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Священник опозорился на всю Россию из-за вымогательства шести тысяч рублей
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Священник опозорился на всю Россию из-за вымогательства шести тысяч рублей 

Ридус 35 минут назад
Священнослужитель Валуйской епархии (Белгородская область) иерей Вадим Лебедев угодил в резонансный скандал после появления в Сети аудиозаписи с названием «Церковный рэкет». Она стала главным доказательством того, что Лебедев принуждал настоятеля Никольского храма в селе Самарино иерея Игоря Рыбалкина передать ему 6 тысяч рублей в знак «благодарности» за визит правящего епископа Валуйского Саввы.
«Я полгода езжу по приходам и в первый раз с таким сталкиваюсь. Я был во многих приходах, владыка в гневе от вашего поступка. Вот чего вы добились. Все находят, вы сэкономили — скупой платит дважды, значит, будем приезжать чаще», — пригрозил Лебедев Рыбалкину, проигнорировав его жалобы на недостаток средств. Как оказалось, настоятель прихода тайно записал беседу на диктофон, а затем выложил ее в интернет.
По данным официального сайта Валуйской епархии, иерей Вадим Лебедев до вчерашнего дня занимал должности благочинного храмов Валуйского района, секретаря-референта правящего архиерея и члена ревизионной комиссии, хотя стал священником совсем недавно, лишь в декабре 2017 года.
После того, как на аудиозапись необычной беседы двух священнослужителей обратила внимание церковная и светская общественность, на сайте епархии появилось сообщение о том, что Лебедев был лишен указанных должностей, с сохранением за ним послушания ключаря Свято-Николаевского кафедрального собора и духовника действующего при соборе сестричества во имя святой княгини Елисаветы.
«Требование им денежных средств у настоятеля храма было личной инициативой иерея Вадима Лебедева. Данное поведение рассмотрено на епархиальном совете и признано недопустимым», — заявили в епархии.
По неофициальной информации из социальных сетей, за публикацию компромата на коллегу был наказан и священник Игорь Рыбалкин, которого епископ Савва благословил ежедневно служить в кафедральном соборе города Валуйки. Формально перевод из сельского храма в кафедральный выглядит повышением, однако для многодетного отца, каким является отец Игорь, послушание за 30 километров от дома обременительно и является скорее дисциплинарной мерой. «Ридусу» не удалось оперативно получить подтверждение этой информации в Валуйской епархии.
Ранее «Ридус» рассказывал историю о том, как патриарх Кирилл выслал из Москвы архимандрита Венедикта Циркова за публичное исполнение очень популярной в уголовной среде дворовой песни «Мурка».
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