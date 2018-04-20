Ещё
Еврокомиссар: продление программы внешней помощи для Греции невозможно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еврокомиссар: продление программы внешней помощи для Греции невозможно 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: News.ru
Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси считает невозможным продление программы внешней помощи для Греции. Об этом он сообщил СМИ в кулуарах весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Еврокомиссар подчеркнул, что для него не существует другого сценария, кроме своевременного и успешного прекращения греческой программы помощи.
По мнению Московиси, окончание действия программы помощи будет означать, что кризис в Греции закончился. «Греки будут рады узнать, что страна вышла из кризиса и способна на экономический рост и создание рабочих мест», — добавил Московиси.
Греция находится под программой внешней помощи с 2010 года, напоминает ТАСС. За это время страны еврозоны приняли три различные трехлетние программы макрофинансовой помощи Греции в обмен на жесткие меры, связанные с бюджетной дисциплиной. Первые две программы были доведены до завершения. Третья программа должна закончиться в августе 2018 года, после чего Греции предстоит вернуться на рынки заемного капитала.
В период с 2010 года Греция не менее трех раз оказывалась на грани дефолта, и лишь вливания кредиторов удерживали страну от него.
Вести.Ru: последние новости
Илон Маск соврал об уходе из "Фейсбука" Террористы нарушили договоренности по выводу людей из Думы Цена акций "РусАла" подскочила на треть в Гонконге
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой9
Россия признала неспособность создавать спутники376
США назвали условия для улучшения отношений с РФ45
Первый легальный бордель открывается в России304
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии444
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение