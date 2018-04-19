Интернет-портал для кооператоров «дальневосточных гектаров» разработают в 2018 году

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) разработает в 2018 году справочный интернет-портал для кооператоров «дальневосточных гектаров». На сайте можно получить рекомендации о кооперации и узнать о мерах поддержки, сообщила в четверг пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"Мы ведем разработку нового инструмента — портала-агрегатора для кооператоров. На ресурсе будут собраны модельные решения для организации кооперативов, методические рекомендации по кооперации, интерактивные планировочные решения и информация о мерах поддержки", — цитирует пресс-служба гендиректора АРЧК Валентина Тимакова

По данным агентства, портал станет не только агрегатором всех мер поддержки, методических материалов для сельскохозяйственной кооперации федеральных министерств, ведомств и корпораций, но и предоставит кооператорам свои сервисы по организации и финансированию деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В пресс-службе уточнили, что сейчас 17% всех заявлений по программе «Дальневосточный гектар» — коллективные. На карте Дальнего Востока сформированы 70 агломераций «гектаров» — от 50 до 500 компактно расположенных земельных участков.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан РФ. Оформить участок по программе «Дальневосточный гектар» можно на интернет— портале «НаДальнийВосток.рф».

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.