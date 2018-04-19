Глава МИД Франции выступил против развития баллистической программы Ирана

США, Великобритания, Иран и «шестерка» международных посредников ( РФ КНР , Франция, Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза

По словам французского министра, международные эксперты констатируют, что Иран соблюдают принятое соглашение.

"Мы будем сохранять этот юридический инструмент, который позволяет предотвратить доступ Ирана к ядерному оружию. Это очень важно", — сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV.

Но в то же время, подчеркнул французский министр, Иран пытается расширить свое влияние на Ближнем Востоке, поддерживая хуситов в Йемене , движение "Хезболлах" Ливане , проправительственные силы в Сирии . «Это неприемлемо», — отметил он.

"Как неприемлемо и то, что Иран неистово развивает свой баллистический потенциал", — добавил Ле Дриан.