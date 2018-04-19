Правда о мужчинах. Правда, что ли?

Думаете, что знаете о мужчинах все? Прочитав эту статью, вы убедитесь в обратном.

Поговорить о мужских секретах мы решили с самими мужчинами. Ну кто еще может лучше знать ответы на наши самые тайные вопросы? Мы расспросили сексолога, полистали мужские журналы и даже провели анкетирование на сайте одного из них. Можем ли мы теперь сказать, что знаем, как подобрать ключик к их сердцам? Конечно, не совсем! Но именно это обстоятельство делает их в наших глазах такими привлекательными.

Тут мож­но очень дол­го рассуждать. На са­мом же де­ле, не­смо­т­ря на то, что я го­во­рю, как муж­чи­на, хороший секс — это ког­да он по­лу­чил удо­воль­ст­вие, а отличный, ког­да он и она по­лу­чи­ли удо­воль­ст­вие. Именно так эта си­ту­а­ция вы­гля­дит с точ­ки зре­ния взрос­ло­го муж­чи­ны, ко­то­рый стре­мит­ся к то­му, что­бы не толь­ко са­мо­му полу­чить пол­ное удовлетво­ре­ние, но и до­ста­вить его сво­ей по­ло­ви­не. Еще для каждого муж­чи­ны очень важ­но, что­бы его парт­нер­ша ему нравилась. Я не знаю та­ких слу­ча­ев, что­бы муж­чи­на сказал, что секс был от­лич­ным, а парт­нер­ша при этом бы­ла непривлекательной. Конеч­но же, бы­ва­ют вы­нуж­ден­ные по­ло­вые от­но­ше­ния, но это, скорее, ис­клю­че­ние из пра­вил. Для отлич­но­го сек­са не­об­хо­ди­мо еще од­но не­ма­ло­важ­ное условие: муж­чи­нам очень нра­вит­ся, ког­да они ви­дят, что возбужда­ют свою парт­нер­шу.

Зна­чит, муж­чи­не все-та­ки важ­но, как вы­гля­дит его партнер­ша?

Да, бе­зус­лов­но! На­уч­ных ра­бот на эту те­му про­ве­де­но ве­ли­кое мно­же­ст­во. Кто лю­бит гла­за­ми, а кто лю­бит уша­ми — это из­ве­ст­но уже дав­ным-дав­но. И ес­ли по­ло­вое по­ве­де­ние раз­де­лить на несколько фаз — вле­че­ние, соб­ст­вен­но по­ло­вой акт и до­сти­же­ние раз­ряд­ки, вос­ста­нов­ле­ние и вновь воз­буж­де­ние, — то акт возбуждения, а зна­чит, и по­ло­вой акт, у муж­чи­ны на­чи­на­ет­ся именно с визу­аль­но­го вос­при­я­тия сво­ей парт­нер­ши. То есть ес­ли муж­чи­не женщина не по­нра­вил­ась, то ни о ка­ком сек­се не мо­жет быть и ре­чи, к со­жа­ле­нию.

А ка­кие жен­щи­ны нра­вят­ся муж­чи­нам боль­ше все­го?

Это ко­му что нра­вит­ся!

А вам?

Я пы­тал­ся мно­го раз сфор­му­ли­ро­вать для са­мо­го се­бя, кто для ме­ня при­вле­ка­тель­нее, — не по­лу­чи­лось! Я круп­ный мужчи­на, но мне нра­вят­ся жен­щи­ны ми­ни­а­тюр­ные. Кста­ти, в этом но­во­сти никакой нет — ча­ще все­го друг к дру­гу притя­ги­ва­ют­ся разноименные за­ря­ды. Вот, на­при­мер, мой дед, рос­том он был два ме­т­ра де­сять сан­ти­ме­т­ров — форменный гре­на­дер, соб­ст­вен­но так его ба­буш­ка и на­зы­ва­ла. А ба­бу­ля бы­ла ми­ни­а­тюр­ной жен­щи­ной. И они про­жи­ли в счастливом браке поч­ти 50 лет.

Кто нра­вит­ся муж­чи­нам в по­сте­ли боль­ше все­го — скромные жен­щи­ны или, на­обо­рот, ак­тив­ные?

