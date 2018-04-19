Участники «Активного гражданина» проголосовали за благоустройство главного входа на ВДНХ

Согласно исходу голосования, в котором приняли участие более 182 тысяч жителей столицы в рамках программы «Активный гражданин», в 2018 году московские власти обустроят территорию перед входом в парк ВДНХ. Об этом сообщается на сайте платформы опроса общественного мнения.

Рабочим предстоит обновить участки на первом и втором Поперечном, Продольном, а также Останкинском проездах.

В ходе запланированных мероприятий по благоустройству ранее неиспользованной зоны заменят дорожное покрытие, а также произведут озеленение участка. Пешеходные зоны оборудуют осветительными приборами.

За необходимость подобных действий высказались 83% пользователей. Только чуть более 8% принимающих участие в проекте «Активный гражданин» заявили, что улица перед входом на ВДНХ должна оставаться в прежнем состоянии.

В марте специалисты завершили реставрацию шпиля главного павильона ВДНХ. Конструкцию в форме звезды заново покрыли позолотой. Мастера восстановили прежде утраченные элементы композиции.