В Воронежской области начались репетиции парада военной техники ко Дню Победы

Военные ведут активную подготовку техники к грядущему празднику. Не жалея топлива, тренируя глазомеры и терпение. «Тигры», «Сани», БТРы и ракетные комплексы снова в праздничном строю. Механические участники парада Победы в Воронеже приступили к репетициям. В этом мае техники в центре города пройдет больше — будет 33 машины из частей Воронежской, Курской и Белгородской областей. Как часть аэродрома превращают в центр города, и чем мерят дистанцию, увидела корреспондент «Вести-Воронеж» На Балтиморе площадь Ленина начинается здесь. На первых репетициях единственный ориентир для мехколонны — линейные. Многотонные машины на этот раз не ходят по стрункам. Нитяную разметку только обещают сделать в ближайшие дни. Кстати, именно она помогает идеально выстроить механических участников парада. Водители ориентируются и держат дистанцию — 15 метров от машины до машины, и 30 между колоннами.

Пока это почти что «колесные классики» — водители авиационные плиты считают. Отмерять по паре между машинами получается не очень — колонна растягивается. Зато в парадные роли в лучах закатного солнца военные ЗВО вживаются — воображаемое оружие держат весьма артистично. Кстати, на броне и за рулями в этом мае будут сплошь дебютанты. — Из старого состава, прошлогоднего — где-то два человека. Остальные — молодежь, но, тем не менее, ребята нацелены на позитив, стараются. Машина не легковая, скорость где-то 7 — 8 км/ч., выдержать её очень тяжело. Именно сложно, чтоб 7 км/ч. держать. Машины всё-таки грузовые, тяжелые — вес от 10 до 20 тонн, — рассказывает начальник бронетанковой службы 20-ой общевойсковой армии Виктор Иванов

Колесный парад открывает «Тигр», за ним БТРы 82А, самоходные установки «Ноны» и «Сани», которые едут сами — это возимый миномет. Собирая на парад, технику после полигонов пару суток отмывали. Праздничный вид механическим участникам придадут полторы тонны краски и недели стараний рембригад Западного военного округа. Машины, буквально, засияют — у них проверяют все лампочки. Только в БТРе их сразу 52. Броня обретает свежий защитный цвет, колеса — чернение. Зазеленеют даже ракеты — их тоже красят отдельно. Покраски ждут одни из парадных старожилов. С печатью ещё Советского Союза на борту — 30-летние ракетные комплексы «Точка-У». На центральной площади Воронежа дефилировали уже четырежды. Но, похоже, в их праздничной и военной карьере это точка. На смену приходит способный уничтожить все в радиусе 500 км комплекс «Искандер».