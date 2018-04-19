Ялтинский форум посетит более трех тысяч бизнесменов

Представители 70 стран собрались на экономическом форуме в Крыму . За три дня пребывания участники планируют обсудить вопросы международных повесток, пути развития экономики, заключить соглашения и обменяться опытом.

Участник форума Одиссей Пипия одним из первых разработал производство экохлеба. Технология позволяет молоть хлебное зерно таким способом, чтобы сохранить наибольшее количество природных свойств. Как итог — бизнес вышел за пределы Крыма, и активно развивается в городах России . В планах, кстати, попасть и на рынок Подмосковья

Сначала мы сделали для себя и своих друзей, потом заметили, что это серьезный бизнес, стали развивать его. Я поставил производство в 2006 году. Сегодня мы известная компания. Кстати, в прошлом году мне удалось стать лауреатом конкурса «Предприниматель года»

— Одиссей Пипия, бизнесмен.

Хотя и это уже почти что в прошлом. Год назад у предпринимателя родилась новая идея — причем в кардинально иной сфере. Сейчас Одиссей развивает свой собственный кинобизнес, который будет работать на крымских пейзажах. Сегодня на форуме Одиссею удалось заключить сразу несколько соглашений с иностранными инвесторами. Съемки первых картин запланированы уже на середину лета.

Сегодня мы пообщались с итальянцами, с евреями, они заведомо уже знали, что я здесь буду, переписывались, почему им интересно. Они говорят, в Крыму, по их статистике — я ее подтверждаю — 40–50 фильмов снимается, но происходит это тяжело, нет инфраструктуры, обслуживания. Я, как бизнесмен, подсчитал, что надо в пределах 400 миллионов, чтобы сделать подвижную киностудию

— Одиссей Пипия.

Здесь — на площадках ялтинского экономического форума — подобных примеров масса. Один только блок «Регионы России» чего стоит. Сегодня здесь на примере

бизнес-моделей

того же Одиссея родятся, возможно, десятки подобных предложений. Впрочем, главное даже не это. Судя по тому вниманию, которое оказывают локальным предпринимателям, идеи децентрализации экономики и развития региональных

бизнес-структур

сейчас действительно на повестке дня.

Такие форумы, которые проводятся, они позволяют встретиться с интересными людьми, в том числе, которые принимают управленческие решения и понять, в течении какого времени, как и куда двигаться

— Александ Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Развитие регионов — это основное с точки зрения привлечений инвестиций. Там должно работать основное. Конечно, все мы любим столицу, но экономика должна активно работать во всех регионах. Естественно, должен быть обмен опытом, положительные практики должны развиваться. Сегодня очень много интересных предложений прозвучало — Сергей Катырин , президент ТПП РФ

Сегодня на площадках форума было заявлено о готовности сотрудничать в области строительства, сельского хозяйства от делегации Италии . Надо отметить, что после выступления к итальянцам было не подойти — настолько их предложение заинтересовало присутствующих.

Есть со стороны политики поддержка. Инвесторы чувствуют эту поддержку, и легче наводить мосты. Конечно, не все приезжающие сюда создают и заключают сотрудничество, но есть уже те, что на стадии переговоров и подписаны. Здесь итальянцы больше всего представлены на форуме

— Роберто Чиамбетти, председатель парламента Венето (Италия).

Впрочем, это лишь начало активной работы ялтинского экономического форума 2018 — его основная часть продлится до 21 апреля. Так что у его участников еще будет время и для других громких предложений.