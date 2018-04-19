Столтенберг: инцидент в Солсбери не требует задействования пятой статьи устава НАТО 

ГААГА, 19 апреля. /ТАСС/. Инцидент в Солсбери не является причиной для того, чтобы задействовать пятую статью устава НАТО. Об этом заявил в четверг генсек организации Йенс Столтенберг, выступая с лекцией в Лейденском университете.
"Мы должны соблюдать запрет на химоружие и не допускать, чтобы его использование становилось нормой, — сказал он. — И НАТО должно ответить пропорционально. Это серьезно, но это не атака, которая требует задействования пятой статьи устава НАТО". «Мы задействовали эту статью только однажды, после атаки 11 сентября 2001 года в США, в ходе которой было убито тысячи людей», — напомнил Столтенберг.