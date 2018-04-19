В ТПП заявили о необходимости возрождения донорства в трудовых коллективах России

«Донорство крайне нужно обществу, а следовательно, всем нам. В прежние времена, с пятидесятых годов прошлого века и вплоть до распада СССР, безвозмездное донорство носило массовый характер, а объем заготавливаемой крови нередко превышал потребности клиник. Одной из важных составляющих такого результата было широкое вовлечение в донорство коллективов предприятий и организаций. Кровь сдавали целыми коллективами», — сказал Катырин.

По его словам, сейчас в стране прошла кардинальная трансформация социально-экономических отношений, и старые традиции остались в прошлом.

«Но кровь нужна… Убежден, что в долгосрочной перспективе в обществе непременно сформируется культура добровольного донорства крови. Если же говорить здесь о роли отечественного предпринимательства, то ему надо пройти нелегкий — в силу даже чисто психологических причин — путь к формированию позитивного отношения к добровольному донорству крови, поиску эффективных средств мотивации, привлечения к донорству людей прежде всего из числа своих же работников», — добавил Катырин.