы Дмитрию Безделову и другим фигурантам дела о хищении почти 500 миллионов рублей.

— Прямо как в Третьем рейхе — Начальника штаба ВМС Украины Романа Гладкого отправили в отставку после того, как 35 офицеров написали открытое письмо президенту Порошенко с требованием выделить им квартиры. Местные СМИ сообщают, что основной причиной увольнения флотоводца стало российское гражданство его жены.

— Последняя из тайного конвоя — В Дании обнаружена субмарина, на которой, по кружившим в Европе слухам, Адольф Гитлер должен был бежать в Аргентину с золотым запасом Третьего рейха.

— Братству бой — Во Франции Высший совет по вопросам равенства между мужчинами и женщинами замахнулся на Конституцию страны. Чего хотят? Внести в Основной закон республики коррективы, которые, по их мнению, поставят крест на ущербном положении женщин.

— Трамп любит торговать — Власти США намерены снять ряд ограничений и упростить процедуру экспорта вооружений. Дональд Трамп нацелен таким образом увеличить долю США на рынке вооружений, где они конкурируют с РФ и Китаем.

— Про печеньки и апельсины — Чем дольше ведется дискуссия о том, кто виноват в покушении на агента британских спецслужб Сергея Скрипаля, тем сложнее ее участникам находить незамыленные аргументы и художественные образы.

— Солнце недорого — Крым стал самым бюджетным направлением весны для российских туристов. Так, номер в трехзвездочной гостинице в Ялте обойдется в 2,3 тысячи рублей в сутки, в Алуште — 2,7 тысячи.

— Уроки ЧП — В среду в школа N1 города Стерлитамак заработала в привычном режиме: педагоги и ученики вернулись к школьному расписанию. Разбитое окно к этому времени застеклили и, казалось, уже ничего не напоминает о недавнем происшествии. — В 8.30 по местному времени в школе начались занятия. Единственно, кабинет, где все произошло, пока закрыт. А также в школе на всякий случай дежурят психологи, вдруг кому понадобится помощь, — пояснили в учебном заведении.

— Разрешали не глядя — С разницей в несколько часов были задержаны первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит и главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок. Правоохранители сообщили о подробностях этих дел.

— После инсульта — Появление сосудистых центров изменило статистику сердечно-сосудистых заболеваний. Меньше их не стало, но благодаря центрам они утрачивают летальный прогноз. О том, как живут после инсульта, «РГ» поговорила с главным врачом Москвы Алексеем Хрипуном.

— Пересадка без ожидания — «РГ» выяснила, как в Центре имени Шумакова проводят операции по пересадке органов. «В последние три года наш центр лидирует в мире по количеству трансплантаций сердца в одном учреждении», — рассказал кандидат медицинских наук Артем Монахов.

— Дышите — не дышите — Доктор медицинских наук Александр Пампура в интервью «РГ» рассказал, почему возникает аллергия и как с ней бороться. «Готовиться лучше заранее: за неделю-две начать принимать антигистаминные препараты», — отметил Пампура.

— Мальчик без барьера — Он называет себя «самым позитивным колясочником» в городе. Потому что после его обращений, писем и звонков в Ростове исчезают ямы, появляется больше пандусов, решаются проблемы с транспортом.

— Фитнес-зал, холодильник и закурить — В принципе, по опросам ВЦИОМ, с каждым годом все больше людей идут в фитнес-центры, занимаются физкультурой и даже спортом. Их доля с 61 процента в 2015 году выросла до 79 (!) в 2018-м. Правда, сюда включены как те, кто регулярно делает зарядку (16 проц.), бегает по утрам или ходит в спортивную секцию (25 проц.), так и те, кто раз в неделю занимается норвежской ходьбой «за компанию» (11 проц.) или «гуляет в парке» (9 проц.).

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Подводного разведчика спрячут в контейнер — Для российских военных моряков разрабатывается система ведения подводных работ, которая уместится в стандартном морском контейнере. Комплекс будет включать беспилотный аппарат и рабочие места операторов для дистанционного управления им. Такой контейнер можно будет разместить на любом корабле (включая новейшие модульные корветы) либо просто на берегу. По мнению экспертов, появление подобных комплексов значительно расширит применение подводных беспилотников в российском ВМФ. В частности, увеличится эффективность обследования дна и поиска мин.

