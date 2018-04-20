Развитие новых отраслей промышленности в Ордосе

Ордос /АР Внутренняя Монголия /, 19 апреля / Синьхуа / — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.

Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.

Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.

Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.

Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.

Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.

Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.

Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.

Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.

Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.

Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.

Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.

Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.

Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.

Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.

Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.

Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.

Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.

Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.

Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.

Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.

Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.

Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.

Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.

Ордос /АР Внутренняя Монголия/, 19 апреля /Синьхуа/ — В последние годы городской округ Ордос /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/, который называют «угольным морем», прикладывает усилия для изменения способов экономического развития.

Здесь оптимизируется промышленная структура, внедряется производство автомобилей и ветроэнергетического оборудования, создается новая система производства с многофакторным развитием и многополярной поддержкой.