Это за­ви­сит от тем­пе­ра­мен­та муж­чи­ны. Вра­чи-сек­со­ло­ги в своей прак­ти­ке обыч­но де­лят муж­чин на две груп­пы — на «ботаников» и «кав­каз­цев». «Бо­та­ник» — это тот, по отноше­нию к ко­то­ро­му жен­щи­на долж­на про­яв­лять ак­тив­ность, а «кавказец» — это кто яв­ля­ет­ся ини­ци­а­тив­ным сам. Ча­ще всего в чис­ло «бо­та­ни­ков» по­па­да­ют ин­тел­ли­гент­ные и образо­ван­ные муж­чи­ны. Им при­ят­но, ког­да женщина про­яв­ля­ет ак­тив­ность са­ма. Да и во­об­ще мы, мужчины, го­раз­до бо­лее закре­по­щен­ные су­ще­ст­ва, чем это мо­жет ка­зать­ся. И таких вот по­ру­чи­ков Ржев­ских, которые без всяких ухаживаний и прелюдий могут подойти к женщине и завязать с ней разговор, очень мало. И все-та­ки, ес­ли го­во­рить, опи­ра­ясь на опыт из сво­ей прак­ти­ки, то я ду­маю, что со­вре­мен­ной жен­щи­не над­ле­жит быть бо­лее актив­ной. То есть муж­чи­нам нра­вят­ся ак­тив­ные женщины в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев, но в каждом кон­крет­ном, ко­неч­но же, все происходит индивидуально. Прав­да, ча­ще все­го муж­чи­не труд­но адекватно от­но­сить­ся к ак­тив­ной в по­сте­ли жен­щи­не. Это происходит из-за то­го, что воз­ни­ка­ет кон­фликт меж­ду тем, что хочется, и тем, что да­но се­мь­ей, что ему вну­ша­лось в детст­ве. Ча­ще всего мужчина, ви­дя рас­кре­по­щен­ную жен­щи­ну, сра­зу же на­чи­на­ет ду­мать о том, как эта жен­щи­на ве­дет се­бя с дру­ги­ми мужчи­на­ми, делая вы­вод не в ее поль­зу. И вот най­ти эту тон­кую грань меж­ду тем и дру­гим очень сложно, но, ду­маю, воз­мож­но. Рас­кре­по­щен­ность без по­ш­ло­с­ти бу­дет вос­при­ня­та лю­бым муж­чи­ной в об­щем-то нормаль­но.

Об­ме­ни­ва­ют­ся ли муж­чи­ны по­дроб­но­с­тя­ми сво­ей ин­тим­ной жиз­ни?

Еще как! Муж­чи­ны во­об­ще жут­кие тре­па­чи. Это чи­с­тая прав­да. Хо­тя счи­та­ет­ся, что ча­ще все­го об­ме­ни­ва­ют­ся та­кими впечатлениями жен­щи­ны. Возь­мем та­кой при­ми­тив­ный при­мер. Вы­хо­дит ка­кой-ни­будь ге­рой Ва­ся и го­во­рит: «Я тут недав­но всю нашу баскетбольную сбор­ную скло­нил к со­жи­тель­ст­ву». В об­щем-то это ес­те­ст­вен­ная для муж­чи­ны ма­не­ра по­ве­де­ния. А вот ктонибудь может вспом­нить, что­бы ка­кая-ни­будь жен­щи­на во­шла и ска­за­ла примерно то же са­мое? Ду­маю, та­ких не най­дет­ся. В общем, мужчины все об­суж­да­ют в сво­ем кол­лек­ти­ве, с близ­ки­ми, дру­зь­я­ми, это факт!

По­че­му муж­чи­ны так лю­бят ораль­ный секс?

По­то­му что — это со­вер­шен­но раз­ные ощу­ще­ния меж­ду оральным и ва­ги­наль­ным сек­сом. Ни для ко­го не се­к­рет, что мужчины безум­но влюб­ле­ны в свой по­ло­вой член. По­это­му, ког­да муж­чи­на за­ни­ма­ет­ся по­доб­ным об­ра­зом с жен­щи­ной лю­бо­вью, проис­хо­дит сво­е­го ро­да де­мон­ст­ра­ция то­го, что она его так же любит, как и он. Хо­тя я до­пу­с­каю, что мужчинам та­кие мыс­ли да­же в го­ло­ву не прихо­дят. Это про­ис­хо­дит на уров­не врож­ден­ных первобыт­ных ре­флек­сов. Раз так ты его ла­с­ка­ешь, це­лу­ешь, то уж это точ­но лю­бовь.

