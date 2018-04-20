В Москве состоялась первая церемония вручения премии «Headliner года»

Москве впервые вручили премию «Headliner года». По оценкам авторов замысла, конкурс направлен на поиск и продвижение людей, которые являются носителями яркой созидательной идеи, последовательны в ее реализации и умеют увлечь и повести за собой соратников, стимулируя развитие сообщества и прогресс в своей области.

Премия вручалась в пяти номинациях. В номинации «Наука» жюри отдало предпочтение 28-летнему инженеру Роману Переборщикову — основателю самого крупного в России научно-популярного лектория «Курилка Гутенберга». В номинации «Культура» звание «Headliner года» получил популярный в сети поэт и писатель Дмитрий БелоконЪ. В номинации «Бизнес» победу праздновала Татьяна Вознесенская — создательница проекта «Маленькая ферма».

Пожалуй, наибольший интерес вызвали два оставшихся обладателя статуса «Headliner года». В номинации «Спорт» им стал «русский Форрест Гамп» — Александр Капер, популяризатор познания мира через бег, который пробежал восемь тысяч километров от Москвы до Пекина за 200 дней. А безоговорочным победителем в номинации «Общественная жизнь», а также обладателем главного приза (квартиры в жилом комплексе Headliner) заслуженно стала Лида Мониава, заместитель директора московского детского хосписа «Дом с маяком».

Лида Мониава. Фото: Пресс-служба

Получая приз, Александр Капер отметил, что главное для него, как, наверное, и для всех «хедлайнеров», то, что удалось, невзирая на все трудности, воплотить свою мечту. И повторить этот путь под силу каждому — было бы желание.

Подать заявку на участие в конкурсе мог любой желающий, открытое голосование проходило в соцсетях. В общей сложности было подано 1838 заявок, к участию в голосовании была допущена 631 заявка.

Инициатором премии стал строящийся по соседству с ММДЦ «Москва-Сити» многофункциональный жилой квартал Headliner.