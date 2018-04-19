«Особое положение» Чечни: как в республике укрепилась советская власть

На Кавказе сложные отношения между российскими властями и местными жителями существовали несколько веков. Поэтому революция была воспринята многими как освобождение и возможность основать независимые государства. Но началась Гражданская война, и период «вольности» подошел к концу. Дальше Кавказ делили белогвардейцы и большевики. [С-BLOCK] На протяжении 1917-1920 гг. власть над Чечней переходила из рук в руки. В ноябре 1917-го в Грозном первый раз была провозглашена советская власть, но уже в декабре город захватили части «Дикой дивизии». После нескольких лет борьбы основной состав белогвардейской армии (войска Деникина) покинул территорию Чечни. Перед новым правительством встала задача, как не допустить восстаний и по мере возможности расположить к себе местное население.

Осенью 1920 года в Чечне и Дагестане вспыхнуло массовое восстание, в котором приняли участие около 50 тысяч человек. Идейными вдохновителями были религиозные лидеры, желавшие установить шариатскую монархию. Восстание удалось подавить только через несколько месяцев с помощью войск, но конфликты продолжились.

Землю — чеченцам

Власти Российской Империи решали проблемы с воинственным населением Чечни кардинально — жестоким подавлением любых попыток бунта и размещением на территории лояльных людей. Создавались русские поселения между аулами — это помогало разобщить их, лишить возможности активно коммуницировать. Поэтому сначала чеченцы восприняли весть о новых порядках радостно — казаков и белых можно было выселить, а земли — вернуть. Выселенные казаки образовывали повстанческие отряды, нападавшие на красноармейцев и советских чиновников.

Осенью 1920 года на заседании Политбюро было подтверждено решение ЦК партии о «наделении чеченцев землей за счет казачьих станиц».

По данным статистики, к концу войны больше половины населения Чечни составляла беднота, поэтому продразверстка не проводилась вовсе, а продналог собирался в меньших масштабах, чем в Центральной России . Помогала Москва и продовольствием, тканями, деньгами. Чечня получала деньги на строительство оросительных каналов, дорог, мостов, линий связи.

Органы власти

Советское правительство понимало, что Кавказ — это пороховая бочка. Несколько неосмотрительных решений — и не избежать войны. Поэтому первый ревком, а за ним и многие другие органы советской власти (милиция, исполком) состояли исключительно из местных жителей. Те знали обычаи, традиции и понимали, когда нужно «закрыть глаза» на неисполнение некоторых указов и директив. Во время своих выступлений в 1920 году С. Киров говорил прямо: власть будет назначаться сверху. Чечня еще «недостаточно организованна» и не может выбирать. Ревком обладал неограниченными полномочиями.

Шариат в советском государстве

Советский принцип «Бога нет!» в Чечне начала 20-х годов провозгласить было невозможно. Поэтому с муллами приходилось договариваться. Практически все судопроизводство было шариатским, а влиятельные лидеры входили в ревкомы и исполкомы. Почти все митинги и собрания проводились в присутствии хотя бы одного представителя мусульманского духовенства. В 1925 году в стране действовали почти 2700 мечетей. Репрессии против священнослужителей коснулись и Чечни, но такого рода случаев было намного меньше, чем в основной части Союза. Каждый арест муллы или шейха вызвал бурю возмущения, а повод для очередного восстания и так неспокойного региона властям был не нужен.

После подобного рода решений чеченцам начало казаться, что Москва так и будет держать республику на особом положении, помогая ей продуктами, снабжая деньгами, выделяя земли и почти не вмешиваясь в старинные порядки. Советские органы власти будут присутствовать номинально и состоять из «своих людей».

Но с укреплением власти Сталина и началом коллективизации «особое положение» Чечни быстро закончилось. Людей начали распределять по колхозам, шариатские суды свернули, наиболее активно возмущавшихся расстреляли или отправили в лагеря. Началась эпоха «советской Чечни» в полном смысле слова.