Есть ли муж­чи­ны, ко­то­рые лю­бят толь­ко ораль­ный секс?

Да, есть, ко­неч­но! Но это уже ка­кое-то су­перЭГО. Раз я его так люб­лю, то толь­ко так мне и хо­ро­шо. Ча­ще все­го та­кие муж­чи­ны без ума от се­бя и по­лу­ча­ли в дет­ст­ве очень ма­ло ласки. Ино­гда это насто­я­щее про­яв­ле­ние аг­рес­сии. В та­кие мо­мен­ты муж­чи­на чувствует се­бя хо­зя­и­ном по­ло­же­ния, ис­пы­ты­вая осо­бое удовольствие от то­го, что жен­щи­на подчинена им.

Все ли муж­чи­ны меч­та­ют за­нять­ся сек­сом с дву­мя жен­щи­на­ми?

Да, по­дав­ля­ю­щее боль­шин­ст­во. Не­да­ром же хо­дит столь­ко анекдо­тов на те­му груп­по­во­го сек­са. Поч­ти все меч­та­ют об этом, но не у всех скла­ды­ва­ют­ся об­сто­я­тель­ст­ва это по­про­бо­вать. Ча­ще все­го та­кие фан­та­зии воз­ни­ка­ют из-за то­го, что муж­чи­не хо­чет­ся до­ка­зать се­бе и дру­гим, что ты ого-го, мо­жешь и с од­ной, и с дву­мя, и с тремя, при­чем од­но­вре­мен­но. Хо­чу ска­зать, что мы это ана­ли­зи­ру­ем рет­ро­спек­тив­но, по­это­му в тот мо­мент, ког­да рож­да­ют­ся такого рода фан­та­зии, мыс­ли что-то до­ка­зы­вать не воз­ни­ка­ет. Пси­хо­ло­ги считают, что это как раз один из ва­ри­ан­тов са­мо­ут­верж­де­ния.

То есть это совершенно ес­те­ст­вен­ный про­цесс?

А что мо­жет быть в фан­та­зи­ях не­ес­те­ст­вен­но­го?

По­че­му муж­чи­ны так лю­бят рас­сма­т­ри­вать жен­ские фи­гу­ры?

Это опять из опе­ры ви­зу­аль­но­го вос­при­я­тия. То есть смо­т­рю и фан­та­зи­рую, а значит, воз­буж­да­юсь. Кста­ти, в этой свя­зи и ответ на вопрос, по­че­му так мно­го муж­чин лю­бят смо­т­реть лейс­бий­скую пор­но­гра­фию. На самом деле все очень просто — по­то­му что нет конку­рен­тов.

Труд­но ли муж­чи­не быть мо­но­гам­ным?

Ко­му труд­но, ко­му нет! При­чем в мо­ей прак­ти­ке и мо­но­гам­ных, и по­ли­гам­ных при­мер­но по­ров­ну. Вот очень ин­те­рес­ное наблюдение. По­ли­гам­ные муж­чи­ны с воз­ра­с­том боль­ше тя­го­те­ют к мо­но­га­мии. Ре­а­ли­зо­вав­шись та­ким об­ра­зом в молодом воз­ра­с­те, в зре­лом они на­чи­на­ют до­ро­жить тем, что у них уже есть, — стабильными и ус­то­яв­шими­ся отношениями. И на­обо­рот, те муж­чины, которые ве­ли пра­виль­ные мо­но­гам­ные от­но­ше­ния, в зре­лом воз­ра­с­те тя­го­те­ют к по­ли­га­мии. Это то, что мы на­зы­ва­ем «се­ди­на в бороду — бес в ре­б­ро».

Так ли важ­на для мужчи­ны строй­ная фи­гу­ра его парт­нер­ши?

