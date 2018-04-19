Пентагон: ВС РФ вели себя профессионально в ходе операции Запада в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 апреля. / ТАСС /. ВС России в районе Средиземного моря вели себя профессионально в ходе недавней операции Запада в Сирии . С таким утверждением в четверг выступила официальный представитель Минобороны страны Дана Уайт во время регулярного брифинга для журналистов.

Она также сообщила, что Соединенные Штаты полагают, что произведенные Россией системы противовоздушной обороны (ПВО) были абсолютно неэффективны во время того, как США и их союзники наносили ракетные удары по объектам в Сирии на прошлой неделе.

"Из ракет наземного базирования, запущенных режимом [президента Сирии] Башара Асада , практически все были пущены уже после того, как последняя из наших ракет поразила цель. Произведенные Россией системы противоракетной обороны были абсолютно неэффективны", — утверждала она.

Кроме того, по словам Уайт, США убеждены, что все ракеты, запущенные по объектам в Сирии, поразили цели, а заявление России об обратном якобы являются ложными. «Россия ложно утверждала, что сирийские ПРО сбили большое количество ракет, тогда как в действительности мы поразили все наши цели», — утверждала она.