Ремонтируют для всех: власти запретят запирать благоустроенные дворы

Министр ЖКХ Ростовской области заявил о намерении властей бороться с собственниками благоустроенных дворов, ограничивающих в ним доступ. «Это не тот подход, который мы хотим видеть», — подчеркнул Андрей Майер

Большинство благоустроенных территорий обустроены на бюджетные средства, однако местные жители огораживают новые спортивные и детские площадки заборами. Ключи же от заветных метров находятся только у собственников жилья. Например, новая спортплощадка на СЖМ очень красива и современна, и совершенно недоступна для жителей микрорайона. Навесной замок отлично охраняет спортинвентарь от желающих вести здоровый образ жизни. Жильцы делают это из опасения, что вандалы могут повредить дорогостоящие тренажеры и аттракционы, однако власти в корне не согласны с такой политикой. По мнению чиновника, это идет в разрез с самой философией проекта.

Министерство начнет прорабатывать вопрос о противодействии уже сейчас. Новых заборов появляться не должно, заявил министр. Один из вариантов — отслеживать монтаж ограждений на стадии смет и не утверждать его.