Для су­пру­же­с­кой па­ры, хо­ро­шо жи­ву­щей мно­го лет, внешность с те­че­ни­ем вре­ме­ни уже пе­ре­ста­ет иметь зна­че­ние. Люди привыкают друг к дру­гу на­столь­ко, что из­ме­не­ния внеш­но­с­ти уже не име­ют тако­го зна­че­ния, как в юно­с­ти, для таких пар уже боль­шее зна­че­ние име­ет род­ст­вен­ная связь. А для лю­дей, ска­жем, добрач­но­го воз­ра­с­та, ко­неч­но, очень важ­но, что­бы его из­бран­ни­ца ка­за­лась эта­ло­ном кра­со­ты не толь­ко ему, но и ок­ру­жа­ю­щим. И здесь мы ста­но­вим­ся зависи­мы­ми от при­ня­то­го стан­дар­та кра­со­ты. Ни­ко­му в го­ло­ву не при­хо­дит, что стан­дарт ху­до­ща­вых жен­щин на­ве­ден гомосексуалиста­ми. Ни для ко­го не се­к­рет сек­су­аль­ная ори­ен­та­ция глав мо­дель­ных до­мов. Те­ло­сло­же­ние со­вре­мен­ных кра­са­виц больше по­хо­же на те­ло­вы­чи­та­ние, но это стан­дарт, зна­чит, бу­дем лю­бить таких. Это от­но­сит­ся к про­бле­ме наве­ден­ных мо­ти­ва­ций, яркий при­мер та­ких мо­ти­ва­ций — рек­ла­ма. А под­соз­на­тель­но мужчина стремит­ся к то­му, что ему нра­вит­ся, но на пер­вых по­рах подчиняется тому, к че­му при­уча­ет те­ле­ви­де­ние. Под­со­зна­ние толка­ет их в объ­я­тия здо­ро­вой жен­щи­ны, при­спо­соб­лен­ной к де­то­рож­де­нию. Еще у Ива­на Еф­ре­мо­ва в кни­ге «Лез­вие брит­вы» написано, что мужчи­на стре­мит­ся к по­ня­тию О. Жен­щи­на долж­на быть с гру­дью, по­то­му что ну­ле­вая ве­ро­ят­ность, что у нее не бу­дет мо­ло­ка, для того что­бы вы­кор­мить ро­див­ше­го­ся де­те­ны­ша. Во­ло­сы долж­ны быть длин­ны­ми, что­бы со­греть де­те­ны­ша, таз дол­жен быть до­ста­точ­но ши­ро­ким, для то­го что­бы не бы­ло про­блем при родоразре­ше­нии. И это ра­бо­та­ет на уров­не ка­ких-то ге­не­ти­че­с­ки зало­жен­ных механизмов. То есть жен­щи­на, как мне ка­жет­ся, не долж­на быть ни слиш­ком пол­ной, ни слиш­ком ху­дой. Уме­рен­ность во всем.

О чем ду­ма­ет муж­чи­на во вре­мя сек­са?

Ни о чем! Ес­ли муж­чи­на о чем-то за­ду­мы­ва­ет­ся — это еще кто-то из ве­ли­ких ма­те­ма­ти­ков ска­зал, — то эрек­ция тут же про­па­да­ет. В этот мо­мент, к счастью или к сожалению, ду­ма­ет один ор­ган. Мысли­тель­ны­ми про­цес­са­ми мы в этот момент со­вер­шен­но точ­но не отя­го­ще­ны. Весь мыс­ли­тель­ный про­цесс ос­та­ет­ся за бор­том. Да и ес­ли он вдруг идет, то лишь для то­го, что­бы го­ло­ва от­клю­чи­лась напрочь.

О чем бес­по­ко­ят­ся муж­чи­ны в по­сте­ли боль­ше все­го?

По­лу­чит­ся или не по­лу­чит­ся, хо­тя ес­ли бес­по­ко­ит­ься, то, ве­роят­нее все­го, ни­че­го не по­лу­чит­ся. На­ст­ро­ен­ность на про­вал очень ча­с­то при­во­дит к то­му, что ни­че­го не по­лу­ча­ет­ся. Сле­ду­ю­щий по­вод для вол­не­ний — до­ста­точ­но ли большой у не­го по­ло­вой член и подхо­дит ли он его парт­нер­ше, нра­вит­ся ли он ей. Ко­неч­но, мо­жет по­ка­зать­ся, что для взрос­ло­го муж­чи­ны эта те­ма не очень актуальна, но на са­мом де­ле все жен­щи­ны, точ­но так же как и муж­чи­ны, разные, а зна­чит, уго­дить им стан­дарт­ным на­бо­ром приспособ­ле­ний прак­ти­че­с­ки не­воз­мож­но, по­это­му муж­чи­ны и вол­ну­ют­ся по это­му по­во­ду, как юно­ши. Очень ча­с­то муж­чин беспоко­ит во­прос подлинно­с­ти жен­ско­го ор­газ­ма. Ведь для боль­шин­ст­ва мужчин оргазм, ис­пы­тан­ный жен­щи­ной, это по­ка­за­тель его со­сто­я­тель­но­с­ти как лю­бов­ни­ка.

