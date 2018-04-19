Минэнерго согласовало сроки выдачи разрешений на введение инфраструктуры 2 крымских ТЭС

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Сроки выдачи документов, необходимых для подключения газовой и сетевой инфраструктуры для Севастопольской и Симферопольской ТЭС, согласованы, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов в четверг в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Ранее сообщалось, что сроки вывода Севастопольской и Симферопольской ТЭС на полную мощность могут быть сдвинуты из-за того, что есть проволочки с получением ряда разрешительных документов и строительства инфраструктуры, за которую несет ответственность регион. При этом ввод первой очереди обеих ТЭС, запланированный не позднее 19 мая, состоится по графику.

"Все сроки сейчас синхронизированные есть, коллеги со стороны Крыма все сроки согласовали у курирующего заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Николаевича (Козака — прим. ТАСС), протокольно все сроки внесены, когда схема выдачи должна быть готовы и когда газовые отпайки на эти обе станции со всеми документами", — сказал он, не уточнив, какие сроки были оговорены.

По его словам, турбины на обеих ТЭС обкатаны и запущены на номинальные обороты. «Самый главный момент мы уже сделали, он в том числе был связан с программным обеспечением по управлению турбинами (на Симферопольской ТЭС — прим. ТАСС). Так как турбина проходила модернизацию, нужно было написать новую программу… управления турбиной», — сказал он.

По его словам, на Севастопольской ТЭС это не потребовалось, «все мероприятия там выполнены». «Но не получены до конца работы по схеме выдачи по газу. Газопроводы в целом построены, но требуется оформление дополнительных документов, потому что это опасный производственный объект. Они требуют полноценного оформления, чтобы получить разрешения на ввод в эксплуатацию, … из-за этого там получились определенные движки», — пояснил он.

"Технопромэкспорт", входящий в госкорпорацию «Ростех» , строит в Крыму две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт каждая — в Севастополе Симферополе . Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС по 235 МВт запланирован на май 2018 года. В марте на Таврической (Симферопольской) ТЭС осуществлен первый розжиг газовой турбины первого энергоблока с выходом на холостой ход — 3 тыс. оборотов в минуту.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.