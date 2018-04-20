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Развитие новых отраслей промышленности в Ордосе
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Развитие новых отраслей промышленности в Ордосе 

ИА Синьхуа 24 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.
Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.
Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.
Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.
Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.
Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.
Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.
Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.
Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.
Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.
Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.
Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.
Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.
Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.
Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.
Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.
Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.
Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.
Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.
Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.
Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.
Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.
Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.
Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.
Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.
Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.
ИА Синьхуа: последние новости
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