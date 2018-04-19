Симоньян: RT борется за правду для простых людей

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что телеканал борется за то, чтобы люди знали, что происходит на самом деле.

«Я, может быть оптимист, но я верю в то, что правда рано или поздно побеждает. Её просто нужно говорить… Мы боремся за правду. Мы боремся за то, чтобы люди узнали, что происходит на самом деле», — сказала она.

По её словам, RT борется за внимание, понимание и веру простых людей, поскольку среди простых людей есть те, кто обладает влиянием на общественное мнение больше, чем власти.

«Посмотрите на того же Роджера Уотерса , Pink Floyd, вы рассказывали наверняка историю, который сейчас говорит о том, что все это было сфальсифицировано и как это было, и прочее. Это люди, которым больше неоткуда это узнать, кроме как от нас с вами. Просто поразительно», — отметила она, говоря об инсценировке химатаки в Сирии

Она подчеркнула, что борьба против RT и Sputnik ведётся из-за того, что в них представлена иная точка зрения на разных языках мира.

«Для того, чтобы человек что-то где-то прочитал, надо же чтобы кто-то где-то это написал. Поэтому они так бесятся и по поводу нас, по поводу Russia Today и по поводу Sputnik, что мы оказываемся единственными, кто на их языках об этом пишет… Поэтому они так с этим бьются и поэтому выдавливают», — добавила Симоньян.

Она напомнила, что в Британии против RT было открыто расследование.

«Посмотрите, они открыли сейчас против нас семь дел в Великобритании . Семь дел в один день. Они против нас не открывали дел год. Семь дел сразу после Скрипалей на сайте объявление, что вот смотрите, сейчас мы будем расследовать», — рассказала она.

Ранее журналист Макс Блюменталь рассказал, как британского музыканта Роджера Уотерса, одного из основателей группы Pink Floyd, пыталась «завербовать» организация «Белые каски».

18 апреля британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении новостных и документальных программ RT.