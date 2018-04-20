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Дерзнет ли содружество ослушаться королеву?
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Дерзнет ли содружество ослушаться королеву? 

ИноСМИ 57 минут назад
Фото: ИноСМИ
Сегодня королева совершила довольно необычный поступок: на встрече глав правительств Содружества в Лондоне она очень осторожно сделала недвусмысленное политическое заявление.
Выступая перед собравшимися мировыми лидерами, она сказала следующее:
«Я искренне желаю, чтобы Содружество продолжало обеспечивать стабильность и преемственность для будущих поколений и надеюсь, что однажды оно решит сделать своим Главой принца Уэльского, который продолжит важную работу, начатую моим отцом в 1949 году».
Иными словами, королева хочет, чтобы следующим главой Содружества стал принц Чарльз. И точка.
Само по себе неудивительно, что королева поддерживает эту идею. Вполне логично, что британский монарх возглавляет организацию, выросшую из того, что Королева — в свой 21-й день рождения — назвала «нашей великой имперской семьей». Мало того, что принц Уэльский в один прекрасный день станет сувереном 15 стран Содружества (вдобавок к Соединенному Королевству) — он на протяжении многих десятилетий объезжает самые отдаленные уголки Содружества, чтобы поддерживать хорошие отношения монархии и входящих в организацию стран. (Только на днях он вернулся из поездки в тихоокеанское государство Вануату).
Примечательно то, что королева решила выразить свое мнение в форме официального заявления — перед лидерами Содружества и прессой в Букингемском дворце. На первый взгляд это выглядит рискованно. Если 53 главы правительства решат — когда длительный период царствования Елизаветы II подойдет к концу — не назначать принца Чарльза ее преемником и вместо этого введут какую-то форму сменяемого президентства, они пренебрегут высказанным королевой пожеланием. И это, по всей вероятности, негативно скажется на ее наследии — наследии человека, беззаветно преданного Содружеству — и ее роли в качестве главы. Это может даже поставить под угрозу будущее организации в целом, учитывая разногласия, которые возникнут по этому вопросу.
Такой исход почти невообразим. Вот почему заявление королевы позволяет предположить, что на этой неделе в Лондоне лидеры Содружества за закрытыми дверями уже пришли к договоренности по этому вопросу. Ее Величество не стала бы делать подобного рода заявлений, не будь она уверена в единодушной поддержке.
Однако ее речь прозвучала на официальном открытии саммита, а не на его закрытии. Между тем британский премьер-министр только в понедельник заявила:
«Преемственность — это вопрос, который Содружество должно решать как единое целое. Если и будет предпринята какая-то дискуссия, то она произойдет в пятницу, когда лидеры стран удалятся в Виндзор. Решения в Содружестве принимаются сообща».
Либо Даунинг-стрит ошибается — что вполне возможно судя по последним событиям — либо королева просто волнуется, что принц Чарльз не будет «признанным» главой Содружества (такой статус она сама получила после смерти отца), и потому решает выступить с таким неожиданным заявлением.
Это довольно знаменательно. В любом случае королева явно осознает, что ее заслуги перед Содружеством дают ей право говорить на эти темы свободно. И немногие осмелятся с этим не согласиться.
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