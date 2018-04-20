ЦБ поинтересовался самочувствием крупных банков в связи с обвалом на рынках 

В начале недели у руководителя крупного банка зазвонил телефон. Звонили из Центробанка, рассказывает собеседник «Ведомостей»: регулятор интересовался, все ли в порядке в связи с обвалом рубля и паникой на рынках после введения санкций. О подобных звонках «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры еще двух крупных банков — государственного и частного.
Регулятор справлялся о самочувствии крупных игроков. Это был неформальный разговор о текущей ситуации, рассказывают собеседники «Ведомостей». ЦБ хотел обозначить свое участие, просил обратить внимание на валютные активы с учетом падавшего курса рубля, говорит один из них. Спрашивали, при каком курсе нормативы могут приблизиться к пороговым значениям, сообщил другой. Был разговор про UC Rusal, попавшую под блокирующие санкции, про подешевевшие ценные бумаги, указывает он. ЦБ спрашивал, чем он может помочь, предлагал сформулировать предложения по мерам поддержки, если они требуются, — ситуация у всех разная, рассказывает топ-менеджер госбанка.
Пока ситуация не такая, чтобы регулятору нужно было как-то системно помогать банкам, колебания курса еще далеки от того, что было в 2014 г., говорит другой собеседник «Ведомостей». Скорее ЦБ просто держит руку на пульсе, солидарны все три банкира. «Мы чувствуем заботу в их сердцах», — делится еще один банкир впечатлениями о консультациях с ЦБ.
ЦБ в рамках надзорного процесса и работы по обеспечению финансовой стабильности регулярно проводит оценку состояния банков на предмет их устойчивости к разного рода рискам, в том числе кредитному, процентному и валютному, сообщил представитель ЦБ в ответ на вопросы «Ведомостей». «Такого рода оценка проводится как на основе стресс-тестирований, так и на основе опроса банков об их оценке текущей ситуации», — говорит он.
В неспокойных ситуациях ЦБ часто спрашивает банки о состоянии дел, указывают два финансиста.
В понедельник — вторник курс доллара вырос на 9,6%, евро — на 10,7%. К четвергу рубль отыграл часть потерь: к 17.40 мск падение составляло 6,3 и 6,6% соответственно. В 2014 г. курс доллара вырос на 68,6%, евро — на 51,5%, а дневные колебания доходили до 10%. Тогда банкам, чтобы адаптироваться к резко изменившимся условиям, потребовалась поддержка ЦБ.
В 2014 г. ЦБ установил льготный курс для расчета нормативов, который банки использовали до конца 2015 г. Похожая ситуация была в предыдущий кризис: в конце 2008 г. ЦБ разрешил банкам не проводить переоценку ценных бумаг после обвала фондового рынка.
«В случае пожара ЦБ скорее всего также даст банкам возможность какое-то время использовать старый льготный курс, чтобы они не нарушили нормативы. Но пока говорить об этом рано, надо начинать волноваться ближе к курсу 70 руб. /$», — рассуждает аналитик Fitch Александр Данилов. Чтобы у банков начались какие-либо ощутимые проблемы с нормативами, доллар должен дорасти до 80 руб., полагает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов: «И это консервативная оценка, в целом банковский сектор выдержит и более сильное падение рубля без помощи регулятора, хотя есть отдельные игроки, у которых высокая доля валютной составляющей в активах».
Падение рубля к доллару на 10 руб. меняет коэффициент достаточности капитала Сбербанка примерно на 60 базисных пунктов и по сравнению с 2014 г. чувствительность заметно снизилась, сообщил в среду госбанк. В конце прошлого года такое движение курса снижало достаточность его капитала на 70 б. п., указывает Шлемов, валютная составляющая в активах госбанка сократилась.
Представитель Сбербанка отказался обсуждать, были ли такие звонки из ЦБ, другие крупные банки этот вопрос проигнорировали. Исключение — Россельхозбанк. Его представитель сказал, что пока изменение курса рубля не настолько существенное, чтобы делать выводы: «Говорить о необходимости дополнительной поддержки со стороны ЦБ и об эффективности этих мер можно будет после стабилизации валютного курса».