Эммануэль Макрон готовится стать лидером Европы 

Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». Эммануэль Макрон заявил о своем присутствии на мировой арене в мае прошлого года, схватив Дональда Трампа за руку и не отпустив его. Самый молодой президент Франции был на посту 11 дней, когда они встретились на саммите НАТО в Брюсселе. Трамп известен тем, что пытается агрессивно доминировать над другими политиками, но Макрон смешал все карты, схватив его за руку и сжав ее, несмотря на то что Трамп попытался отстраниться. Затем Макрон говорил по-французски, хотя он свободно говорит по-английски. Трамп, без наушников для перевода, искренне кивал. Все было ясно: Макрон не из тех, над кем можно доминировать. И его стратегия, похоже, сработала. Высокопоставленный чиновник в президентском дворце заявил, что Макрон и Трамп установили прочные отношения. Должностные лица администрации США отмечают, что президент Франции стал влиятельной фигурой для Трампа по вопросам Ирана, Сирии и торговли. Французский чиновник говорит, что, несмотря на их различия в характерах, оба являются политическими аутсайдерами, у которых не хватает терпения для налаживания дипломатического контакта.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели совестную пресс-конференцию в Берлине. Лидеры двух стран обсудили перспективы развития единой Европы и ситуацию в Сирии и на Украине.
Трамп подарил Макрону возможность, которая станет первым официальным государственным визитом во время его президентства, назначенным на 23-25 апреля. Макрон прибыл в Вашингтон, имея лучшую репутацию у Трампа, чем его немецкий коллега, канцлер Ангела Меркель, которая 27 апреля посетила Белый дом, прибыв с визитом только на один день. Авиаудары против Сирии стали дипломатической победой Макрона, поддержавшего идею военного ответа на предполагаемую атаку на гражданских лиц с использованием химического оружия, подтверждая свою позицию в качестве одного из самых надежных зарубежных коллег Трампа. Германия получила упрек от будущего посла Трампа в стране — Ричарда Гренеля — за отказ вступить в коалицию. Если Макрон может помешать Трампу развязать «торговую войну», он заработает политический капитал, который сможет затем применить, так как имеет две огромные амбиции: реформировать Францию, которая сопротивлялась переменам в течение 30 лет и отменить относительное падение Европы. Его цель — восстановить не только экономическую силу континента, но и идею о том, что ЕС может быть единой сверхдержавой. Эта предпосылка подвергалась испытанию последние несколько лет, сначала в результате кризиса суверенного долга, затем притока беженцев, бежавших от войны и терроризма на Ближнем Востоке, и, наконец, референдума по вопросу Brexit в 2016 г. Сейчас исчерпаны компромиссы, необходимые для решения этих проблем, большинство европейских лидеров сейчас стремятся сохранить свои суверенные полномочия, а не принять план Макрона для федеративного союза. «Сейчас решается судьба Европы. Я должен преследовать эти амбиции во имя Франции. Именно поэтому я провожу все эти реформы и все эти преобразования», — отметил Макрон. Реализуя свои мечты о Европе, Макрону приходится много работать внутри страны. Во Франции пока высокий уровень безработицы, второе по величине налоговое бремя в Организации экономического сотрудничества и развития, устаревшая производственная база и беспрерывные общественные движения. Развитие экономики помогло сократить налоги для инвесторов, но сейчас он сталкивается с первыми большими препятствиями, реализуя свой 10-летний план по преобразованию Франции и Европы (да, кажется, он делает ставку на второй срок). В апреле работники государственной железнодорожной компании закрыли большую часть сети поездов и запланировали недельные остановки вплоть до июня, поскольку они борются с его планами по реформированию предприятия. Студенты протестуют против сокращения своих прав, пилоты и экипажи Air France бросают вызов системе оплаты труда. Опрос, опубликованный самым популярным новостным ТВ-каналом Франции, показал, что 74% респондентов считают, что политика Макрона «несправедлива», а 77% говорят, что она раскалывает французское общество. В начале апреля его рейтинг одобрения снизился примерно до 40%, после того как составлял 47%. Тем не менее Макрона это не