Есть ли та­кая вещь, ко­то­рую муж­чи­ны тща­тель­но скры­ва­ют от нас?

Ча­ще все­го муж­чи­ны скры­ва­ют от жен­щин тот факт, что они очень нуж­да­ют­ся в них. Ни один муж­чи­на не при­зна­ет­ся сво­ей партнер­ше в том, что она име­ет над ним оп­ре­де­лен­ную власть, в том чис­ле и эмо­ци­о­наль­ную. Еще, на­вер­ное, муж­чи­ны скры­ва­ют любовные свя­зи на сто­ро­не. О том, что в этот мо­мент он с боль­шим удо­воль­ст­ви­ем по­смо­т­рел бы фут­бол или за­нял­ся чем-ни­будь более по­лез­ным, ес­ли ини­ци­а­ти­ва ис­хо­дит от жен­щи­ны. Но ес­ли инициати­ва ис­хо­дит от не­го, то скры­вать ему со­вер­шен­но не­че­го.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ: к че­му надо быть готовой

С дав­них вре­мен всем из­ве­ст­на по­вы­шен­ная сек­су­аль­ность юж­ных на­ро­дов. Эта по­сто­ян­ная тя­га к сек­су, на­при­мер грузин, от­ра­же­на в сот­нях анек­до­тов. Счи­та­ет­ся так­же, что ита­ль­ян­цы — луч­шие любовни­ки, а у не­гров с «этим» все обсто­ит го­раз­до луч­ше, чем у самых го­ря­чих пред­ста­ви­те­лей бе­лой ра­сы. Так ли это на са­мом деле? Свя­за­ны ли сексуаль­ные спо­соб­но­с­ти и ра­со­вая принадлежность? Серь­ез­ные на­уч­ные ис­сле­до­ва­ния по­ка­зы­ва­ют, что в этой об­ла­с­ти го­раз­до боль­ше ус­той­чи­вых ми­фов, чем прав­ды.

МИФ Чер­но­ко­жие муж­чи­ны бо­лее ще­д­ро ода­ре­ны муж­ским достоин­ст­вом по срав­не­нию с бе­локожими.

РЕАЛЬНОСТЬ В дей­ст­ви­тель­но­с­ти все да­ле­ко не так од­но­знач­но. Хо­тя в спо­кой­ном, не­воз­буж­ден­ном со­сто­я­нии в боль­шин­ст­ве своем у пред­ста­ви­те­лей чер­ной ра­сы дей­ст­ви­тель­но в от­но­ше­нии по­ло­вых ор­га­нов на­блю­да­ет­ся не­ко­то­рое пре­иму­ще­ст­во, но оно поч­ти исчезает в воз­буж­ден­ном со­сто­я­нии. А вот то, что аф­ри­кан­цы активнее в сек­се, чем дру­гие ра­сы и на­ци­о­наль­но­с­ти, как раз имеет под со­бой на­уч­но под­тверж­ден­ное ос­но­ва­ние. Секс сре­ди на­ро­дов Аф­ри­ки бо­лее на­ту­ра­ли­с­ти­чен, у жи­те­лей это­го кон­ти­нен­та значительно мень­ше пси­хо­ло­ги­че­с­ких ба­рь­е­ров в ре­а­ли­за­ции сексуаль­ных по­треб­но­с­тей. Они не ско­ва­ны все­воз­мож­ны­ми этически­ми ба­рь­е­ра­ми в от­ли­чие от нас, по­это­му секс с ни­ми интереснее и, мо­жет быть, да­же в ка­кой-то сте­пе­ни по­зна­ва­тель­нее.

МИФ Лю­бов­ник-итальянец — меч­та лю­бой жен­щи­ны.