— Военные автоинспекторы смогут выписывать штрафы — Сотрудники Военной автомобильной инспекции (ВАИ) получат право штрафовать водителей Вооруженных сил, Росгвардии и ряда других структур. Такие полномочия им даст разработанный Минобороны регламент работы ВАИ. Военные автоинспекторы смогут составлять протоколы об административных правонарушениях, изымать документы и проводить на месте медосвидетельствование. При задержании нарушителей им официально разрешат использовать штатное оружие и спецсредства.

— Тихоокеанский флот остался без «Кальмаров» — К 2020 году основными носителями межконтинентальных баллистических ракет в составе Тихоокеанского флота (ТОФ) станут атомные подводные лодки (АПЛ) проекта «Борей». При этом из состава ТОФ будут выведены и утилизированы два легендарных подводных крейсера проекта «Кальмар» — «Георгий Победоносец» и «Подольск». Сейчас они базируются на Камчатке. По словам экспертов, это надежные субмарины с высоким боевым потенциалом, однако они почти выработали свой ресурс.

— Евросоюз не видит сербов в Косово — Косово нарушает взятые на себя обязательства по созданию сербских муниципалитетов в самопровозглашенной республике, что сегодня является одной из главных причин напряженных отношений между Белградом и Приштиной. Об этом «Известиям» заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

— Уберизация смерти — Первое в мире устройство для добровольного ухода из жизни показали на выставке похоронной индустрии в Амстердаме. Все манипуляции в капсуле Sarco пройдут безболезненно, утверждают ее создатели, ответственный за футуристичный дизайн Александр Баннинк и активист легализации эвтаназии Филип Ничке. Они привезли на выставку макет и пообещали представить действующий образец к концу года. В последние годы в мире появляется всё больше инновационных сервисов для тех, кто задумался о смерти.

— До свадьбы доживет — Россияне смогут подавать заявление в загс за год до предполагаемой даты заключения брака. Соответствующий законопроект подготовило Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, курирующее портал госуслуг, через который подается значительная часть заявлений о вступлении в брак.

— Забить в меньшинстве — Московский городской суд во вторник, 17 апреля, вынес обвинительный приговор соучастникам разбойного нападения, в ходе которого погиб мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации. Как выяснило следствие, преступление совершили два околофутбольных фаната. В нападении принимала участие их общая знакомая, которая не ожидала, что хулиганская выходка закончится кровопролитием.

— Пилотов одели в «жилеты-спасатели» — Российские военные летчики получили «жилеты выживания». По итогам операции в Сирии Минобороны начало масштабное обновление спасательного снаряжения пилотов. В ближайшие два года военное ведомство закупит более двух тысяч новых носимых аварийных запасов НАЗ-ИР. В разгрузочных жилетах размещаются боеприпасы, средства связи, медикаменты, вода и продовольствие. Снаряжение максимально эргономично, не сковывает движения — и, значит, не мешает управлять самолетом. Жилеты полностью совместимы со сложной и травмоопасной системой катапультирования и противоперегрузочными костюмами пилотов.

— В России увеличился разрыв в зарплатах женщин и мужчин — В России в 2017 году увеличилась разница в зарплатах женщин и мужчин. В прошлом году мужчины в среднем зарабатывали на 29,3% больше, чем женщины. Тенденция к увеличению дистанции в заработке отмечается с 2013 года, тогда разрыв составлял 25,8%. Эксперты считают, что причина в том, что сейчас наиболее динамично развиваются «мужские» сферы деятельности, в них же быстрее растут зарплаты — например, IT. Кроме того, самые высокооплачиваемые должности, как правило, занимают мужчины — это руководящие позиции, капитаны кораблей и воздушных судов и другие.

— «Молчунам» готовят вольную — Будущих пенсионеров, которые числятся «молчунами» во Внешэкономбанке (Банк развития), предлагают освободить от потери инвестдохода при досрочном переходе в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Письмо с такой инициативой Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) направила в Минфин, Центробанк и Госдуму (копия письма есть у «Известий»). По данным АНПФ, по итогам «переходных кампаний» 2016 и 2017 годов досрочно из ВЭБа ушли почти 7 млн «молчунов». Их совокупные потери составили 61 млрд рублей.

