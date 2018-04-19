Назарбаев летом совершит официальный визит в Анкару

«В ходе переговоров Кайрата Абдрахманова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу стороны договорились в скором времени завершить согласование повестки дня и проектов документов, выносимых на подписание в рамках визита президента Казахстана в Анкару», — говорится в сообщении.

Прорабатывается заключение ряда экономических контрактов в транспортной сфере, сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе, туризме. Отмечается, что Казахстан заинтересован в развитии транспортно-транзитного потенциала двух стран. В МИД республики подчеркнули, что Турция остается приоритетным инвестиционным партнером республики.

В настоящее время правительства работают над реализацией договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Астану в сентябре прошлого года, в числе которых совместная экономическая программа «Новая синергия». Всего с участием турецких инвесторов реализовано 32 проекта в несырьевых секторах экономики на сумму 1,4 миллиарда долларов. В прошлом году товарооборот вырос на 28% и составил 1,9 миллиарда долларов.

Стороны также готовятся к заседанию совета стратегического сотрудничества высокого уровня под председательством глав двух государств.

Кроме того, министры обсудили подготовку саммита совета сотрудничества тюркоязычных государств и деятельность Тюркской академии, базирующейся в Астане.

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