РЕАЛЬНОСТЬ Сре­ди жен­щин хо­дит еще од­на ле­ген­да. Она го­во­рит о том, что са­мые за­жи­га­тель­ные в сек­се — это италь­ян­цы. На самом же де­ле ока­зы­ва­ет­ся, что «пыл­кие» ита­ль­ян­цы в по­сте­ли во­все не по­ло­вые ги­ган­ты, а, на­про­тив, неж­ные и тон­кие «фон­тан­чи­ки любви», ко­то­рые к то­му же очень бы­с­т­ро ис­ся­ка­ют. Ита­ль­ян­цы также не под­твер­ди­ли и ми­фы о сво­их лю­бов­ных по­дви­гах и показали ре­зуль­тат в 119 сек­су­аль­ных кон­так­тов в год.

МИФ Се­вер­ный муж­чи­на в по­сте­ли — со­вер­шен­но бес­по­лез­ная вещь.

РЕАЛЬНОСТЬ Еще один миф, в ко­то­рый свя­то ве­рят на­ши женщины. Про­ве­ден­ное не­дав­но со­ци­о­ло­ги­че­с­кое исследова­ние показало, что эс­тон­цы, шве­ды, фин­ны и нор­веж­цы ока­зы­ва­ют­ся во­все да­же не хлад­но­кров­ны­ми по отноше­нию к жен­щи­нам, а являются настоящи­ми го­ря­чи­ми пар­ня­ми. Ча­ще все­го они бро­са­ют­ся в объ­я­тия сло­мя го­ло­ву, да­же без пре­до­хра­ни­тель­ных средств.

МИФ Аме­ри­кан­цы зна­ют толк в сек­се, их сек­су­аль­ной гра­мот­но­с­ти мож­но да­же по­за­ви­до­вать.

РЕАЛЬНОСТЬ Бла­го­да­ря про­дук­ции Гол­ли­ву­да у на­ших соотечествен­ниц сло­жи­лось стойкое впе­чат­ле­ние, что американ­цы очень сек­су­аль­ны, раз­врат­ны и да­же склон­ны к раз­но­го ро­да извраще­ни­ям. Од­на­ко раз­вра­щен­ность американ­цев — миф. Как пока­за­ли исследо­ва­ния уче­ных, ча­ще все­го сек­сом за­ни­ма­ют­ся семей­ные муж­чи­ны. И по сво­ей при­ро­де они ча­ще все­го мо­но­гам­ны, по­это­му зата­щить в по­стель без ви­ди­мой на то при­чи­ны аме­ри­кан­ца бу­дет слож­но. Кро­ме то­го, в сек­се они — тра­ди­ци­о­на­ли­с­ты. 96% из них пред­по­чи­та­ют обыч­ный ва­ги­наль­ный секс в «мис­си­о­нер­ской» по­зе.

МИФ Фран­цу­зы — са­мые га­лант­ные и нежные ка­ва­ле­ры в ми­ре.

РЕ­АЛЬ­НОСТЬ Ли­де­ры в лю­бов­ном со­рев­но­ва­нии — дей­ст­ви­тель­но фран­цу­зы! У них сред­ний по­ка­за­тель сек­су­аль­ной ак­тив­но­с­ти состав­ля­ет 167 по­ло­вых ак­тов в год. Кро­ме то­го, фран­цу­зы считаются са­мы­ми га­лант­ны­ми лю­бов­ни­ка­ми. Имен­но та­ких мужчин и обожа­ют жен­щи­ны.

МИФ Рус­ский муж­чи­на ма­ло го­во­рит, однако при этом мно­го делает.

РЕАЛЬНОСТЬ Что мож­но ска­зать о на­ших муж­чи­нах? Мы ча­ще все­го недо­воль­ны ими. А зря — у рус­ских муж­чин среднестатистический по­ка­за­тель сек­су­аль­ных кон­так­тов до­ста­точ­но высок и со­став­ля­ет 137 по­ло­вых сно­ше­ний в год. Не фран­цуз­ский ре­корд, ко­неч­но, но на­до ска­зать, что те же ита­ль­ян­цы ус­ту­па­ют нашим муж­чи­нам в сек­су­аль­но­с­ти на 15 про­цен­тов! Рус­ские обо­шли по это­му по­ка­за­те­лю и ту­рок, и азер­бай­д­жан­цев, и ар­мян. К сожалению или к сча­с­тью, рус­ские мужчины мень­ше го­во­рят о сексе, но боль­ше им за­ни­ма­ют­ся.

