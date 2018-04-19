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Владивостокская семья попала в мировые сводки после отдыха в Таиланде
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Владивостокская семья попала в мировые сводки после отдыха в Таиланде 

Primpress 19 минут назад
Фото: Primpress
Жителя Владивостока арестовали в Южной Корее после дебоша на борту самолета, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Российскую газету».
Инцидент, о котором идет речь, произошел на борту лайнера Korean Air, который следовал по маршруту Пхукет — Инчхон. Семья из Владивостока возвращалась домой с отдыха в Таиланде, делая пересадку в Южной Корее.
По версии членов экипажа, между супругами вспыхнула ссора во время обеда в самолете. Стюардесса попросила пассажиров успокоиться, но это еще больше разозлило 53-летнего владивостокца. Он ударил бортпроводницу локтем, после чего бросил в проход поднос с остатками еды. При этом он громко ругался как на членов экипажа, так и на других пассажиров. В итоге дебошир был задержан и передан полиции в аэропорту Инчхона.
Сам же приморец представил другую версию произошедшего. По его словам, он немного повздорил с женой, которая пыталась уговорить его поесть побольше, а затем немного повысил голос на стюардессу. Но при этом мужчина не кричал — у него просто такой громкий голос. Кроме того, по словам дебошира, он не применял силу в отношении стюардессы, просто у него «соскользнул локоть».
В настоящее время в отношении мужчины ведется расследование. Скорее всего, приморца депортируют в Россиию и запретят въезд в Южную Корею на несколько лет.
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