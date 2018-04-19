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Илон Маск соврал об уходе из «Фейсбука»
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Илон Маск соврал об уходе из «Фейсбука» 

Вести.Ru 23 минуты назад
Фото: Секрет Фирмы
Создатель сервиса для установки дедлайнов Timebound Ананай Арора уличил знаменитого бизнесмена Илона Маска в лицемерии. Программист выяснил, что, вопреки поддержки предпринимателем акции #DeleteFacebook, тот не удалил страницы своих компаний SpaceX и Tesla в «Фейсбуке», а просто скрыл их.
О своем открытии Арора рассказал в «Твиттере». Автор Timebound опубликовал видео, в котором объяснил, как ему удалось вывести Маска на чистую воду.. @elonmusk said he deleted @SpaceX and @Tesla’s Facebook Pages. He has not. As some suspected… He temporarily unpublished them, and can make them live again anytime. This is how we know h/t @ananay_arora pic.twitter.com/Cfr1ObK1iq
— Matt Navarra (@MattNavarra) 13 апреля 2018 г.
"23 марта Маск не удалил страницы Tesla и SpaceX, а сделал их временно невидимыми для всех. Он не сдержал слова", — заявил программист.
Арора обратил внимание на то, что при попытке открыть аккаунты Tesla и SpaceX в «Фейсбуке» отображаются сообщения об ошибке, в которых говорится, что содержимое страниц недоступно прямо сейчас или «может тображаться не той части аудитории, к которой вы принадлежите».
"Выполни Маск свое обещание, пользователи видели бы надписи «страница недоступна» и «возможно, страница удалена», — отметил Арора.
Кроме того, с помощью сервиса Find your Facebook ID разработчик легко получил идентификатор якобы удаленных страниц Маска, чего не получилось бы сделать, если бы бизнесмен действительно стер профайлы своих компаний в «Фейсбуке».
Представители Tesla заявили, что пока никак не могут прокомментировать расследование Ароры.
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