Назарбаев летом совершит официальный визит в Анкару 

Летом этого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершит официальный визит в Турцию, детали которого обсудили сегодня главы внешнеполитических ведомств двух стран Кайрат Абдрахманов и Мевлют Чавушоглу в Анкаре, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
«В ходе переговоров Кайрата Абдрахманова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу стороны договорились в скором времени завершить согласование повестки дня и проектов документов, выносимых на подписание в рамках визита президента Казахстана в Анкару», — говорится в сообщении.
Прорабатывается заключение ряда экономических контрактов в транспортной сфере, сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе, туризме. Отмечается, что Казахстан заинтересован в развитии транспортно-транзитного потенциала двух стран. В МИД республики подчеркнули, что Турция остается приоритетным инвестиционным партнером республики.
В настоящее время правительства работают над реализацией договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану в сентябре прошлого года, в числе которых совместная экономическая программа «Новая синергия». Всего с участием турецких инвесторов реализовано 32 проекта в несырьевых секторах экономики на сумму 1,4 миллиарда долларов. В прошлом году товарооборот вырос на 28% и составил 1,9 миллиарда долларов.
Стороны также готовятся к заседанию совета стратегического сотрудничества высокого уровня под председательством глав двух государств.
Кроме того, министры обсудили подготовку саммита совета сотрудничества тюркоязычных государств и деятельность Тюркской академии, базирующейся в Астане.
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