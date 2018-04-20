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Депутат Госдумы: США выгоднее сохранить авиасообщение с Россией
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Депутат Госдумы: США выгоднее сохранить авиасообщение с Россией 

Российская Газета 1 час назад
Американские авиакомпании не допустят прекращения авиасообщения между РФ и США. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов, передает ТАСС.
"Я не думаю, что с Америкой прекратится авиационное сообщение", — сказал депутат. По его словам, американским авиакомпаниям невыгодно прекращение сотрудничества, поскольку их самолеты летают через Россию в другие страны.
В этой ситуации, как заявил парламентарий, «мы их прижать можем как раз больше, чем они нас». «Летать через Северный полюс — это дольше на треть», — заметил Ефимов.
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