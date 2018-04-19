Ещё
Столтенберг: инцидент в Солсбери не требует задействования пятой статьи устава НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столтенберг: инцидент в Солсбери не требует задействования пятой статьи устава НАТО 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ГААГА, 19 апреля. /ТАСС/. Инцидент в Солсбери не является причиной для того, чтобы задействовать пятую статью устава НАТО. Об этом заявил в четверг генсек организации Йенс Столтенберг, выступая с лекцией в Лейденском университете.
"Мы должны соблюдать запрет на химоружие и не допускать, чтобы его использование становилось нормой, — сказал он. — И НАТО должно ответить пропорционально. Это серьезно, но это не атака, которая требует задействования пятой статьи устава НАТО". «Мы задействовали эту статью только однажды, после атаки 11 сентября 2001 года в США, в ходе которой было убито тысячи людей», — напомнил Столтенберг.
ТАСС: последние новости
Финляндия начала выдавать виды на жительство стартаперам Суд арестовал бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова Семь новых фармацевтических предприятий появятся в ОЭЗ "Санкт-Петербург" до конца года
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300864
Болгария: спасибо России, но…394
Порошенко озвучил новое обвинение против РФ142
В метро запретят раздеваться85
РФ нашла способ поквитаться с США187
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение