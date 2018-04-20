Старый вор обокрал выходца из Средней Азии в Подмосковье

В подмосковном Королеве рассеянного дворника из Средней Азии обокрал пожилой мужчина.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня», мигрант оставил свои вещи на детской площадке, а сам куда-то ушел.

В это время мимо проходил мужчина пожилого возраста. Он быстро проверил карманы оставленных вещей и похитил паспорт, мобильник и 200 рублей. Действия вора попали на скрытую камеру.

«Если его найдет полиция, готов простить, лишь бы вернул документы», — сказал пострадавший Дамир Омурзаков.

Дворник написал заявление в полицию. Пожилого вора ищут не только стражи порядка, но и коллеги дворника.

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