останавливает. «Я хочу изменить ситуацию, и я не сдамся», — заявил он французскому телевидению в этом месяце. Он пойдет «до конца». Более сильная Франция помогла бы Макрону бросить вызов позиции Меркель в отношении Европы как союзу стран и убедить ее, что она может стать более интегрированной экономической сверхдержавой. Он видит суверенное образование — Соединенные Штаты Европы во всем, кроме названия, — которое может соответствовать США в плане инноваций и предпринимательства и применять свое влияние для защиты промышленности и рабочих. Европа Макрона установила бы нормы охраны труда и защиты окружающей среды для всего блока. Это заставило бы технологических гигантов выплачивать свою долю налогов и обеспечивать соблюдение внешних границ для контроля потока беженцев и иммигрантов. Его коллеги-лидеры ЕС не очень рады идее о том, чтобы снова сделать Европу великой, по крайней мере если это означает идти в ногу с возрождающейся Францией и ее президентом. Премьер-министр Нидерландов Марк Рутте открыто бросает ему вызов, возглавив группу из восьми северных стран, которые настаивают на том, чтобы государства-члены выполняли свою работу, направленную на укрепление блока, а не на поиск новых рисков. 37-летний министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, входящий в состав нового поколения немецких лидеров, стремящихся повторить успех Меркель, заявил в марте, что ЕС должен «стать настоящим» и забыть о «высокопарных речах» и «утопическом видении» грандиозных проектов. Макрон начинает понимать, что Меркель никогда не поддержит его самые смелые планы. На самом деле, высокопоставленные чиновники из французского правительства подозревают, что его риторика начинает ее раздражать. Поскольку приближается крайний срок в июне, касающийся франко-германского плана, позволяющего банкам конкурировать по всей Европе, Mакрон пытается получить поддержку Меркель общей системы страхования депозитов. И его разговоры о европейском экономическом суверенитете волнуют немецких промышленников, которые представляют, как иностранцы защищают свои экспортные интересы. Меркель, которая в прошлом году одержала победу, столкнулась с протестами внутри страны по поводу решения ЕЦБ разрешить ускорение инфляции, чтобы стимулировать рост в остальной зоне евро. Спесь Макрона не спасает. В марте он почти на час опоздал на встречу с Меркель в Париже, проведя большую часть дня на юге Франции, участвуя в фотосессии с Энни Лейбовиц. Несколько дней спустя Рутте возил Макрона вокруг своего офиса в Гааге, при этом французский лидер выглядел явно незаинтересованным, дважды обрывая объяснения Рутте. Издание De Telegraaf пояснило, что это было «сильное» оскорбление. «Я не высокомерен, я решителен», — пояснил Макрон немецкому еженедельнику Der Spiegel в октябре. Звучит неубедительно, учитывая, что Макрон отпраздновал свое избрание в прошлом году не французским национальным гимном, а европейским. И, напомним, он произносил свою речь после победы в Луврском дворце Наполеона. Макрон принимал мировых лидеров и корпоративных титанов в Версальском дворце, что заставляло провести параллель с «королем-солнцем» Людовиком XIV, который правил в XVII веке. «Если вы француз, всегда будут те, кто посчитает вас высокомерным. Но быть амбициозным не значит быть высокомерным», — отметил Жан Писани-Ферри, профессор Sciences Po в Париже и Hertie School of Governancе в Берлине. Один фактор, сдерживающий эго Макрона, — его 65-летняя жена и бывший преподаватель средней школы Брижит. Когда раздражение президента, находящегося под постоянным вниманием прессы, грозило перелиться через край во время визита в Пекинскую художественную галерею в январе, первая леди положила ему руку на плечо. Она предложила сначала насладиться выставкой, а затем пообщаться с журналистами. Макрон улыбнулся — и подчинился. Поездка Макрона в Вашингтон является напоминанием его критикам, что он сейчас становится самым эффективным европейским лидером на мировой арене. У него уже есть сторонники в бизнес-сообществе США. В январе Макрон принимал главного исполнительного директора Goldman Sachs Group Inc. Ллойда Бланкфейна в Версале. Выступая на брифинге в марте, Бланкфейн заявил: «Сейчас самым важным лидером в Европе является Макрон. У него есть потенциал, для того чтобы с ним вели серьезные дела».