Ещё
Медведев проведет совещание по рыбопереработке и встретится с мурманским губернатором
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев проведет совещание по рыбопереработке и встретится с мурманским губернатором 

Прайм 40 минут назад
МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу проведёт в Мурманске совещание по рыбоперерабатывающей промышленности и встретится с губернатором региона Мариной Ковтун, сообщает пресс-служба кабмина.
В совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, руководители профильных ведомств, главы регионов и руководители отраслевых организаций и предприятий.
Кроме того, премьер-министр осмотрит рыбоперерабатывающую фабрику ООО «Рыбная компания „Полярное море +“.
Вылов рыбы в РФ в 2017 году составил рекордные 4,9 миллиона тонн, в 2018 году прогнозируется на уровне 5 миллионов тонн, а объем инвестиций по инвестквотам в рыболовстве в прошедшем году оценивается порядка 140 миллиардов рублей в ближайшие пять лет, сообщал глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с Медведевым в феврале. Премьер тогда поручил довести программу инвестиционных квот в рыболовстве до логического завершения.
По данным Росрыболовства, в марте 2018 года рыбный грузооборот на Мурманском порту составил 43 тысячи тонн, что почти в три раза больше показателя прошлого года. Такому росту объемов грузооборота послужили хорошие уловы мойвы в Баренцевом море.
Комплекс мероприятий, предпринятых Мурманским морским рыбным портом для повышения качества обслуживания судов, привел к увеличению скорости выгрузки почти в два раза. Всего в марте у причалов порта пришвартовалось 73 рыбопромысловых судна. В негласном флотском соревновании лидерскую позицию сохранил „ФРИО Владивосток“, доставивший за три рейса 9,4 тысячи тонн рыбы. За три месяца текущего года увеличился и общий грузооборот порта — на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Прайм: последние новости
Сирийские новости толкнули нефть вниз, - Анна Бодрова,старший аналитик компании "Альпари" "Газпром" на следующей неделе обсудит с Оманом участие в проекте газопровода из Ирана Еврокомиссар исключил возможность пролонгации программы внешнего кредитования Греции - СМИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение570
Сотрудники МИД РФ эвакуированы25
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии431
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть87
Россия признала неспособность создавать спутники44
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение