В НАО предложили ввести новый праздник — День Оленеводства

ТАСС , 19 апреля. Социальный опрос по вопросу учреждения нового праздника — Дня оленевода — проходит в Ненецком автономном округе . С инициативой создания такого профессионального праздника выступил Союз оленеводов НАО, сообщает пресс-служба региона.

"Предложение общественников поступило в адрес оргкомитета по проведению в 2018 году в НАО Года оленеводства. Новый профессиональный праздник организация предлагает назвать Днем оленевода. По задумке инициаторов, он будет отмечаться в НАО в марте. Решение о целесообразности нововведения будет принято жителями НАО в рамках социального опроса", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сегодня профессиональный праздник работников оленеводства в Ненецком автономном округе и республике Коми празднуется 2 августа как День оленя одновременно с Ильиным днем. Он приурочен к окончанию летнего выпаса оленей и началу перекочевки стад на зимние пастбища. С 1958 по 1994 годы этот праздник назывался Днем оленевода.

В настоящее время на территории округа сельскохозяйственную деятельность в области оленеводства осуществляют 26 организаций. В 111 оленеводческих бригадах трудится порядка 1500 жителей округа, большая часть из которых являются представителями коренных малочисленных народов Севера.