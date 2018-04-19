В Курганской области решено коров готовить на убой

Курганской области необходимо разработать региональную программу развития мясного скотоводства. К такому выводу пришли участники круглого стола, который прошел сегодня, 19 апреля, в Курганском государственном университете.

Развитие этого направления животноводства позволит аграрному региону повысить занятость на селе, а также позволит обеспечить внутренний и внешний рынок качественной мясной продукцией.

Как отметил в ходе круглого стола Губернатор Курганской области Алексей Кокорин , за последние несколько лет поголовье крупного рогатого скота мясного направления в регионе увеличилось в 8 раз — с 2 до 16,6 тысяч голов. В Курганской области более 80 хозяйств разных категорий занимаются разведением чистопородного мясного скота. Для развития этого направления необходимо укрепление производственной инфраструктуры, выстраивание эффективной и взаимовыгодной кооперации поставщиков и переработчиков мяса, особенно для средних и малых сельхозпредприятий, фермерских хозяйств.

По оценкам специалистов, развитие мясного животноводства в России способно создать около 800 тысяч рабочих мест, а также обеспечить продуктовую безопасность, стать внутренним драйвером для развития села, особенно в местах традиционного развития аграрного сектора.

Как уточняет пресс-служба Губернатора Курганской области, в регионе около 40 процентов населения проживает в сельской местности, в регионе существует система субсидирования и грантирования фермерских хозяйств. Принятие госпрограммы позволит соединить усилия бизнеса, сельчан и государства.