МИФ Кав­каз­ский муж­чи­на — не­пре­взой­ден­ный лю­бов­ник во всех отношениях.

РЕАЛЬНОСТЬ Пред­ста­ви­те­ли этих на­ци­о­наль­но­с­тей у многих наших жен­щин, как ни стран­но, поль­зу­ют­ся популярно­с­тью. Видимо, эти жен­щи­ны ока­за­лись в пле­ну оче­ред­но­го ми­фа, что кавказцы — са­мые рас­кре­по­щен­ные и уве­рен­ные в се­бе лю­бов­ни­ки. Ко­неч­но, ни­кто у них не от­би­ра­ет паль­му пер­вен­ст­ва в ак­тив­ной и ув­ле­ка­тель­ной прелюдии, но что ка­са­ет­ся не­по­сред­ст­вен­но са­мо­го про­цес­са, то здесь им ос­та­ет­ся толь­ко од­но — жгу­чие по­це­луи, отвлека­ю­щие вни­ма­ние парт­нер­ши.

МИФ­ Чо­пор­ный ан­г­ли­ча­нин в сек­се хо­ло­ден.

РЕ­АЛЬ­НОСТЬ­ По ут­верж­де­ни­ям со­ци­о­ло­гов и вра­чей-сек­со­ло­гов, ан­г­ли­ча­не не та­кие уж пло­хие лю­бов­ни­ки, как при­вык­ли счи­тать мно­гие жен­щи­ны. Они очень неж­ны и об­хо­ди­тель­ны с жен­щи­ной. Прав­да объ­ек­том для уха­жи­ва­ний ан­г­ли­ча­ни­на мо­жет ок­азать­ся толь­ко блон­дин­ка. Они ис­крен­не счи­та­ют, что бе­ло­ку­рые жен­щи­ны вы­гля­дят мяг­че и спокой­нее, и по­то­му ча­ще все­го им от­да­ют предпо­чте­ние.

Что нравится и не нравится мужчинам в сексе

мнение сексолога (%)

опрос ДО (%)

что нравится

оргазмирующие женщины

82 45 женщины, ис­поль­зу­ю­щие не­нор­ма­тив­ную лек­си­ку в по­сте­ли 23 6 женщины спортивного телосложения

76 16 женщины, которые говорят нет 2 3 инициативные женщины

89 10 что не нравится

целлюлит

30 50 силиконовая грудь

28 17 женщины, которые недовольны собственным телом

50 21 требование большей интимности и нежности в отношениях

56 12 По ре­зуль­та­там де­сят­ков сек­со­ло­ги­че­с­ких ис­сле­до­ва­ний, проведенных в раз­ных стра­нах ми­ра, сред­няя про­дол­жи­тель­ность по­ло­во­го ак­та сов­сем не за­ви­сит от бли­зо­с­ти лю­бов­ни­ков к эк­ва­то­ру или по­лю­су и составляет 3–5 ми­нут. Боль­шин­ст­во жен­щин уве­ре­ны, что муж­чи­ны пред­по­чи­та­ют бы­с­т­рый секс, однако, со­глас­но дан­ным од­но­го из оп­ро­сов, 50% муж­чин счи­та­ют, что ка­че­ст­вен­ный секс дол­жен длить­ся как ми­ни­мум час. Дру­гое де­ло, что не все­гда желаемое уда­ет­ся пре­тво­рить в жизнь…

Самое хорошее время для занятий сексом для мужчин — УТ­РО. Как от­ме­ча­ют уче­ные-хро­но­би­о­ло­ги, в 7 ча­сов ут­ра ак­тив­ность мужских по­ло­вых гор­мо­нов пре­вы­ша­ет нор­му на 20%, а в 9 ча­сов — на 50%. Это воз­буж­ден­ное со­сто­я­ние не­сколь­ко уга­са­ет к 10 ча­сам и сно­ва под­ни­ма­ет­ся к 11. Иде­аль­ное вре­мя для за­ня­тий лю­бо­вью — 16 ча­сов. Имен­но в это вре­мя с точ­ки зре­ния фи­зи­о­ло­гии и мужчина, и жен­щи­на го­то­вы к сек­су.

