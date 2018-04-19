Запашный: КНДР не откажется от ядерного оружия

Топ-1: 11-летний мальчик рассказал о съемках химатаки в Сирии Эдгард Запашный : Российским журналистам удалось взять интервью у 11-летнего Хасана Диаба, участвовавшего в съемках постановочного ролика о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе . Рассказ мальчика о том, что никакой химатаки не было, подтвердил его отец. Он рассказал, что вся съемка проводилась без ведома родителей. Мальчику заплатили рисом, печеньем и финиками.

Соединенных Штатов Америки. Этого мальчика и его отца сейчас обязательно нужно взять под охрану, постараться найти других свидетелей и обязательно организовать поездку людей, которые участвовали в съемках этого ролика в ПАСЕ, ОБСЕ и в парламент Великобритании

Владимир Аристархов. Топ-2: В Минкульте предложили снять фильм о событиях в Донбассе Эдгард Запашный: События последних лет в Донбассе достойны того, чтобы снять о них хороший художественный фильм или сериал. Такую точку зрения высказал в четверг первый заместитель министра культуры России

Целиком и полностью поддерживаю эту инициативу Владимира Владимировича Аристархова, потому, что знаю, насколько это важно. Историю обязательно нужно грамотно фиксировать и хороший художественный фильм на эту тему сейчас очень важен. И, прежде всего, он важен для жителей Донбасса, которые нуждаются в любой нашей поддержке, не только материальной.

Топ-3: Сеул поддержал предложение КНДР заключить мирный договор Эдгард Запашный: Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал предложение КНДР заключить договор о мире взамен существующего соглашения о перемирии. Ранее сообщалось, что Южная Корея может подписать мирный договор с Северной Кореей, если Пхеньян откажется от ядерного оружия.

Я очень рад, что две страны начали вести между собой диалог. Но, вместе с тем, я убежден, что Пхеньян никогда не откажется от ядерного оружия. Дело в том, что сейчас есть твердое убеждение, что Америка может безнаказанно влезать в дела стран, которые не могут дать отпор. И, в данный момент США не ведут никаких военных действий в границах КНДР лишь потому, что у Пхеньяна есть ядерное оружие.

Топ-4: 21 апреля весь мир отметит Международный день цирка

Эдгард Запашный: 21 апреля весь мир отметит Международный день цирка. Я поздравляю всех нас — артистов, людей, причастных к этому празднику. Поздравляю всех поклонников цирка, всех зрителей. Спасибо вам большое за то, что радуетесь вместе с нами, приходите на наши представления, поддерживаете нас, это очень важно! Цирк— это очень красивое, честное и трудолюбивое искусство.

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