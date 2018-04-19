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В ТПП заявили о необходимости возрождения донорства в трудовых коллективах России
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В ТПП заявили о необходимости возрождения донорства в трудовых коллективах России 

Rambler News Service 1 час назад
Трудовые коллективы смогут стать основной донорства в России, заявил президент ТПП РФ Сергей Катырин в интервью изданию «Новые Известия».
«Донорство крайне нужно обществу, а следовательно, всем нам. В прежние времена, с пятидесятых годов прошлого века и вплоть до распада СССР, безвозмездное донорство носило массовый характер, а объем заготавливаемой крови нередко превышал потребности клиник. Одной из важных составляющих такого результата было широкое вовлечение в донорство коллективов предприятий и организаций. Кровь сдавали целыми коллективами», — сказал Катырин.
По его словам, сейчас в стране прошла кардинальная трансформация социально-экономических отношений, и старые традиции остались в прошлом.
«Но кровь нужна… Убежден, что в долгосрочной перспективе в обществе непременно сформируется культура добровольного донорства крови. Если же говорить здесь о роли отечественного предпринимательства, то ему надо пройти нелегкий — в силу даже чисто психологических причин — путь к формированию позитивного отношения к добровольному донорству крови, поиску эффективных средств мотивации, привлечения к донорству людей прежде всего из числа своих же работников», — добавил Катырин.
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