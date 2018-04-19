Правда о мужчинах. Правда, что ли? 

Думаете, что знаете о мужчинах все? Прочитав эту статью, вы убедитесь в обратном.
Поговорить о мужских секретах мы решили с самими мужчинами. Ну кто еще может лучше знать ответы на наши самые тайные вопросы? Мы расспросили сексолога, полистали мужские журналы и даже провели анкетирование на сайте одного из них. Можем ли мы теперь сказать, что знаем, как подобрать ключик к их сердцам? Конечно, не совсем! Но именно это обстоятельство делает их в наших глазах такими привлекательными.
Алексей Михайлович Зудин, кандидат медицинских наук, ведущий сотрудник отдела хирургии сосудов и ангиосексологии Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова В чем разница между хорошим и отличным сексом для мужчины?
Тут можно очень долго рассуждать. На самом же деле, несмотря на то, что я говорю, как мужчина, хороший секс — это когда он получил удовольствие, а отличный, когда он и она получили удовольствие. Именно так эта ситуация выглядит с точки зрения взрослого мужчины, который стремится к тому, чтобы не только самому получить полное удовлетворение, но и доставить его своей половине. Еще для каждого мужчины очень важно, чтобы его партнерша ему нравилась. Я не знаю таких случаев, чтобы мужчина сказал, что секс был отличным, а партнерша при этом была непривлекательной. Конечно же, бывают вынужденные половые отношения, но это, скорее, исключение из правил. Для отличного секса необходимо еще одно немаловажное условие: мужчинам очень нравится, когда они видят, что возбуждают свою партнершу.
Значит, мужчине все-таки важно, как выглядит его партнерша?
Да, безусловно! Научных работ на эту тему проведено великое множество. Кто любит глазами, а кто любит ушами — это известно уже давным-давно. И если половое поведение разделить на несколько фаз — влечение, собственно половой акт и достижение разрядки, восстановление и вновь возбуждение, — то акт возбуждения, а значит, и половой акт, у мужчины начинается именно с визуального восприятия своей партнерши. То есть если мужчине женщина не понравилась, то ни о каком сексе не может быть и речи, к сожалению.
А какие женщины нравятся мужчинам больше всего?
Это кому что нравится!
А вам?
Я пытался много раз сформулировать для самого себя, кто для меня привлекательнее, — не получилось! Я крупный мужчина, но мне нравятся женщины миниатюрные. Кстати, в этом новости никакой нет — чаще всего друг к другу притягиваются разноименные заряды. Вот, например, мой дед, ростом он был два метра десять сантиметров — форменный гренадер, собственно так его бабушка и называла. А бабуля была миниатюрной женщиной. И они прожили в счастливом браке почти 50 лет.
Кто нравится мужчинам в постели больше всего — скромные женщины или, наоборот, активные?
Это зависит от темперамента мужчины. Врачи-сексологи в своей практике обычно делят мужчин на две группы — на «ботаников» и «кавказцев». «Ботаник» — это тот, по отношению к которому женщина должна проявлять активность, а «кавказец» — это кто является инициативным сам. Чаще всего в число «ботаников» попадают интеллигентные и образованные мужчины. Им приятно, когда женщина проявляет активность сама. Да и вообще мы, мужчины, гораздо более закрепощенные существа, чем это может казаться. И таких вот поручиков Ржевских, которые без всяких ухаживаний и прелюдий могут подойти к женщине и завязать с ней разговор, очень мало. И все-таки, если говорить, опираясь на опыт из своей практики, то я думаю, что современной женщине надлежит быть более активной. То есть мужчинам нравятся активные женщины в большинстве случаев, но в каждом конкретном, конечно же, все происходит индивидуально. Правда, чаще всего мужчине трудно адекватно относиться к активной в постели женщине. Это происходит из-за того, что возникает конфликт между тем, что хочется, и тем, что дано семьей, что ему внушалось в детстве. Чаще всего мужчина, видя раскрепощенную женщину, сразу же начинает думать о том, как эта женщина ведет себя с другими мужчинами, делая вывод не в ее пользу. И вот найти эту тонкую грань между тем и другим очень сложно, но, думаю, возможно. Раскрепощенность без пошлости будет воспринята любым мужчиной в общем-то нормально.
