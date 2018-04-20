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Американка приехала на выпускной в гробу
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Американка приехала на выпускной в гробу 

Мир24 1 час назад
В американском штате Джорджиа на выпускном ученица средней школы шокировала всех своим эффектным появлением. Школьница приехала на торжество в гробу. Об этом сообщает UPI.
Девушка рассказала, что уже два года трудится в похоронном бюро и таким способом решила продемонстрировать любовь к своей работе. Она намерена и дальше строить карьеру в этом направлении.
Кроме того, американка своим появлением также хотела намекнуть сверстникам к каким последствиям может привести пьяная езда.
«Я думала о своем классе, как они идут на выпускной и потом будут делать плохие вещи, принимать наркотики и все такое», — сказала Кларк.
В прошлом году выпускник из Россендейла в Великобритании приехал на бал по случаю окончания школы на 17-тонном танке. 16-летний Бреннан Бойс позаимствовал военную технику у своего 80-летнего дедушки, который занимается коллекционированием. Он разрешил своему внуку взять танк на вечер.
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