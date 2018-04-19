«Газпром» обсудит с Оманом участие в проекте газопровода из Ирана

ДЖЕДДА, 19 апр — РИА Новости . Представители "Газпрома" на следующей неделе обсудят с Оманом участие в проекте строительства газопровода, который будет идти в эту страну из Ирана , сообщил РИА Новости министр нефти и газа Омана Мухаммед аль-Румхи.

"Я думаю, да, они ("Газпром" — ред.) заинтересованы в этом проекте. Кстати, у нас будет встреча на следующей неделе", — сказал ар-Румхи.

В феврале 2017 года Иран и Оман подписали предварительное соглашение по проекту строительства газопровода, стоимость которого оценивается в 1,2 миллиарда долларов. При этом по еще более раннему соглашению между государствами (от 2013 года), Иран будет поставлять в Оман 28 миллионов кубометров газа в сутки в течение 15 лет. Страны надеются, что поставки начнутся с 2020 года.