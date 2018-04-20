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«Алибаба» и правительство Таиланда подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
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«Алибаба» и правительство Таиланда подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Бангкок, 19 апреля /Синьхуа/ — Китайская компания Alibaba Group /"Алибаба"/ и правительство Таиланда сегодня в Бангкоке подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Сотрудничество будет развернуто во многих сферах, в том числе электронной коммерции, туризме, подготовке кадров.
Бангкок, 19 апреля /Синьхуа/ — Китайская компания Alibaba Group /"Алибаба"/ и правительство Таиланда сегодня в Бангкоке подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Сотрудничество будет развернуто во многих сферах, в том числе электронной коммерции, туризме, подготовке кадров.
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