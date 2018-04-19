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Участники «Активного гражданина» проголосовали за благоустройство главного входа на ВДНХ
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Участники «Активного гражданина» проголосовали за благоустройство главного входа на ВДНХ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Согласно исходу голосования, в котором приняли участие более 182 тысяч жителей столицы в рамках программы «Активный гражданин», в 2018 году московские власти обустроят территорию перед входом в парк ВДНХ. Об этом сообщается на сайте платформы опроса общественного мнения.
Рабочим предстоит обновить участки на первом и втором Поперечном, Продольном, а также Останкинском проездах.
В ходе запланированных мероприятий по благоустройству ранее неиспользованной зоны заменят дорожное покрытие, а также произведут озеленение участка. Пешеходные зоны оборудуют осветительными приборами.
За необходимость подобных действий высказались 83% пользователей. Только чуть более 8% принимающих участие в проекте «Активный гражданин» заявили, что улица перед входом на ВДНХ должна оставаться в прежнем состоянии.
В марте специалисты завершили реставрацию шпиля главного павильона ВДНХ. Конструкцию в форме звезды заново покрыли позолотой. Мастера восстановили прежде утраченные элементы композиции.
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