Обмениваются ли мужчины подробностями своей интимной жизни?
Еще как! Мужчины вообще жуткие трепачи. Это чистая правда. Хотя считается, что чаще всего обмениваются такими впечатлениями женщины. Возьмем такой примитивный пример. Выходит какой-нибудь герой Вася и говорит: «Я тут недавно всю нашу баскетбольную сборную склонил к сожительству». В общем-то это естественная для мужчины манера поведения. А вот ктонибудь может вспомнить, чтобы какая-нибудь женщина вошла и сказала примерно то же самое? Думаю, таких не найдется. В общем, мужчины все обсуждают в своем коллективе, с близкими, друзьями, это факт!
Почему мужчины так любят оральный секс?
Потому что — это совершенно разные ощущения между оральным и вагинальным сексом. Ни для кого не секрет, что мужчины безумно влюблены в свой половой член. Поэтому, когда мужчина занимается подобным образом с женщиной любовью, происходит своего рода демонстрация того, что она его так же любит, как и он. Хотя я допускаю, что мужчинам такие мысли даже в голову не приходят. Это происходит на уровне врожденных первобытных рефлексов. Раз так ты его ласкаешь, целуешь, то уж это точно любовь.
Есть ли мужчины, которые любят только оральный секс?
Да, есть, конечно! Но это уже какое-то суперЭГО. Раз я его так люблю, то только так мне и хорошо. Чаще всего такие мужчины без ума от себя и получали в детстве очень мало ласки. Иногда это настоящее проявление агрессии. В такие моменты мужчина чувствует себя хозяином положения, испытывая особое удовольствие от того, что женщина подчинена им.
Все ли мужчины мечтают заняться сексом с двумя женщинами?
Да, подавляющее большинство. Недаром же ходит столько анекдотов на тему группового секса. Почти все мечтают об этом, но не у всех складываются обстоятельства это попробовать. Чаще всего такие фантазии возникают из-за того, что мужчине хочется доказать себе и другим, что ты ого-го, можешь и с одной, и с двумя, и с тремя, причем одновременно. Хочу сказать, что мы это анализируем ретроспективно, поэтому в тот момент, когда рождаются такого рода фантазии, мысли что-то доказывать не возникает. Психологи считают, что это как раз один из вариантов самоутверждения.
То есть это совершенно естественный процесс?
А что может быть в фантазиях неестественного?
Почему мужчины так любят рассматривать женские фигуры?
Это опять из оперы визуального восприятия. То есть смотрю и фантазирую, а значит, возбуждаюсь. Кстати, в этой связи и ответ на вопрос, почему так много мужчин любят смотреть лейсбийскую порнографию. На самом деле все очень просто — потому что нет конкурентов.
Трудно ли мужчине быть моногамным?
Кому трудно, кому нет! Причем в моей практике и моногамных, и полигамных примерно поровну. Вот очень интересное наблюдение. Полигамные мужчины с возрастом больше тяготеют к моногамии. Реализовавшись таким образом в молодом возрасте, в зрелом они начинают дорожить тем, что у них уже есть, — стабильными и устоявшимися отношениями. И наоборот, те мужчины, которые вели правильные моногамные отношения, в зрелом возрасте тяготеют к полигамии. Это то, что мы называем «седина в бороду — бес в ребро».
Так ли важна для мужчины стройная фигура его партнерши?