— Поддержку молодых ученых увеличили — В 2017 году 27% грантов, выданных Российским научным фондом (РНФ), достались руководителям проектов, не достигшим 36 лет. В 2016 году соответствующий показатель составлял менее 5%. В РНФ объясняют эти изменения стартом президентской программы, предусматривающей поддержку молодых исследователей.

— Инвестиции попали под блок — Арбитражный суд Москвы 25 апреля рассмотрит иск «Юнипро» к Федеральной антимонопольной службе. Ранее ФАС обвиняла компанию в ущемлении интересов потребителей из-за получения платы за мощность во время ремонта одного из энергоблоков. «Юнипро» настаивает на том, что деньги были переведены строго в соответствии с договором о предоставлении мощности — специальным механизмом, призванным привлечь больше инвестиций в отрасль. Насколько разбирательство между компанией и ведомством может изменить устоявшуюся систему взаимоотношений между производителем и потребителем и как это может сказаться на инвестиционной привлекательности энергетического сектора, читайте в материале «Известий».

— Много умников, хороших и разных — Глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник побеседовали о поддержке молодых ученых и высокотехнологичного предпринимательства, о венчурном финансировании и государственных институтах развития.

— На «горячую линию» по Telegram поступило 20 тыс. обращений — «Горячая линия» Роскомнадзора по вопросам блокировки Telegram пользуется успехом. На нее поступило более 20 тыс. обращений, рассказали «Известиям» в службе. Большую часть из них чиновники называют спамом. Так мстят недовольные блокировкой мессенджера, предполагают эксперты. «Горячую линию» создали во вторник в связи с сообщениями о сбоях в работе некоторых сторонних интернет-ресурсов из-за ситуации с Telegram. В большинстве опрошенных «Известиями» компаний, у которых возникли проблемы из-за недоступности IP-адресов на этой неделе, говорят об отсутствии претензий.

— Максим Орешкин отказывается от подарков — Сотрудники загранаппарата Минэкономразвития должны будут сдавать все полученные ими подарки на оценку. Об этом говорится в проекте приказа МЭР, с которым ознакомились «Известия». Сейчас получение презентов чиновниками торгпредств за рубежом и постоянных представительств при международных организациях никак не регулируется. Фактически они могут получать подарки любой стоимости и оставлять их себе, рассказал «Известиям» источник в министерстве. Кроме того, по новым правилам, глава МЭР и вовсе не сможет получать что-либо в дар. Исключение составят только канцелярские принадлежности, которые раздают на мероприятиях.

— Три киберинициативы — Невзирая на сложную геополитическую обстановку, в баварском городе Гармиш-Партенкирхене уже в 12-й раз собрались ведущие специалисты и ученые, чтобы обсудить актуальные проблемы международной информационной безопасности. Традиционно здесь проводится форум «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности». Организатором мероприятий выступает Институт проблем информационной безопасности МГУ имени М. В. Ломоносова и журнал «Международная жизнь» МИД РФ.

— Ялта расширяет горизонты — В Крыму начал работу IV Ялтинский международный экономический форум, на который прибыли делегации из более чем 70 стран. В своем приветствии к участникам ЯМЭФ президент РФ Владимир Путин отметил, что на мероприятии будут обсуждаться актуальные проблемы всестороннего развития Крыма и другие вопросы социально-экономической повестки. Сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров в интервью «Известиям» рассказал, как Крым готовился к IV ЯМЭФ, а также оценил предположительную стоимость контрактов, которые будут заключены в Ялте. Презентация следующего ЯМЭФ, по его словам, может пройти в Австралии.

— Сели на раскол — Власти Украины готовятся организовать в стране очередной переворот — на этот раз церковный. Согласно последним заявлениям президента Петра Порошенко, практически решен вопрос создания и легализации на Украине поместной (независимой) церкви на базе так называемого Киевского патриархата — непризнанной никем в мире религиозной организации с ярко выраженным националистическим уклоном. План нынешних властей существенно обостряет и без того непростую ситуацию на Украине и сулит стране в не столь отдаленной перспективе настоящие религиозные войны.

