Куба осуждает расширение НАТО и антироссийские санкции 

ГАВАНА, 19 апреля. /ТАСС/. Куба осуждает расширение НАТО на восток и введение западными странами санкций в отношении России.
Об этом заявил в четверг первый секретарь ЦК Коммунистической партии островного государства Рауль Кастро.
"Расширение НАТО в направлении границ России представляет серьезную опасность. Усугубляет ситуацию введение незаконных санкций, с осуждением которых мы выступаем", — сказал Кастро, выступая на заседании Национальной ассамблеи (однопалатного парламента).
Кастро отметил, что Гавана и Москва успешно развивают двустороннее сотрудничество. «Двусторонние отношения с Россией значительно выросли во всех областях на основе взаимной выгоды», — сказал он.