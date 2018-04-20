На Эгершельде Владивостока оптимизируют работу светофоров

Владивостоке началась реализация комплексной программы минимизации заторов на дорогах города, в том числе на полуострове Шкота. Для увеличения пропускной способности существующих дорог и развязки дорожного движения в микрорайоне Эгершельд по поручению главы города Виталия Веркеенко устанавливают новый пешеходный светофор по улице Верхнепортовой в районе дома № 32, а также модернизируют существующие светофорные объекты на Верхнепортовой, 29 и Бестужева, 5.

Наладить работу светофоров на этом участке договорились глава Владивостока Виталий Веркеенко и генеральный директор ВМТП Заирбек Юсупов по итогам рабочей встречи в порту в начале апреля. Предметом встречи стало решение проблемы транспортной доступности полуострова Шкота.

«Сейчас светофоры на Верхнепортовой существенно тормозят трафик. Если настроить их работу более оптимальным образом, это позволит расшить узкие места на единственной дороге, соединяющей Эгершельд с центром города, и улучшить транспортную ситуацию на полуострове. Вроде бы мелкий вопрос, но его решение быстро распустит узлы на этом участке. Мы понимаем, что у города есть бюджетные ограничения, поэтому готовы инвестировать», — отметил Заирбек Юсупов.

«Мы реализуем комплексную программу по минимизации транспортных заторов на дорогах Владивостока. Важно развязать движение в центре города и особенно на полуострове Шкота. Портовые мощности ВМТП серьезно загружены, нужно убрать барьеры, мешающие развитию предприятия, предусмотреть стратегические и тактические действия. Первые шаги — это модернизация светофоров, пешеходных переходов, качество разметки, организация парковок. Всегда рады предложениям, каким образом улучшить жизнь в городе, и благодарны за участие в его развитии», — ответил Виталий Веркеенко.

Теперь светофоры на Верхнепортовой переведут на кнопочный режим работы. Новое оборудование и материалы были закуплены Владивостокским морским торговым портом. Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» уже установили две новых стойки для светофоров в районе дома № 32, а также восстановили поврежденный светофор в районе Верхнепортовой, 29. На следующей неделе светофоры оборудуют специальными контроллерами и настроят таймеры, исходя из объемов пешеходного и автомобильного трафиков на этом участке.