Для супружеской пары, хорошо живущей много лет, внешность с течением времени уже перестает иметь значение. Люди привыкают друг к другу настолько, что изменения внешности уже не имеют такого значения, как в юности, для таких пар уже большее значение имеет родственная связь. А для людей, скажем, добрачного возраста, конечно, очень важно, чтобы его избранница казалась эталоном красоты не только ему, но и окружающим. И здесь мы становимся зависимыми от принятого стандарта красоты. Никому в голову не приходит, что стандарт худощавых женщин наведен гомосексуалистами. Ни для кого не секрет сексуальная ориентация глав модельных домов. Телосложение современных красавиц больше похоже на теловычитание, но это стандарт, значит, будем любить таких. Это относится к проблеме наведенных мотиваций, яркий пример таких мотиваций — реклама. А подсознательно мужчина стремится к тому, что ему нравится, но на первых порах подчиняется тому, к чему приучает телевидение. Подсознание толкает их в объятия здоровой женщины, приспособленной к деторождению. Еще у Ивана Ефремова в книге «Лезвие бритвы» написано, что мужчина стремится к понятию О. Женщина должна быть с грудью, потому что нулевая вероятность, что у нее не будет молока, для того чтобы выкормить родившегося детеныша. Волосы должны быть длинными, чтобы согреть детеныша, таз должен быть достаточно широким, для того чтобы не было проблем при родоразрешении. И это работает на уровне каких-то генетически заложенных механизмов. То есть женщина, как мне кажется, не должна быть ни слишком полной, ни слишком худой. Умеренность во всем.
О чем думает мужчина во время секса?
Ни о чем! Если мужчина о чем-то задумывается — это еще кто-то из великих математиков сказал, — то эрекция тут же пропадает. В этот момент, к счастью или к сожалению, думает один орган. Мыслительными процессами мы в этот момент совершенно точно не отягощены. Весь мыслительный процесс остается за бортом. Да и если он вдруг идет, то лишь для того, чтобы голова отключилась напрочь.
О чем беспокоятся мужчины в постели больше всего?
Получится или не получится, хотя если беспокоиться, то, вероятнее всего, ничего не получится. Настроенность на провал очень часто приводит к тому, что ничего не получается. Следующий повод для волнений — достаточно ли большой у него половой член и подходит ли он его партнерше, нравится ли он ей. Конечно, может показаться, что для взрослого мужчины эта тема не очень актуальна, но на самом деле все женщины, точно так же как и мужчины, разные, а значит, угодить им стандартным набором приспособлений практически невозможно, поэтому мужчины и волнуются по этому поводу, как юноши. Очень часто мужчин беспокоит вопрос подлинности женского оргазма. Ведь для большинства мужчин оргазм, испытанный женщиной, это показатель его состоятельности как любовника.
Есть ли такая вещь, которую мужчины тщательно скрывают от нас?
Чаще всего мужчины скрывают от женщин тот факт, что они очень нуждаются в них. Ни один мужчина не признается своей партнерше в том, что она имеет над ним определенную власть, в том числе и эмоциональную. Еще, наверное, мужчины скрывают любовные связи на стороне. О том, что в этот момент он с большим удовольствием посмотрел бы футбол или занялся чем-нибудь более полезным, если инициатива исходит от женщины. Но если инициатива исходит от него, то скрывать ему совершенно нечего.
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ: к чему надо быть готовой
С давних времен всем известна повышенная сексуальность южных народов. Эта постоянная тяга к сексу, например грузин, отражена в сотнях анекдотов. Считается также, что итальянцы — лучшие любовники, а у негров с «этим» все обстоит гораздо лучше, чем у самых горячих представителей белой расы. Так ли это на самом деле? Связаны ли сексуальные способности и расовая принадлежность? Серьезные научные исследования показывают, что в этой области гораздо больше устойчивых мифов, чем правды.
МИФ Чернокожие мужчины более щедро одарены мужским достоинством по сравнению с белокожими.
