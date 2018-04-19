Куба осуждает расширение НАТО и антироссийские санкции

ГАВАНА, 19 апреля. / ТАСС /. Куба осуждает расширение НАТО на восток и введение западными странами санкций в отношении России

"Расширение НАТО в направлении границ России представляет серьезную опасность. Усугубляет ситуацию введение незаконных санкций, с осуждением которых мы выступаем", — сказал Кастро, выступая на заседании Национальной ассамблеи (однопалатного парламента).