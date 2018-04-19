Гости политехнического колледжа в Войковском совершили путешествие по просторам Вселенной

В Политехническом колледже имени Годовикова, расположенном в Войковском районе, 14 апреля в рамках городского проекта «Сто дорог — одна твоя» прошла шоу-лекция «Путешествие в масштабах Вселенной».

Как сообщили организаторы, участников ждал увлекательный вояж по миру космоса совместно с представителями Мемориального дома-музея академика Королёва.

— Участники попробовали свои силы в таких мастер-классах, как «Инженерия аэрокосмических систем», «Эксплуатация нейросистем и биокомплексов», «Визуализация в 3DMax», — поделились в образовательном учреждении.

Мероприятие проводилось в здании колледжа на улице Зои и Александра Космодемьянских, в отделении книжного бизнеса. (ео)