РЕАЛЬНОСТЬ В действительности все далеко не так однозначно. Хотя в спокойном, невозбужденном состоянии в большинстве своем у представителей черной расы действительно в отношении половых органов наблюдается некоторое преимущество, но оно почти исчезает в возбужденном состоянии. А вот то, что африканцы активнее в сексе, чем другие расы и национальности, как раз имеет под собой научно подтвержденное основание. Секс среди народов Африки более натуралистичен, у жителей этого континента значительно меньше психологических барьеров в реализации сексуальных потребностей. Они не скованы всевозможными этическими барьерами в отличие от нас, поэтому секс с ними интереснее и, может быть, даже в какой-то степени познавательнее.
МИФ Любовник-итальянец — мечта любой женщины.
РЕАЛЬНОСТЬ Среди женщин ходит еще одна легенда. Она говорит о том, что самые зажигательные в сексе — это итальянцы. На самом же деле оказывается, что «пылкие» итальянцы в постели вовсе не половые гиганты, а, напротив, нежные и тонкие «фонтанчики любви», которые к тому же очень быстро иссякают. Итальянцы также не подтвердили и мифы о своих любовных подвигах и показали результат в 119 сексуальных контактов в год.
МИФ Северный мужчина в постели — совершенно бесполезная вещь.
РЕАЛЬНОСТЬ Еще один миф, в который свято верят наши женщины. Проведенное недавно социологическое исследование показало, что эстонцы, шведы, финны и норвежцы оказываются вовсе даже не хладнокровными по отношению к женщинам, а являются настоящими горячими парнями. Чаще всего они бросаются в объятия сломя голову, даже без предохранительных средств.
МИФ Американцы знают толк в сексе, их сексуальной грамотности можно даже позавидовать.
РЕАЛЬНОСТЬ Благодаря продукции Голливуда у наших соотечественниц сложилось стойкое впечатление, что американцы очень сексуальны, развратны и даже склонны к разного рода извращениям. Однако развращенность американцев — миф. Как показали исследования ученых, чаще всего сексом занимаются семейные мужчины. И по своей природе они чаще всего моногамны, поэтому затащить в постель без видимой на то причины американца будет сложно. Кроме того, в сексе они — традиционалисты. 96% из них предпочитают обычный вагинальный секс в «миссионерской» позе.
МИФ Французы — самые галантные и нежные кавалеры в мире.
РЕАЛЬНОСТЬ Лидеры в любовном соревновании — действительно французы! У них средний показатель сексуальной активности составляет 167 половых актов в год. Кроме того, французы считаются самыми галантными любовниками. Именно таких мужчин и обожают женщины.
МИФ Русский мужчина мало говорит, однако при этом много делает.
РЕАЛЬНОСТЬ Что можно сказать о наших мужчинах? Мы чаще всего недовольны ими. А зря — у русских мужчин среднестатистический показатель сексуальных контактов достаточно высок и составляет 137 половых сношений в год. Не французский рекорд, конечно, но надо сказать, что те же итальянцы уступают нашим мужчинам в сексуальности на 15 процентов! Русские обошли по этому показателю и турок, и азербайджанцев, и армян. К сожалению или к счастью, русские мужчины меньше говорят о сексе, но больше им занимаются.
МИФ Кавказский мужчина — непревзойденный любовник во всех отношениях.
РЕАЛЬНОСТЬ Представители этих национальностей у многих наших женщин, как ни странно, пользуются популярностью. Видимо, эти женщины оказались в плену очередного мифа, что кавказцы — самые раскрепощенные и уверенные в себе любовники. Конечно, никто у них не отбирает пальму первенства в активной и увлекательной прелюдии, но что касается непосредственно самого процесса, то здесь им остается только одно — жгучие поцелуи, отвлекающие внимание партнерши.
МИФ Чопорный англичанин в сексе холоден.
РЕАЛЬНОСТЬ По утверждениям социологов и врачей-сексологов, англичане не такие уж плохие любовники, как привыкли считать многие женщины. Они очень нежны и обходительны с женщиной. Правда объектом для ухаживаний англичанина может оказаться только блондинка. Они искренне считают, что белокурые женщины выглядят мягче и спокойнее, и потому чаще всего им отдают предпочтение.
