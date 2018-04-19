Ученые научились определять экстремистские мемы 

Сейчас «троллей» от экстремистов и других преступников отделяют экспертно-криминалистические центры СК и полиции, а конкретно в столице спорные посты чаще всего попадают в «Московский исследовательский центр». Механизм такой: сначала оперативники отделов «Э» находят подозрительное видео на YouTube или в соцсетях, а потом назначают профильную экспертизу. Встречаются чрезвычайно опасные преступления. Одно из последних громких уголовных дел было против блогера неонацистской идеологии Максима Марцинкевича, больше известного как Тесак.
А в Московской области недавно привлекли к ответственности 44-летнего жителя Лотошинского района. С помощью соцсетей он выманивал у девочек-подростков откровенные фотографии и потом, угрожая жертвам, распространял порно в соцсетях. Двух школьниц он фактически свел с ума, их психологическая травма квалифицирована как тяжкий вред здоровья. Как сообщили «РГ» в пресс-службе областного ГСУ СК, расследование было сложным: потребовался огромный объем экспертиз. В том числе и текстовых. Ведь такие преступники не пишут свои просьбы открытым текстом. В ход идут картинки, мемы, стикеры — во всем этом нужно разбираться.
Но есть и огромный массив заявлений в правоохранительные органы, которые говорят о повышенной бдительности граждан. Особенно памятен участникам семинара призыв привлечь к ответственности одного из производителей молока. На упаковке вместе с молочником была изображена радуга, что заявители «естественно» приняли за символику ЛГБТ и пропаганду однополых браков. Много дискуссий связано и со свастикой. Сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД рассказали, что была разработана даже математическая модель нацистской символики: у каждой точки изображения — свои координаты. Получился эталон, с которым компьютер сравнивает подозрительные изображения в соцсетях.