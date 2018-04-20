Медведев проведет совещание по рыбопереработке и встретится с мурманским губернатором

Кроме того, премьер-министр осмотрит рыбоперерабатывающую фабрику ООО «Рыбная компания „Полярное море +“.

Вылов рыбы в РФ в 2017 году составил рекордные 4,9 миллиона тонн, в 2018 году прогнозируется на уровне 5 миллионов тонн, а объем инвестиций по инвестквотам в рыболовстве в прошедшем году оценивается порядка 140 миллиардов рублей в ближайшие пять лет, сообщал глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с Медведевым в феврале. Премьер тогда поручил довести программу инвестиционных квот в рыболовстве до логического завершения.

По данным Росрыболовства, в марте 2018 года рыбный грузооборот на Мурманском порту составил 43 тысячи тонн, что почти в три раза больше показателя прошлого года. Такому росту объемов грузооборота послужили хорошие уловы мойвы в Баренцевом море.