СМИ: генинспектор Минюста США передал прокуратуре итоги проверки бывшего замдиректора ФБР 

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Генеральный инспектор Министерства юстиции США направил в Генеральную прокуратуру в Вашингтоне криминальное представление касательно бывшего замдиректора ФБР Эндрю Маккейба. Как сообщила в четверг телекомпания CNN, в документе говорится о неправомочности действий Маккейба, предоставившего информацию американской газете The Wall Street Journal (WSJ).
По данным телекомпании, речь идет о периоде, когда Маккейб еще сохранял свой пост. Генинспектор Минюста по итогам проведенной проверки уведомил прокуратуру, что бывший замдиректора «не был до конца честен» в четырех случаях, когда отвечал на вопросы (в Конгрессе) о передаче WSJ сведений, предназначенных для публикации о фонде Билла и Хиллари Клинтон. Кроме того, Маккейбу вменяется в вину раскрытие без должной санкции информации о ведении расследования деяний этого фонда. Подобная утечка была сделана «таким образом, чтобы посодействовать продвижению личных интересов [замдиректора ФБР] в ущерб лидирующей роли» Минюста, уточняет CNN.
ФБР на пике предвыборной гонки в США 2016 года вело расследование с целью выяснить степень ответственности Хиллари Клинтон за то, что она в бытность госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. В июле позапрошлого года директор ФБР, которым тогда был Джеймс Коми, объявил об отсутствии оснований для предъявления обвинений кандидату демократов в президенты. Однако в октябре того же года бюро возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, директор ФБР объявил, что дополнительная проверка окончена, а вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.
В марте министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что решил уволить Маккейба, который принимал активное участие в расследованиях, касавшихся президентских выборов 2016 года. По словам министра, профильное подразделение ФБР рассмотрело доклад об утверждениях о неправомерном поведении Маккейба и предложило его уволить. Согласно результатам проверки, замглавы ФБР, «не имея на то разрешения, раскрыл информацию новостному изданию и в ряде случаев не был откровенен, даже находясь под присягой».