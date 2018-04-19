СМИ: Юлия Скрипаль внезапно позвонила в кинологический центр в Подольске

Юлия Скрипаль несколько раз звонила в кинологический центр в Подольске , где оставила на передержку свою собаку. Девушка интересовалась судьбой животного и просила никому не отдавать пса. Об этом МК рассказал близкий знакомый Юлии Скрипаль.

Собака находится в кинологическом центре с момента отлета девушки к отцу в Солсбери. После отравления Скрипалей дальнейшую передержку животного оплатило неизвестное лицо. Директор кинологического центра Антон подтвердил информацию о звонках. Он добавил, что лично с Юлией не разговаривал, но с ней общались сотрудники центра.