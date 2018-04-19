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СМИ: Юлия Скрипаль внезапно позвонила в кинологический центр в Подольске
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СМИ: Юлия Скрипаль внезапно позвонила в кинологический центр в Подольске 

BFM.RU 49 минут назад
Юлия Скрипаль несколько раз звонила в кинологический центр в Подольске, где оставила на передержку свою собаку. Девушка интересовалась судьбой животного и просила никому не отдавать пса. Об этом МК рассказал близкий знакомый Юлии Скрипаль.
Собака находится в кинологическом центре с момента отлета девушки к отцу в Солсбери. После отравления Скрипалей дальнейшую передержку животного оплатило неизвестное лицо. Директор кинологического центра Антон подтвердил информацию о звонках. Он добавил, что лично с Юлией не разговаривал, но с ней общались сотрудники центра.
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