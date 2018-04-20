Махинации на объектах ФСО сходят с рук топ-менеджерам «Балтстроя»

Разобщенная схема

«Следствие полагает, что для мошенничества была создана преступная группа, главные роли в которой были у представителей ГК «Балтстрой». В отличие от дела о хищениях при реставрации исторических памятников, где руководителей Минкультуры сочли сообщниками балтстроевцев, в данном случае следствие полагает, что у топ-менеджеров ГК не было подельников в ФСО, а представителей этой службы просто вводили в заблуждение», — пишет интернет-издание.

В настоящее время руководители «Балтстроя» являются фигурантами ряда подобных дел о хищениях госсредств, в частности, при реставрации комплекса «Соловецкий монастырь», Изборской крепости, Эрмитажа , Малого драматического театра в Санкт-Петербурге , об афере с госсредствами при работах в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Однако следствие почему-то не только не видит необходимости объединить дела, но и игнорирует показания свидетелей, в частности, бывшей жены топ-менеджера «Балтстроя» Станислава Кюнера , что именно представители группы компаний «Балтстрой» разрабатывали схемы хищений.

«Следователи выстраивают схему, будто бы по каждому такому «проекту» создавалась отдельная преступная группа, а представители «Балтстроя» являлись в лучшем случае ее рядовыми участниками. С этими «рядовыми участниками» заключаются сделки со следствием, после чего они становятся «ценными» свидетелями. И, как в случае с «делом реставраторов», получают условные сроки», — пишет издание.

Ответственность акционера

«Из приговора по «делу реставраторов» четко видно, что всеми вопросами завышения стоимости работ, цен на материалы, обналичивания похищенных средств занимался исключительно «Балтстрой». А представители Минкультуры лишь получали откаты за то, что помогали ГК в получении выгодных контрактов. Несмотря на это, балтстроевцев упорно продолжают считать чуть ли не «пешками» при хищении госсредств», — высказал мнение собеседник агентства «Росбалт», знакомый с ситуацией.

По его словам, главным фигурантом многих дел «Балтстроя» становился его совладелец Дмитрий Михальченко . Благодаря этому, другие представители группы начинали фигурировать в материалах следствия как рядовые исполнители или даже просто свидетели, дающие показания на Михальченко. По мнению собеседника издания, этот главный фигурант, который уже стал осужденным по «контрабандному делу», может быть привлечен к ответственности по делу о хищениях средств, пошедших на ремонт президентской резиденции. Хотя, подчеркивает источник, Михальченко, в отличие от второго совладельца «Балтстроя» Дмитрия Сергеева , не участвовал в оперативной деятельности «Балтстроя» и являлся только акционером.

Напомним, что в феврале 2018 года Дмитрий Сергеев, ранее осужденный условно за хищения при реставрации объектов Минкультуры, снова заключил сделку со следствием. Теперь уже по делу о хищении средств при строительстве президентской резиденции в Ново-Огареве.

«На самом деле ГК «Балтстрой» — это была единая и сплоченная группа, состоявшая из друзей детства. Со школьной скамьи общались — Дмитрий Сергеев, Александр Коченов Дмитрий Торчинский , Станислав Кюнер, позже ставшие совладельцами фирм, входивших в ГК «Балтстрой». Лидером среди них был Сергеев. Он в свое время купил долю в стройкомпании «Балтстрой», а вторую половину уговорил приобрести своего друга Дмитрия Михальченко. Сергеев получал большую часть средств. Часть денег шла Коченову, Торчинскому и Кюнеру. А часть акционеру Михальченко. Однако следствие упорно пытается доказать по всем делам, что это вовсе не единая группа, а фактически чуждые друг другу люди, каждый из которых занимался внутри «Балтстроя» какими-то своими хищениями. При этом все они к тому же были лишь рядовыми исполнителями», — отмечает собеседник «Росбалта».

В начале апреля стало известно, что управляющий компании «Балтстрой» Александр Коченов обвинен в хищении почти 100 млн рублей, выделенных на реконструкцию ансамбля Изборской крепости. 17 марта Лефортовский суд Москвы арестовал его до 10 мая.