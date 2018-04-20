ЦБ поинтересовался самочувствием крупных банков в связи с обвалом на рынках

В начале недели у руководителя крупного банка зазвонил телефон. Звонили из Центробанка , рассказывает собеседник «Ведомостей» : регулятор интересовался, все ли в порядке в связи с обвалом рубля и паникой на рынках после введения санкций. О подобных звонках «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры еще двух крупных банков — государственного и частного.

Регулятор справлялся о самочувствии крупных игроков. Это был неформальный разговор о текущей ситуации, рассказывают собеседники «Ведомостей». ЦБ хотел обозначить свое участие, просил обратить внимание на валютные активы с учетом падавшего курса рубля, говорит один из них. Спрашивали, при каком курсе нормативы могут приблизиться к пороговым значениям, сообщил другой. Был разговор про UC Rusal , попавшую под блокирующие санкции, про подешевевшие ценные бумаги, указывает он. ЦБ спрашивал, чем он может помочь, предлагал сформулировать предложения по мерам поддержки, если они требуются, — ситуация у всех разная, рассказывает топ-менеджер госбанка.

Пока ситуация не такая, чтобы регулятору нужно было как-то системно помогать банкам, колебания курса еще далеки от того, что было в 2014 г., говорит другой собеседник «Ведомостей». Скорее ЦБ просто держит руку на пульсе, солидарны все три банкира. «Мы чувствуем заботу в их сердцах», — делится еще один банкир впечатлениями о консультациях с ЦБ.

ЦБ в рамках надзорного процесса и работы по обеспечению финансовой стабильности регулярно проводит оценку состояния банков на предмет их устойчивости к разного рода рискам, в том числе кредитному, процентному и валютному, сообщил представитель ЦБ в ответ на вопросы «Ведомостей». «Такого рода оценка проводится как на основе стресс-тестирований, так и на основе опроса банков об их оценке текущей ситуации», — говорит он.

В неспокойных ситуациях ЦБ часто спрашивает банки о состоянии дел, указывают два финансиста.

В понедельник — вторник курс доллара вырос на 9,6%, евро — на 10,7%. К четвергу рубль отыграл часть потерь: к 17.40 мск падение составляло 6,3 и 6,6% соответственно. В 2014 г. курс доллара вырос на 68,6%, евро — на 51,5%, а дневные колебания доходили до 10%. Тогда банкам, чтобы адаптироваться к резко изменившимся условиям, потребовалась поддержка ЦБ.

В 2014 г. ЦБ установил льготный курс для расчета нормативов, который банки использовали до конца 2015 г. Похожая ситуация была в предыдущий кризис: в конце 2008 г. ЦБ разрешил банкам не проводить переоценку ценных бумаг после обвала фондового рынка.

«В случае пожара ЦБ скорее всего также даст банкам возможность какое-то время использовать старый льготный курс, чтобы они не нарушили нормативы. Но пока говорить об этом рано, надо начинать волноваться ближе к курсу 70 руб. /$», — рассуждает аналитик Fitch Александр Данилов . Чтобы у банков начались какие-либо ощутимые проблемы с нормативами, доллар должен дорасти до 80 руб., полагает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов : «И это консервативная оценка, в целом банковский сектор выдержит и более сильное падение рубля без помощи регулятора, хотя есть отдельные игроки, у которых высокая доля валютной составляющей в активах».

Падение рубля к доллару на 10 руб. меняет коэффициент достаточности капитала Сбербанка примерно на 60 базисных пунктов и по сравнению с 2014 г. чувствительность заметно снизилась, сообщил в среду госбанк. В конце прошлого года такое движение курса снижало достаточность его капитала на 70 б. п., указывает Шлемов, валютная составляющая в активах госбанка сократилась.