Что нравится и не нравится мужчинам в сексе
мнение сексолога (%)
опрос ДО (%)
что нравится
оргазмирующие женщины
82 45 женщины, использующие ненормативную лексику в постели 23 6 женщины спортивного телосложения
76 16 женщины, которые говорят нет 2 3 инициативные женщины
89 10 что не нравится
целлюлит
30 50 силиконовая грудь
28 17 женщины, которые недовольны собственным телом
50 21 требование большей интимности и нежности в отношениях
56 12 По результатам десятков сексологических исследований, проведенных в разных странах мира, средняя продолжительность полового акта совсем не зависит от близости любовников к экватору или полюсу и составляет 3–5 минут. Большинство женщин уверены, что мужчины предпочитают быстрый секс, однако, согласно данным одного из опросов, 50% мужчин считают, что качественный секс должен длиться как минимум час. Другое дело, что не всегда желаемое удается претворить в жизнь…
Самое хорошее время для занятий сексом для мужчин — УТРО. Как отмечают ученые-хронобиологи, в 7 часов утра активность мужских половых гормонов превышает норму на 20%, а в 9 часов — на 50%. Это возбужденное состояние несколько угасает к 10 часам и снова поднимается к 11. Идеальное время для занятий любовью — 16 часов. Именно в это время с точки зрения физиологии и мужчина, и женщина готовы к сексу.
Как часто мужчины пользуются услугами проституток
• Регулярно 1,9%
• Не регулярно, время от времени 8,9%
• Было как-то раз, а может, два 12,7%
• Не имею такого опыта, но не против это попробовать 28,9%
• Не имею такого опыта и не собираюсь пробовать 47,6%
ПРОСТО ФАКТЫ
· Несмотря на преследующие мужчин бесконечные стрессы, они стали гораздо чаще заниматься сексом в отличие от своих отцов и дедов. За последние 40 лет количество сексуальных контактов у каждого мужчины увеличилось в три раза.
· Примерно с середины семидесятых годов прошлого столетия специалисты регистрируют ежегодное падение количества сперматозоидов у среднестатистического мужчины примерно на 1% в год и ухудшение их подвижности на 0,5%.
· Препараты для повышения потенции помогают мужчинам с эрекцией, но не способствуют зачатию. Эти лекарственные средства тормозят активность сперматозоидов, что отрицательно сказывается на их способности к оплодотворению.
· Мужчина думает о сексе или о том, что с ним связано, в среднем каждые 8 минут.
· Настоящими романтиками являются мужчины, а не женщины. Из опроса, в котором приняли участие 700 влюбленных, выяснилось, что к четвертому свиданию влюблялись 20% мужчин, а женщин только 15%. К двадцатому свиданию 45% женщин были еще не уверены в своих чувствах, а таких мужчин было только 30%.
· Инициаторами разрыва также преимущественно являются женщины. Мужчины более тяжело переживают прекращение отношений. Мужчины в три раза чаще, чем женщины, пытаются покончить с собой после разрыва с партнершей.
· Самый лучший афродизиак для мужчины после 40 лет — квашеная капуста. Эксперимент показал, что 90% мужчин смогли заниматься сексом ежедневно и до 30 минут после того, как начали есть квашеную капусту три раза в день.
· По словам работников «секса по телефону», самые популярные фантазии у звонящих мужчин: 37% — доминирование, 23% — секс со школьницами, 15% — анальный секс с женщиной, 9% — секс с двумя женщинами, 5% — переодевание в женскую одежду, 4% — секс с пожилой женщиной, 3% — сексуальные оргии.
· Считается, что чем меньше на женщине одежды, тем сексуальнее она выглядит (особенно хороши мини-юбки и прозрачные топы). Как показали исследования, наиболее сексуальным женским нарядом мужчины считают обычную облегающую блузку, длинную юбку с разрезом и туфли на каблуках.