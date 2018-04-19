«Челси» одолел «Бёрнли» на «Терф Мур»

Матчи 31-го тура чемпионата Англии были сыграны в четверг. В одном из них лондонский «Челси» гостил в Бёрнли.

Протокол игры

Бёрнли

Челси

19 апреля. Стадион «Терф Мур» (Бёрнли).

"Бёрнли" и «Челси» афиша не самая громкая, но встречаются практически соседи по турнирной таблице. Конкуренты в борьбе за Лигу Европы с «Арсеналом». Подопечные Антонио Конте расположились на пятой строчке, и ещё не теряют надежд попасть в Лигу чемпионов, но «Тоттенхэм» вряд ли даст шанс. Семь очков между командами, а «шпоры» сосредоточены максимально. «Бёрнли» всего в двух очках от «Арсенала», а с ним и от еврокубковой зоны. У команды накопилась пяти матчевая победная серия, по ходу которой были повержены «Лестер», «Вест Хэм» и «Эверон».

"Челси" за последние три матча испытал все три результата, в последнем туре совершив феноменальный камбэк. «Саутгемптон» уже праздновал победу, но после выхода Оливье Жиру «аристократом» удалось отличиться трижды, склонив чашу весов на свою сторону. Из-за плотного графика Антонио Конте оставил на скамейке запасных главную ударную силу в лице связки Азар — Виллиан. Но и без них «Челси» смотрелся гораздо опаснее соперника. За первый тайм «аристократы» ничего не позволили хозяевам, зато сами вышли вперёд в середине игрового отрезка.

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Гол организовал Виктор Мозес. Нигериец буднично прошёл по флангу, исполнив простенький навес. Кевин Лонг растерялся на ближней штанге. Защитнику никто не мешал, а тот нелепым касанием переправил мяч в собственные ворота. «Челси» продолжил атаковать быстрыми отрывами, организованными по схеме: сброс Оливье Жиру — забегание Альваро Мораты . Испанец дважды выходил на рандеву с Ником Поупом, правда, оба раза у него не плечах висел Тарковски. Джеймс так и не дал Альваро нанести акцентированный удар, а со слабыми «тычками» справился голкипер «Бернли».

Второй тайм хозяева начали чуть живее, но кроме банальных навесов ничем не порадовали тренера. Шон Дайч начал переживать чуть позже, когда заработала контратакующая модель «Челси». После неудачного углового «аристократы» убежали два в ноль, однако Альваро Мората не заметил бежавшего параллельным курсом Оливье Жиру, а сам пробил чуть правее створа. Фантастический момент упустил испанец. После этого команды немного приободрились, обменявшись голами за 5 минут.

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Сначала курьёзным образом отличился «Бернли». Йохан Гудмундссон бил намного правее цели, однако мяч попал в пятку уворачивающемуся Эшли Барнсу. Рикошет оказался настолько удачным, что игровой снаряд в противоход Тибо Куртуа оказался в сетке. Больше моментов у хозяев не было. «Челси» быстро восстановил преимущество в счёте. Диагональный кросс Эмерсона не смог замкнуть Оливье Жиру, однако мяч на дальнем углу вратарской принял Мозес. Виктор чётко сориентировался, вторым касанием отправив мяч в ближний угол. Ник Поуп не спас.

Счёт до финального свистка остался неизменным. «Челси» увёз три очка с «Терф Мур», чем поправил турнирную ситуацию. Теперь «аристократы» отстают от «Тоттенхэма» на 5 баллов, можно бороться. «Арсенал» от «синих» отстал уже на 9 очков.