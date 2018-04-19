Рабочую технику обновили к весенне-летнему сезону

Столичные коммунальщики подготовили рабочую технику к весенне-летнему периоду. Корреспондент «ВМ» побывал в Головинском районе, где тракторы и вакуумные пылесосы для уборки дворов уже сегодня работают на улицах столицы.

Прежде чем машины выйдут в город, их ожидают замена оборудования, смена масла и фильтров, а также полный техосмотр. Так, вместо распределителя реагентов тракторам теперь полагается цистерна объемом в 3,6 литра, а самосвалам — поливочная установка вместо плуга и щетки. Где-то просто меняют масло и подкрашивают кузов, а где-то приходится чинить проводку и, например, заменить замок зажигания. Починкой занимается механик Олег Лисицын. Он работает на ремонтной базе ГБУ «Жилищник» уже восьмой год и особенности каждой машины знает наизусть.

— Технику приобрели пять лет назад, — рассказывает Лисицын, работая под капотом трактора. — Серьезных проблем с ней никогда не возникало. Гарантия все еще действительна, но мелкий ремонт мы проводим сами.

Помимо этого, к посадке газона подготовлены рекультиваторы и газонокосилки. На зиму с них сняли лезвия и колеса. А щетки и ковши сейчас, наоборот, консервируют: промазывают и красят все детали, чтобы они не гнили. Всего в распоряжении рабочих находится 35 единиц техники.

— Сейчас мы занимаемся только промывкой дорог и тротуаров, — во время утреннего обхода готовность машин проверил заместитель главы управы Головинского района Игорь Овчинников . — По будням дважды в день водой смываем остатки реагентов, въевшуюся в бордюры грязь. А по выходным добавляем специальный дорожный шампунь. Промывка идет днем, так как ночью возможны заморозки.

КСТАТИ

Специализированная техника гораздо сильнее изнашивается зимой. Этому способствует множество факторов: постоянные перепады температур, влажность, реагенты. Подготовить машину к зиме после лета гораздо проще, чем наоборот. Основная работа на ремонтных базах, которых в городе более десятка, приходится на середину апреля.