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Гости политехнического колледжа в Войковском совершили путешествие по просторам Вселенной
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Гости политехнического колледжа в Войковском совершили путешествие по просторам Вселенной 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В Политехническом колледже имени Годовикова, расположенном в Войковском районе, 14 апреля в рамках городского проекта «Сто дорог — одна твоя» прошла шоу-лекция «Путешествие в масштабах Вселенной».
Как сообщили организаторы, участников ждал увлекательный вояж по миру космоса совместно с представителями Мемориального дома-музея академика Королёва.
— Участники попробовали свои силы в таких мастер-классах, как «Инженерия аэрокосмических систем», «Эксплуатация нейросистем и биокомплексов», «Визуализация в 3DMax», — поделились в образовательном учреждении.
Мероприятие проводилось в здании колледжа на улице Зои и Александра Космодемьянских, в отделении книжного бизнеса. (ео)
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