— Вещь в себе — Из числа стран — официальных членов большой ядерной пятерки, они же — постоянные члены Совбеза ООН, Франция, возможно, в наибольшей степени закрывает свою ядерную программу от посторонних глаз, соперничая в этом вопросе разве что с Китаем. Новости о французских силах ядерного сдерживания доносятся редко и оттого особенно интересны.

— Сенаторы присмотрелись к иностранным лекарствам — Совет Федерации разработает поправки в законопроект о контрсанкциях против США. Документ будет носить рамочный характер, сообщил «Известиям» председатель комитета СФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Зампредседателя СФ Евгений Бушмин заявил «Известиям», что в верхней палате хотят уменьшить количество «запрещенных» пунктов и предоставить в этом вопросе больше полномочий президенту и правительству. Каждую деталь прописывать не следует, полагает первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. Особое внимание сенаторы намерены уделить теме ввоза лекарств, поставок ракетных двигателей и редкоземельных металлов и аудит-консалтинговым услугам.

— Магомеда Магомедова перевели из карантина в двухместную камеру — Совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова перевели из карантинной камеры СИЗО «Лефортово» в обычную. Об этом сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, на днях посетившие бизнесмена. Магомедова поместили в двухместную камеру, родственники уже передали ему два пакета с продуктами и вещи. Новое помещение может стать для арестованного домом на довольно длительный срок, если расследование и рассмотрение дела затянутся, прогнозируют эксперты.

— Владимир Путин может принять участие в акции «Бессмертный полк» — Президент РФ Владимир Путин может вновь принять участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как ожидают организаторы, только в Москве памятная акция соберет не менее миллиона участников.

РБК daily

www.rbcdaily.ru — Страховой случай Сергея Хачатурова — Сергей Хачатуров, младший брат Данила Хачатурова, в прошлом владельца «Росгосстраха», арестован. Дело против него заведено в связи с продажей пакета «Росгосстраха» банку «Траст», сообщил РБК адвокат Данила Хачатурова.

— Банкротство по-братски — Банк «Промсвязькапитал» Дмитрия Ананьева подаст на банкротство. При этом долг банка перед его основным кредитором, ПСБ, — 7,8 млрд руб. Компании обычно сами подают на банкротство, чтобы контролировать его процесс, говорят юристы.

— Минфин дождался закупочного курса — Банк России 18 апреля купил иностранную валюту на 17,5 млрд руб. в интересах Минфина. Возобновление закупок валюты говорит о том, что нынешний курс рубля устраивает власти, а вероятность новых внешних шоков от санкций снижается.

— Предвыборный шаг к церкви — Президент Украины и депутаты парламента направят обращение во Вселенский патриархат Константинополя о создании независимой украинской церкви. Предыдущие обращения остались без ответа. На новое тоже не ответят, считают эксперты.

— Русский алюминий меняет США на Китай — Попавшая под санкции США компания Rusal ищет поставщиков глинозема и покупателей алюминия в КНР. Мелкие трейдеры могут согласиться работать с компанией, у компании также есть доступ к Шанхайской фьючерсной бирже, говорят эксперты.

— Критическая точка сжижения — Основные риски для российских СПГ-проектов — новые санкции и высокая себестоимость, говорится в исследовании энергетического центра бизнес-школы «Сколково». При оптимистичном сценарии экспорт СПГ из России превысит 60 млн т.

— Billa займет место «Любимого» — Немецкий ретейлер Billa займет площади сети супермаркетов «Я любимый». Этот бренд прекратит существование, говорят источники РБК. К настоящему моменту к управляющей сетью компании подано около 150 исков более чем на 320 млн руб.

— Gram обреченный — Настоящей причиной для блокировки мессенджера Telegram в России могут быть планы его владельца запустить свою криптовалюту Gram, выяснил РБК.

— Минкультуры сдавало расходы Серебренникова в ФСБ — ФСБ проверяла расходы студии Серебренникова с весны 2016 года, после получения документов от Минкультуры, узнал РБК. Через несколько месяцев в организацию пришла налоговая проверка, а спустя год начались аресты, говорят источники.

— Между Венесуэлой и Маршалловыми Островами — Россия заняла 63-е место в рейтинге самых привлекательных гражданств, выяснилось из исследования компании Henley & Partners. Россию опередили южноамериканские страны, а также Китай.