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Старый вор обокрал выходца из Средней Азии в Подмосковье
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Старый вор обокрал выходца из Средней Азии в Подмосковье 

Свободная пресса 44 минуты назад
В подмосковном Королеве рассеянного дворника из Средней Азии обокрал пожилой мужчина.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», мигрант оставил свои вещи на детской площадке, а сам куда-то ушел.
В это время мимо проходил мужчина пожилого возраста. Он быстро проверил карманы оставленных вещей и похитил паспорт, мобильник и 200 рублей. Действия вора попали на скрытую камеру.
«Если его найдет полиция, готов простить, лишь бы вернул документы», — сказал пострадавший Дамир Омурзаков.
Дворник написал заявление в полицию. Пожилого вора ищут не только стражи порядка, но и коллеги дворника.
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