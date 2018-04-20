Матвиенко приняла участие в открытии российской части мемориала в Катыни

Рядом находится польский мемориал, сооруженный в память о 4 тысячах польских офицерах, расстрелянных НКВД весной 1940 года.

Решение о создании обоих памятных мест было принято правительствами России и Польши еще в 1994 году. Польская часть открылась спустя шесть лет.

В его составе — музей, повествующий о неоднозначной истории российско-польских отношений в ХХ веке, в том числе — советско-польской войне 1919-1921 годов, в ходе которой в плен попали около 157 тысяч красноармейцев. По данным российских историков, порядка 28 тысяч погибли в польских лагерях. В экспозиции есть упоминание и о светлых моментах отношений двух стран — общей борьбе против нацизма, совместном освоении космоса, экономическом сотрудничестве в рамках СЭВ.

Церемония открытия российской части мемориала началась с возложения цветов к памятнику «Расстрел» авторства народного художника России Андрея Ковальчука . Затем прозвучал государственный гимн РФ и Валентина Матвиенко выступила с краткой речью.

"Очень трудно передать словами чувства, эмоции, которые испытываешь после посещения катынского мемориального комплекса. Здесь рядом друг с другом захоронены более 8 тысяч советских граждан, жертв политических репрессий, более 4 тысяч польских офицеров, которые стали жертвами тоталитарного режима", — сказала она.

Спикер особо подчеркнула, что создание таких памятных мест сложно переоценить, когда фальсификаторы истории «сносят памятники тем, кто погиб в борьбе с нацизмом, тем, кто освободил Европу, мир от фашистской нечисти ценой своей жизни». «Это варварство, и это, конечно, нужно осуждать», — уверена Валентина Матвиенко. «Какой бы горькой ни была правда о прошлом, мы должны знать и сохранять ее, обязаны извлечь из нее уроки. Это наш гражданский и нравственный долг перед теми, кто покоится в земле Катыни», — добавила она.

"Это особенно важно сегодня, когда ряд государств, ряд политических решений стараются исказить правду об истории, сфальсифицировать ее, переписать историю ради нагнетания русофобских настроений, пытаясь демонизировать Россию. Это преступление перед нашей памятью, это безнравственно", — заявила глава Совфеда . Затем она возложила цветы к польскому военному мемориалу.

В церемонии открытия принял участие посол Республики Польша в России Влодзимеж Марчиняк, который высоко оценил смысл и внешний облик мемориала. «Он действительно поражает своим содержанием. Очень важно, на мой взгляд, они создают единое целое — польский и российский комплексы — в эстетическом плане, выражают единый смысл, апеллируют к одним и тем же ценностям. Они демонстрируют, что боль Катыни — наша общая боль. И мы всегда так к этому относились», — сказал дипломат журналистам.

В Катыни, напомнил он, ежегодно проходят марши памяти, в которых принимает участие российская и польская молодежь. И это очень важно, ведь мемориалы создаются не только в память о том, что было, но и с мыслью о том, что будет. «Я думаю, что такое важное памятное место — это хорошая основа для того, чтобы с оптимизмом думать о будущем», — заключил посол.

Мистическую нотку в церемонию открытия внес Владимир Мединский. По его словам, очертания памятника «Расстрел» в точности повторяет контуры «долины смерти», где расположен мемориал. Причем это выяснилось случайно уже после утверждения проекта памятника, который изображает фигуру человека, падающего в момент расстрела. «Там все знают», — сказал он, подняв палец к небу.