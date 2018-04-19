На вопросы жителей Лосты ответили участники мобильной приемной городской администрации

Встреча прошла накануне в школе № 19. Жители Лосты спрашивали о ремонте дорог, качестве воды, благоустройстве микрорайона, предоставлении медицинских услуг. Разъяснения вологжанам дали Мэр города Сергей Воропанов и представители профильных департаментов и управлений.

Один из вопросов касался передачи детских садов, принадлежащих РЖД , в ведение муниципалитета. Речь идет о двух ведомственных дошкольных учреждениях — в Лосте и в районе улицы Можайского. Такую возможность по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова начали обсуждать еще в конце прошлого года. Благодаря поддержке Губернатора области достигнуты договоренности с руководством Северной железной дороги. Сейчас идет процесс переговоров. Пока точные сроки передачи учреждений неизвестны, но городские власти настаивают на том, чтобы это было сделано к началу нового учебного года.

Задали жители и коммунальные вопросы, в частности, попросили подсыпать дорогу по улице Пионерской. Как пояснили городские власти, благоустройство на этом участке пройдет летом, так как территория попала в список ремонтов по федеральной программе «Городская среда» на этот год. Также жители Лосты спросили об ухудшении качества питьевой воды.

«Действительно, ситуация с ухудшением качества воды наблюдалась в Вологде в течение трех дней. Причина — в обильном поступлении талых вод с полей в водоисточник, при этом половодье на тот момент не наступило, и вода не успела ассимилироваться. Однако мы приняли все необходимые меры и даже снизили степень хлорирования воды до пределов допустимого минимума. На прошлой неделе провели анализ воды перед подачей в распределительную сеть Вологды. По химическим и бактериологическим показателям все пробы соответствует нормам», — пояснил директор предприятия «Вологдагорводоканал» Александр Присяжный.

Отдельный блок вопросов посвятили медицинскому обслуживанию: вологжане жаловались на скудный ассортимент местной аптеки, отсутствие кабинета ЛФК и педиатра. Присутствующие на встрече областные депутаты пообещали обсудить этот вопрос с региональным департаментом здравоохранения.

«Нам удалось обсудить много вопросов, причем они касались самых разных сфер. Наиболее сложный вопрос — организация выезда через железнодорожные пути из микрорайона, сейчас он заблокирован. Мы возобновим переговоры на эту тему с руководством РЖД. В целом встреча прошла конструктивно, а количество жителей, которые на нее пришли, подтверждает необходимость проведения таких приемных в дальнейшем», — подвел итог Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В завершение встречи личные приемы провели все руководители профильных департаментов Администрации города. Вопросы вологжан, которые требуют проработки, будут рассмотрены в течение двух недель.

Это была третья в 2018 году информационная встреча. Следующие мобильные приемные развернутся в Прилуках, на Станкозаводе и в селе Молочное.