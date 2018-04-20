Стало известно, кто будет отвечать за проект метро в Воронеже

В Воронеже начались назначения, связанные с проектом строительства метро в городе. По информации с сайта «Агентства инноваций и развития», Галина Изотова назначена замначальника управления по развитию легкорельсового транспорта этого учреждения. При этом главу управления, которое будет заниматься проектом метро, пока не назначили. А между тем, предпроектные работы уже начались. Экспертам предстоит подготовить технико-экономическое основание проекта. Агентство бизнес-информации «Абирег» сообщило, что за плечами у Галины Изотовой должности председателя правления банка, заместителя губернатора Вологодской области , главы областного департамента финансов и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Напомним, проект метро воронежские власти готовят совместно с японской компанией.