Как часто мужчины пользуются услугами проституток

• Регулярно 1,9%

• Не регулярно, время от времени 8,9%

• Было как-то раз, а может, два 12,7%

• Не имею такого опыта, но не против это попробовать 28,9%

• Не имею такого опыта и не собираюсь пробовать 47,6%

ПРОСТО ФАКТЫ

· Несмо­т­ря на пре­сле­ду­ю­щие муж­чин бес­ко­неч­ные стрес­сы, они стали го­раз­до ча­ще за­ни­мать­ся сек­сом в от­ли­чие от сво­их от­цов и дедов. За по­след­ние 40 лет ко­ли­че­ст­во сек­су­аль­ных кон­так­тов у каж­до­го муж­чи­ны уве­ли­чи­лось в три ра­за.

· При­мер­но с се­ре­ди­ны се­ми­де­ся­тых го­дов про­шло­го сто­ле­тия специа­ли­с­ты ре­ги­с­т­ри­ру­ют еже­год­ное па­де­ние ко­ли­че­ст­ва сперматозоидов у сред­не­ста­ти­с­ти­че­с­ко­го муж­чи­ны при­мер­но на 1% в год и ухуд­ше­ние их по­движ­но­с­ти на 0,5%.

· Пре­па­ра­ты для по­вы­ше­ния по­тен­ции по­мо­га­ют муж­чи­нам с эрекцией, но не спо­соб­ст­ву­ют за­ча­тию. Эти ле­кар­ст­вен­ные средства тормо­зят ак­тив­ность спер­ма­то­зо­и­дов, что от­ри­ца­тель­но ска­зы­ва­ет­ся на их спо­соб­но­с­ти к оп­ло­до­тво­ре­нию.

· Муж­чи­на ду­ма­ет о сек­се или о том, что с ним свя­за­но, в сред­нем каж­дые 8 ми­нут.

· На­сто­я­щи­ми ро­ман­ти­ка­ми яв­ля­ют­ся муж­чи­ны, а не жен­щи­ны. Из оп­ро­са, в ко­то­ром при­ня­ли уча­с­тие 700 влюб­лен­ных, выяснилось, что к чет­вер­то­му сви­да­нию влюб­ля­лись 20% муж­чин, а жен­щин толь­ко 15%. К двад­ца­то­му сви­да­нию 45% жен­щин бы­ли еще не уверены в сво­их чув­ст­вах, а та­ких муж­чин бы­ло толь­ко 30%.

· Ини­ци­а­то­ра­ми раз­ры­ва так­же пре­иму­ще­ст­вен­но яв­ля­ют­ся женщины. Муж­чи­ны бо­лее тя­же­ло пе­ре­жи­ва­ют пре­кра­ще­ние отношений. Муж­чи­ны в три ра­за ча­ще, чем жен­щи­ны, пы­та­ют­ся покон­чить с со­бой по­сле раз­ры­ва с партнершей.

· Са­мый луч­ший аф­ро­ди­зи­ак для муж­чи­ны по­сле 40 лет — ква­шеная ка­пу­с­та. Экс­пе­ри­мент по­ка­зал, что 90% муж­чин смог­ли занимать­ся сек­сом еже­днев­но и до 30 ми­нут по­сле то­го, как на­ча­ли есть квашеную ка­пу­с­ту три ра­за в день.

· По сло­вам ра­бот­ни­ков «сек­са по те­ле­фо­ну», са­мые по­пу­ляр­ные фан­та­зии у зво­ня­щих муж­чин: 37% — до­ми­ни­ро­ва­ние, 23% — секс со школь­ни­ца­ми, 15% — ана­ль­ный секс с жен­щи­ной, 9% — секс с дву­мя жен­щи­на­ми, 5% — пе­ре­оде­ва­ние в жен­скую одеж­ду, 4% — секс с пожи­лой жен­щи­ной, 3% — сек­су­аль­ные ор­гии.

· Счи­та­ет­ся, что чем мень­ше на жен­щи­не одеж­ды, тем сек­су­аль­нее она вы­гля­дит (осо­бен­но хо­ро­ши ми­ни-юб­ки и про­зрач­ные топы). Как по­ка­за­ли ис­сле­до­ва­ния, на­и­бо­лее сек­су­аль­ным жен­ским нарядом муж­чи­ны счи­та­ют обыч­ную об­лег­а­ю­щую блуз­ку, длин­ную юб­ку с раз­ре­зом и ту­ф­ли на каб­лу­ках.