«Алибаба» и правительство Таиланда подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Сотрудничество будет развернуто во многих сферах, в том числе электронной коммерции, туризме, подготовке кадров.

Бангкок, 19 апреля /Синьхуа/ — Китайская компания Alibaba Group /"Алибаба"/ и правительство Таиланда сегодня в Бангкоке подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Сотрудничество будет развернуто во многих сферах, в том числе электронной коммерции, туризме, подготовке кадров.